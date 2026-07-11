Nvidijine kolekcionarske karte posvećene su njihovim najpoznatijim GPU-ovima

Nvidia je predstavila GeForce Trading Cards Series 1, kolekcionarske karte posvećene njihovim najpoznatijim grafičkim karticama kroz povijest.

Naime, prva serija sastoji se od 14 različitih kartica, među kojima se nalaze modeli kao što su NV1, GeForce 256, GeForce 3, GeForce 7800 GTX, GeForce 10XX te GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.

Karte će biti dostupne besplatno u sklopu Nvidijine promotivne kampanje Summer of RTX, koja se provodi putem službenih profila tvrtke na društvenim mrežama. Osim toga, zainteresirani će ih moći preuzeti i na odabranim igraćim događanjima tijekom ljeta, uključujući Bilibili World, QuakeCon i Gamescom.

Osim toga, ako je za suditi prema nazivu kolekcionarskih karata, Nvidia će očito u budućnosti nastaviti taj projekt te predstaviti nove serije.