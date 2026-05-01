Oppo Find X9 Ultra snimao Zemlju s ruba svemira
Kako privući kupce? Ako pitate Oppo, pošaljite mobitel na rub svemira
Oppo je na jedan neobičan način odlučio demonstrirati fotografske mogućnosti svog najnovijeg flagshipa, Finda X9 Ultre, poslavši ga - na rub svemira.
Naime, u suradnji s YouTube kanalom SentIntoSpace, Oppo je poslao Find X9 Ultra visoko u atmosferu kako bi snimio Zemlju iz gotovo svemirskih uvjeta. Cilj ovog eksperimenta bio je pokazati sposobnosti sustava kamera u ekstremnim uvjetima, daleko izvan svakodnevne upotrebe.
Kako je to proteklo, pogledajte u videu kojeg prilažemo.
Oppov Find X9 Ultra inače dolazi s prednjom kamerom od 50 MP te stražnjim sustavom koji uključuje glavnu kameru od 200 MP, periskopsku telefoto kameru od 200 MP s 3x optičkim zumom, dodatnu periskopsku telefoto kameru od 50 MP s 10x optičkim zumom te ultraširokokutnu kameru od 50 MP.
Mobitel pogoni Snapdragon 8 Elite Gen 5, a opremljen je i 6,82-inčnim LTPO AMOLED zaslonom rezolucije 1440p i frekvencije osvježavanja od 144 Hz. Za autonomiju je zadužena baterija kapaciteta 7.050 mAh s podrškom za 100 W žično i 50 W bežično punjenje.
Ako vam to zvuči dobro, onda će vas sigurno razveseliti i vijest da dolazi u Europu.