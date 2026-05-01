Oppo Find X9 Ultra snimao Zemlju s ruba svemira

Kako privući kupce? Ako pitate Oppo, pošaljite mobitel na rub svemira

Matej Markovinović petak, 1. svibnja 2026. u 20:00
📷 Screenshot: YouTube
Oppo je na jedan neobičan način odlučio demonstrirati fotografske mogućnosti svog najnovijeg flagshipa, Finda X9 Ultre, poslavši ga - na rub svemira. 

Naime, u suradnji s YouTube kanalom SentIntoSpace, Oppo je poslao Find X9 Ultra visoko u atmosferu kako bi snimio Zemlju iz gotovo svemirskih uvjeta. Cilj ovog eksperimenta bio je pokazati sposobnosti sustava kamera u ekstremnim uvjetima, daleko izvan svakodnevne upotrebe.

Kako je to proteklo, pogledajte u videu kojeg prilažemo. 

Oppov Find X9 Ultra inače dolazi s prednjom kamerom od 50 MP te stražnjim sustavom koji uključuje glavnu kameru od 200 MP, periskopsku telefoto kameru od 200 MP s 3x optičkim zumom, dodatnu periskopsku telefoto kameru od 50 MP s 10x optičkim zumom te ultraširokokutnu kameru od 50 MP.

Mobitel pogoni Snapdragon 8 Elite Gen 5, a opremljen je i 6,82-inčnim LTPO AMOLED zaslonom rezolucije 1440p i frekvencije osvježavanja od 144 Hz. Za autonomiju je zadužena baterija kapaciteta 7.050 mAh s podrškom za 100 W žično i 50 W bežično punjenje.

Ako vam to zvuči dobro, onda će vas sigurno razveseliti i vijest da dolazi u Europu. 

 



