Otvorene prijave za 24. IT pub kviz

IT pub kviz koji se održava u Zagrebu već nekoliko godina izvrsna je prilika za druženje, zabavu i provjeru znanja. U utorak, 16. lipnja 2026. godine u 20 sati u ZICER-u će se održati njegovo 24. izdanje

PR četvrtak, 11. lipnja 2026. u 18:20

Pitanja u kvizu pokrivaju različita IT područja kao što su hrvatska i inozemna IT scena, programiranje, softver, društvene mreže, gaming, mobiteli, IT trendovi poput blockchaina i umjetne inteligencije i druga. Kao i inače, kviz se sastoji od nekoliko rubrika - nakon zagrijavanja s pitanjima na koja su ponuđeni ABCD odgovori,slijedi ključna rubrika s pitanjima na koja treba dati konkretne odgovore, a potom još slikovne asocijacije, pogađanje outputa nekog koda, prepoznavanje glasova ili glazbe iz IT okruženja te kladionica - finalna rubrika koja uz pametno klađenje može prilično izmijeniti poredak ekipa. Po završetku pismenog dijela kviza dvije najbolje ekipe usmeno se sučeljavaju u finalu.

U pauzi kviza održava se i lutrija u kojoj slučajno izabrane ekipe mogu dobiti goodiese koje osiguravaju firme sponzori. Kviz se rješava na papirima kako bi se izbjeglo guglanje odgovora.

Četveročlane (ili eventualno tročlane) ekipe mogu se prijaviti putem Entrio sustava. Rok za prijavu putem Entrio sustava je 16.06.2025. do 13 sati ili ranije ako kapacitet dvorane bude popunjen.

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