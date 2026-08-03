Ovaj robot svira akustičnu gitaru i može naučiti gotovo svaku pjesmu

Iako roboti koji sviraju instrumente nisu novost, ovaj projekt ističe se mogućnošću čitanja digitalnih notnih zapisa, što mu omogućuje izvođenje velikog broja različitih pjesama

Robot koji svira akustičnu gitaru privukao je pozornost na društvenim mrežama zahvaljujući korisniku Reddita MegCellu. Iako roboti koji izvode glazbu nisu novost, ovaj se ističe sposobnošću sviranja različitih melodija bez unaprijed programiranog repertoara.

Naime, umjesto da koristi unaprijed zadane skladbe, robot čita MusicXML datoteke, standardni format za digitalni zapis notnih zapisa. To znači da može odsvirati velik broj skladbi dostupnih u MusicXML formatu, pod uvjetom da su unutar tehničkih mogućnosti samog robota.

Kako ovo robotsko sviranje izgleda u praksi, pogledajte u videu s Reddita kojeg prilažemo.