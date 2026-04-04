Ovako izgleda lansiranje rakete iz perspektive putnika aviona

Na društvenim se mrežama pojavila snimka lansiranja rakete u sklopu misije Artemis II i to iz perspektive putnika aviona

Putnici na letu Southwest Airlinesa uhvatili su „iz prvog reda“ lansiranje rakete u sklopu misije Artemis II, a jedan je sve snimio i objavio na Threadsu. Snimka je u kratkom vremenu postala viralna, a kako i ne bi kada se ovo ne viđa svaki dan. Prilažemo ju u nastavku.

Iz perspektive pilota, ovakvi prizori nisu uobičajeni, ali su mogući isključivo uz odgovarajuće uvjete. Komercijalni letovi iznad Floride nerijetko prolaze u širem području Cape Canaverala, no za ovakav kadar ključno je precizno vremensko usklađivanje rute leta s lansiranjem, kao i koordinacija s kontrolom zračnog prometa. U ovom slučaju, svi ti faktori očito su se poklopili.

S druge strane, ono što su putnici vidjeli tek je početak kompleksne svemirske misije. Podsjetimo, raketa SLS ponijela je letjelicu Orion s četvero astronauta koji su, nakon otprilike 25 sati, izveli ključni manevar translunarne injekcije i krenuli prema Mjesecu. Riječ je o prvoj ljudskoj misiji izvan niske Zemljine orbite još od Apolla 17.