Povratak u zlatno doba gaminga uz novi Lego Sega set

Ljubitelji retro videoigara dobivaju vjernu repliku legendarne konzole iz 1980-ih, koja kroz 479 dijelova nudi mogućnost slaganja modela Sega Genesis ili Sega Mega Drive

Danski Lego širi svoj asortiman setova inspiriranih retro tehnologijom predstavljanjem modela LEGO SEGA: SEGA Genesis Console. Ovaj komplet namijenjen je uzrastu od 12 godina naviše, a osmišljen je kao posveta jednoj od najznačajnijih konzola u povijesti gaming industrije. Set se sastoji od 479 dijelova te nudi detaljnu rekonstrukciju Sega uređaja koji je definirao generacije igrača.

Autentični detalji dizajna

Posebnost ovog izdanja leži u mogućnosti prilagodbe izgleda same konzole. Korisnici mogu birati između slaganja verzije SEGA Mega Drive, koja je izvorno predstavljena na japanskom tržištu 1988. godine, ili verzije SEGA Genesis, pod kojim je imenom konzola debitirala u Sjevernoj Americi 1989. godine. Obje opcije omogućuju visoku razinu personalizacije putem priloženih dekorativnih naljepnica.

Uz samu konzolu, set uključuje i dva odvojiva kontrolera te repliku kartice s igrom koja se može umetnuti i vaditi iz uređaja – i to je, nažalost, jedina "funkcionalnost" ove konzole. Dimenzije sastavljene Lego konzole iznose oko 4 cm visine, 16 cm širine i 12 cm dubine, dok su kontroleri dimenzija 2x8 centimetara.

Set se pozicionira kao idealan dar za kolekcionare i ljubitelje videoigara, spajajući hobi slaganja kockica s nostalgijom prema osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća. Zbog svojih kompaktnih mjera i prepoznatljivog dizajna, model je primarno namijenjen izlaganju u uredima ili osobnim prostorima namijenjenima gamingu. U trgovinama će biti dostupan od lipnja, a najavljena maloprodajna cijena je 40 eura.