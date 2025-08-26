Samsung se izruguje iPhoneu jer se ne može preklopiti

Gotovo svaki veći proizvođač mobitela u svojoj ponudi ima i sklopive mobitele, osim Applea, zbog čega im se Samsung odlučio narugati

Samsung je na svojim društvenim mrežama objavio novu reklamu koja se izruguje iPhoneu jer se, za razliku od Samsungovih mobitela, ne može preklopiti.

Reklama prikazuje dva muškarca pored bazena, jedan ima novi Samsung Galaxy Z Fold 7, dok drugi koristi iPhone 16 Pro Max. U trenutku kada korisnik Applea vidi da je samsungovac rasklopio svoj Fold, jedino što je mogao izustiti je – „jesi li ti to upravo rasklopio?“.

No, to nije kraj. Korisnik Z Folda pohvalio se i novom AI značajkom Sketch to Image koja mu je u svega nekoliko trenutaka na golo tijelo stavila majicu. Cijelu reklamu pogledajte u nastavku.

Iako se sada Samsung ruga Appleu, to vjerojatno neće biti slučaj sljedeće godine kada bi na tržište konačno trebao izaći sklopivi iPhone.