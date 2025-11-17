Snađi se, druže: poduzetnici u početku glumili AI i stvorili startup vrijedan milijardu dolara

Suosnivač tehnološkog jednoroga Fireflies.ai otkrio je da su na početku on i partner osobno sudjelovali na sastancima klijenata i ručno pisali bilješke, prodajući uslugu kao napredni AI sustav za zapisnike

Sam Udotong, suosnivač i tehnološki direktor danas uspješnog startupa Fireflies.ai, nedavno je u objavi na LinkedInu priznao kako je njihov servis za "AI transkripciju" u počecima bio daleko od umjetne inteligencije. Umjesto naprednog algoritma, uslugu su pružali – on i njegov suosnivač Krish Ramineni, tako što su se osobno spajali na sastanke klijenata, slušali rasprave i ručno "hvatali" bilješke.​

Snalažljivost ili prevara?

Svoju su "AI uslugu" naplaćivali 100 dolara mjesečno, a klijentima su je predstavljali kao "umjetnu inteligenciju koja će se pridružiti sastanku". U stvarnosti, osnivači startupa spajali bi se na pozive pod aliasom "Fred iz Fireflies.ai", šutke bilježili raspravu i slali detaljne zapisnike desetak minuta nakon završetka sastanka. Na taj su način odradili oko stotinu sastanaka, što im je omogućilo dovoljno prihoda za preživljavanje kompanije u ranoj fazi – bilo je to još 2017. godine, kad takvi AI sustavi još nisu bili široko dostupni.

Kako je naveo Udotong, novac koji su zarađivali na opisani način bio im je dovoljan za plaćanje mjesečnog najma od 750 dolara za malu sobu u San Franciscu, gdje su živjeli. "Naplaćivali smo 100 dolara mjesečno za AI koji je zapravo bio samo dva tipa koja preživljavaju na pizzi", ponosno je izjavio Udotong.​

Nakon što se pristup pokazao uspješnim, odlučili su zaustaviti se i sve automatizirati. Njihov pristup se isplatio, jer je kompanija Fireflies.ai ranije ove godine procijenjena na vrijednost od milijardu dolara, a danas tvrde da njihove usluge koristi 75% tvrtki s popisa Fortune 500. Platforma sada nudi automatsku transkripciju, sažimanje sastanaka i analizu razgovora za popularne servise kao što su Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.​

"Sam svoj proizvod"

Ovo otkriće izazvalo je podijeljene reakcije. Dok su jedni pohvalili poduzetnički "hustle" i snalažljivost osnivača, nazivajući priču inspirativnom, drugi su izrazili ozbiljnu zabrinutost. Kritičari ističu da je njihovo pridruživanje sastancima predstavljalo kršenje privatnosti te da se radi o čistoj obmani klijenata koji su platili za AI uslugu, a ne za čovjeka koji ih potajno sluša.​

Udotong je, očekivano, stao u obranu njihovih metoda, tvrdeći da je "najbolji način za validaciju poslovne ideje postati sam svoj proizvod". Naknadno je pojasnio i da su njihovi prvi beta korisnici znali da u procesu sudjeluje i čovjek te da im to, navodno, nije predstavljalo problem.