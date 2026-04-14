Što stoji iza priče o robotu koji natjerava veprove po Varšavi?

Humanoidni robot zaludio je Poljake, redovito ih nasmijava, no zasad se čini da nema namjeru zaozbiljno početi uzimati radna mjesta komunalnim djelatnicima, političarima ili sportašima

Možda ste ovih dana na društvenim mrežama naletjeli na zabavni video u kojem tri vepra, naizgled zalutala u centar grada, bježe pred naletom humanoidnog robota. Robot, popularnog modela Unitree G1, na tom videu naizgled tjera divlje svinje s parkirališta u Varšavi, a video je prilično realan, pa ne čudi da se viralno proširio svijetom. No – kao što se može pretpostaviti – nije tu riječ o stvarnom događaju ili novoj tehnologiji koju su varšavske vlasti uposlile da rješava komunalne probleme. Cijela priča zapravo je tek marketinški trik.

Robot u pitanju je već poznati poljski zabavljač, imena Edward Warchocki, koji se s vremena na vrijeme pojavljuje u javnosti i postaje viralnom senzacijom. Ranije je viđen kako sudjeluje u maratonima, nastupa na pozornici s pjevačima te drži konferencije za medije uz lokalne političare. Njegova popularnost dosegnula je vrhunac nedavnim posjetom poljskom parlamentu, gdje se susreo sa zastupnicima, čime je zapravo potvrđen njegov status alata za promoviranje tehnoloških inovacija.

zaganiam dziki do lasu pic.twitter.com/Pjxkn0kfob — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) April 12, 2026

Edward je protagonist i niza humorističnih objava, poput nedavne snimke na kojoj se tetura s praznom bocom piva i vrećicom za kupnju (pa su se neki već počeli šaliti i da će roboti oduzeti "posao" lokalnim pijancima). Iza cijelog projekta stoji dvojac kreatora, Bartosz Idzik i Radosław Grzelaczyk, koji robota stavlja u svakodnevne situacije, primarno s ciljem privlačenja pažnje i zabavljanja javnosti.

Međutim, niti sami nisu mislili da će njihov robot postati viralna senzacija, niti da će potaknuti brojne ozbiljne rasprave o umjetnoj inteligenciji, robotici i ulozi robota u svakodnevnom životu – čak i izvan granica Poljske.