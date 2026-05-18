Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu je predstavljao – tehnološki youtuber

Youtuber, maker, glazbenik i prije svega ekscentrični zabavljač Sam Battle, poznat pod nadimkom Look Mum No Computer, daleko je uspješniji na YouTubeu nego na glazbenoj sceni

Na sceni gdje moderna glazbena produkcija uglavnom ovisi o sterilnim računalnim softverima i efektima te kupljenim sampleovima, britanski umjetnik Sam Battle, poznatiji pod pseudonimom Look Mum No Computer, jedan je od predvodnika svojevrsne analogne revolucije. Ovaj ekscentrični britanski glazbenik, inovator i youtuber privlačio je posljednjih godina pozornost spajajući nespojivo: otpadnu elektroniku, povijesne tehnologije i sirovu punk-rock energiju.

Ekscentrik, maker, glazbenik

Battle je prepoznatljiv po svom radikalnom pristupu stvaranju zvuka. Njegov se rad temelji na filozofiji "uradi sam", a širu je javnost fascinirao projektima koji graniče s čistim apsurdom. Među njegovim najpoznatijim izumima ističu se orgulje sastavljene od stotinu igračaka Furby, bicikl opremljen funkcionalnim sintesajzerom i ritam mašinom ili pak masivna zidna glazbala koje u potpunosti sam konstruira od jeftinih električnih komponenti.

Ono što je započelo kao YouTube kanal na kojem je Battle dokumentirao svoje bizarne eksperimente, ubrzo je preraslo u ozbiljan kulturni pokret. Kanal mu danas ima preko 730 tisuća pretplatnika koji prate njegove avanture, uratke koji slave glazbenu nesavršenost i nepredvidljivost analognog signala te uređaja koji ga proizvode.

Umjetnik je otvorio i jedinstveni muzeja pod nazivom "This Is Not A Museum" u Ramsgateu u Engleskoj. Riječ je o prostoru u kojem posjetitelji, suprotno uobičajenim muzejskim pravilima, mogu slobodno dirati, okretati gumbe i isprobavati povijesne, često bizarno modificirane elektroničke naprave, stare telekomunikacijske sustave i rane laboratorijske instrumente.

"Look Mum, No Points"

U jednom od neobičnijih i, rekli bismo hrabrijih, poteza u novijoj povijesti Eurosonga, britanska javna televizija BBC interno je izabrala upravo Battlea da tu zemlju predstavlja na europskom glazbenom natjecanju. Put do eurovizijske pozornice započeo je gotovo slučajno – sredinom 2025. godine kontaktirao je BBC s idejom da napiše pjesmu za nekog drugog izvođača. No, na sastanku s autorima shvatio je da su ostali pjesmu skrojili – upravo za njega. U siječnju 2026. BBC mu je službeno potvrdio da je njegova pjesma izabrana, a javnosti je predstavljena u ožujku pod neobičnim nazivom na njemačkom jeziku, "Eins, Zwei, Drei".

Pjesma, kao brza i energična kombinacija synth-popa i prepoznatljivog analognog kaosa u kojem ovaj youtuber živi, govorila je o bijegu od "dosade posla od 9 do 5" u svijet snova. Budući da je Ujedinjeno Kraljevstvo član takozvane "Velike četvorke", Battle je imao osiguran izravan prolaz u finale. Njegova upečatljiva pojava i šašava pjesma ipak nisu ostavili dobar utisak na publici – u telefonskom je glasanju Ujedinjeno Kraljevstvo već četvrtu godinu u nizu ostalo bez bodova, a Battle se izborio (pun intended) tek za jedan bod ukrajinskog stručnog žirija. Možda da se ipak drži YouTubea…