Youtuber je ledomatom hladio grafičku karticu

Poznati youtuber TrashBench spojio je prilagođeni ledomat na svoju Nvidia RTX 3060 karticu. Temperature su pale drastično, no eksperiment je brzo završio u vodi, doslovno

Potraga za nižim temperaturama računalnih komponenti ponekad dovede do vrlo neobičnih eksperimenata. Tako je jedan youtuber odlučio provjeriti može li kućni ledomat poslužiti kao sustav hlađenja za grafičku karticu.

Naime, ovaj neobičan projekt djelo je youtubera poznatog kao TrashBench, koji je odlučio provesti vodu iz ledomata kroz sustav vodenog hlađenja spojen na svoju Nvidia RTX 3060 grafičku karticu. Odmah na početku moramo naglasiti, a s time se slaže i sam autor videa, da ovako nešto nipošto ne pokušavate kod kuće. Radi se o potencijalno vrlo opasnom pothvatu koji spaja vodu i elektroniku na najgori mogući način.

Ludi znanstvenik u kućnoj radinosti

Kako bi uopće pokrenuo ovaj sustav, TrashBench je morao primijeniti niz modifikacija. Prvo je rastavio ledomat i spojio ga na vanjski termostat kako bi osigurao da uređaj neprestano radi i hladi vodu, umjesto da se povremeno isključuje kao što to inače čini prilikom stvaranja leda. Nakon toga, bile su potrebne dodatne "uradi sam" intervencije kako bi se osiguralo adekvatno hlađenje i odvodnja.

Nakon uloženog truda, uspio je pokrenuti svoj prilično suludi sustav. I sve je radilo - otprilike deset minuta. Problem koji je prekinuo eksperiment bio je glavni neprijatelj svakog ekstremnog hlađenja - kondenzacija. Budući da su cijevi i sam blok vodenog hlađenja na grafičkoj kartici bili ohlađeni na temperaturu nižu od one u prostoriji, na njima se počela stvarati vlaga iz zraka. A kao što znamo, voda i elektroničke komponente nisu prijatelji.

Impresivni, ali kratkotrajni rezultati

Nakon dodatnih prilagodbi i zaštite komponenti, TrashBench je uspio ponovno pokrenuti sustav i čak zaigrati Cyberpunk 2077 kako bi testirao performanse. Rezultati su, barem na papiru, bili odlični. Dok je sa standardnim zračnim hlađenjem kartica radila na temperaturi od oko 60 stupnjeva Celzijevih, improvizirani rashladni sustav s ledomatom držao ju je ispod 23 stupnja.

Još je impresivniji bio pad temperature na takozvanom hotspotu grafičkog čipa. Ona se spustila sa 75 na samo 34 stupnja Celzijeva. Za usporedbu, uobičajena radna temperatura za RTX 3060 pod opterećenjem kreće se između 65 i 75 stupnjeva, dok je maksimalna sigurna granica koju propisuje Nvidia 93 stupnja.

Iako je metoda drastično snizila temperature, problem je bio u njezinoj održivosti. Voda u ledomatu postupno se zagrijavala, a kondenzacija je i dalje predstavljala ogroman rizik od kratkog spoja i trajnog uništenja hardvera.