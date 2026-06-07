Želite ponovno isprobati neki stariji OS? Ovaj virtualni muzej ih ima preko 600

Virtual OS Museum obuhvaća gotovo cijelu povijest računalstva, od Manchester Babyja iz 1948., preko nekih manje poznatih OS-ova, pa sve do ranih verzija Androida

Ljubitelji povijesti računala od sada mogu ponovno isprobati stotine operacijskih sustava zahvaljujući projektu Virtual OS Museum. Riječ je o svojevrsnoj digitalnoj zbirci koja na jednom mjestu okuplja više od 1.700 različitih instalacija za preko 600 OS-ova na preko 250 platformi.

Iza projekta stoji programer i povjesničar operacijskih sustava Andrew Warkentin, koji svoju kolekciju gradi još od 2003. godine. Zbirka obuhvaća gotovo cijelu povijest računalstva, od Manchester Babyja iz 1948. godine, prvog računala koje je izvršilo pohranjeni program, pa sve do ranih verzija Androida iz 2011.

Entuzijastima će biti posebno zanimljivo i to što se u kolekciji nalaze brojni danas zaboravljeni OS-ovi, uključujući razne DOS varijante, MOS za Acorn BBC Master te NitrOS-9, projekt koji modernizira Tandy Radio Shack CoCo računala iz 1980-ih godina.

Većina sustava dolazi samo s osnovnim alatima koji su izvorno bili dio OS-a, poput kalkulatora, upravitelja datotekama i uređivača teksta. Projekt je inače dostupan u dvije verzije. Potpuno izdanje, koje sadrži sve slike OS-ova, zauzima oko 127 GB u komprimiranom obliku, dok Lite verzija preuzima datoteke prema potrebi i zahtijeva oko 14 GB prostora na disku.