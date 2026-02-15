Znanost, adrenalin i YouTube: Slovenca za video hit ispalili iz jurećeg kamiona

Slovenska skupina entuzijasta i akrobata, na YouTubeu poznata pod nazivom DD Squad, provela je seriju opasnih eksperimenata kako bi testirala zakone relativnog gibanja u stvarnim uvjetima. Osnovna premisa istraživanja bila je potvrditi da se objekt, lansiran brzinom identičnom onoj kojom se kreće vozilo ali u suprotnom smjeru, u odnosu na tlo zaustavlja i pada vertikalno prema dolje. Poznat je to i već stoljećima dokazan fizikalni efekt, no u ovom slučaju zorno je prikazan korištenjem čovjeka kao glavnog subjekta na kojem se princip demonstrira.

Posebno za ovu prigodu konstruiran je specijalni "top" montiran na stražnji dio kamiona. Uređaj je dizajniran s ciljem da izbaci osobu iz čučećeg položaja, omogućujući joj da se pri slijetanju jednostavno uspravi na noge. Eksperiment je započeo testiranjima pri niskim brzinama, kako bi se prvo kalibrirala oprema i osigurala preciznost izračuna. Prvi pokušaji bez kretanja vozila otkrili su tehničke poteškoće, poput zapinjanja za rub platforme, što je tim brzo riješio modifikacijama opreme i prilagodbom mehanizma za lansiranje.

Fizikom do viralnog hita

Nakon uspješnih statičnih testova, tim je prešao na fazu kretanja, postupno povećavajući brzinu s 15 na 40 km/h. Svaki korak bio je popraćen strogim matematičkim izračunima kinetičke energije, pri čemu su koristili testne lutke i gume teške 80 kilograma kako bi simulirali ljudsku masu. Iako su inicijalni testovi bili uspješni, tim je izrazio opravdan strah pri prelasku na veće brzine, s obzirom na to da su sile koje djeluju na tijelo postajale sve izraženije, a prostor za kočenje kamiona sve kraći.

Finalna faza eksperimenta zahtijevala je produljenje lansirne rampe i prelazak na lokaciju s dovoljno dugom pistom za postizanje željene brzine od 80 km/h. Sigurnost je podignuta na višu razinu upotrebom motociklističke opreme i padobranskih kaciga, kao zaštita u slučaju nepredviđenog kotrljanja po kolniku. Pri brzinama od 72 km/h i konačnih 80 km/h, preciznost je postala kritična – no ekipa je obavila i snimila ono što je namjeravala.

Vrhunac projekta, a i videa koji već ima gotovo milijun pregleda, bio je uspješno izbacivanje člana tima s kamiona pri brzini od 80 km/h. Unatoč velikom psihološkom pritisku i fizičkim silama koje su djelovale na leđa akrobata tijekom ubrzanja, fizika se još jednom pokazala nepogrešivom. Kaskader je nakon izbacivanja meko doskočio na noge, a isječci njegovog katapultiranja viralno se šire društvenim mrežama – kao vjerojatno prva snimka tog tipa na svijetu.