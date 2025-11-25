EU sada ima alat za anonimno prijavljivanje kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji

Iz Ureda za umjetnu inteligenciju ističu da izravno zaprimanje prijava omogućuje brže otkrivanje i rješavanje mogućih kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji

Matej Markovinović utorak, 25. studenog 2025. u 09:05
📷 Foto: Europska Komisija
Europski ured za umjetnu inteligenciju predstavio je AI Act Whistleblower Tool, alat putem kojeg pojedinci mogu anonimno prijaviti moguća kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji. Kako navode u priopćenju, cilj alata je jačanje nadzora nad razvojem AI-a te poticanje sigurnosti i transparentnosti u tom sektoru.

Naime, stranica za prijavu vodi korisnika kroz opširan obrazac u kojem se ispituju ključni aspekti mogućeg kršenja Akta. Prijavitelj prije svega navodi u kojoj se tvrtki ili organizaciji sumnjivo postupanje dogodilo te gdje ona posluje, kao i svoj odnos prema toj organizaciji. Zatim slijedi opis navodne povrede ili nedopuštenog postupanja, uključujući vrijeme događaja, uključene osobe (ako su poznate) i način na koji je prijavitelj došao do informacija.

U okviru obrasca moguće je priložiti dokumente i dokaze te naznačiti je li slučaj već prijavljen nekoj nadležnoj instituciji ili internoj liniji za zviždače. Prijave se mogu podnijeti na bilo kojem jeziku EU-a, uz mogućnost prilaganja dokumenata i daljnje komunikacije s Uredom putem sigurne i anonimne e-pošte.

Obrazac je poprilično opširan.
„Izrazito cijenimo povjerenje koje nam ukazujete prijavljivanjem ovakvih pitanja te smo predani tome da svaku prijavu obradimo s najvećom pažnjom, odgovornošću i integritetom“, poručuju iz Ureda za umjetnu inteligenciju.

Više informacija o zaštiti prijavitelja i funkcioniranju sustava dostupno je na ovoj poveznici.

 



