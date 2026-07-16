Europski sud odbio žalbu OpenAI-ja, "OPENAI" ostaje bez zaštite kao žig

Ime koje je postalo sinonim za jednu tehnološku kategoriju u Europskoj uniji vrijedi upravo onoliko koliko i opis te kategorije

Opći sud Europske unije u Luxembourgu odbio je tužbu američke tvrtke OpenAI protiv odluke kojom joj je uskraćena registracija žiga "OPENAI" za dio softverskih i informatičkih proizvoda i usluga. Sud je zaključio da je za te kategorije riječ o izrazu koji je isključivo opisan i stoga nema razlikovni karakter koji je preduvjet za zaštitu žiga. Presuda je objavljena u srijedui još se može pobijati žalbom pred Sudom Europske unije.

"Open" znači slobodno dostupno

Odlukom se potvrđuje raniji stav Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji je prijavu OpenAI-ja odbio djelomično, među ostalim za softver i usluge računalstva u oblaku. EUIPO je ocijenio da će javnost riječ "open" razumjeti u značenju slobodno dostupnog, a spoj s kraticom "AI" kao upućivanje na proizvode utemeljene na otvoreno dostupnoj umjetnoj inteligenciji. Prema toj logici, naziv opisuje ono što proizvod jest, a ne odakle dolazi, pa ne može obavljati osnovnu funkciju žiga.

OpenAI je u postupku tvrdio da riječ "open" ima više mogućih značenja i da je "OPENAI" skovanica bez utvrđenog značenja, dakle izraz koji je tvrtka sama stvorila i kojemu je značenje dala vlastitim poslovanjem. Tvrtka se pozvala i na usporedive žigove koje je EUIPO ranije registrirao te na registracije u više od trideset drugih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Singapur.

Sud je odbio argumente

Sud je ocijenio da spoj dviju riječi nije neuobičajena jezična kombinacija u engleskom jeziku, nego kombinacija koja se čita izravno i predvidivo. Registracije u drugim jurisdikcijama, dodao je sud, nisu obvezujuće u sustavu žiga Europske unije, koji funkcionira autonomno i ne preuzima automatski ocjene nacionalnih ureda.

Praktična posljedica

Za softver i usluge u oblaku, dakle za jezgru vlastitog poslovanja, OpenAI ne može drugima zabraniti korištenje istog ili sličnog naziva na temelju registriranog žiga. Zaštita ostaje moguća drugim putovima, primjerice pozivanjem na stečeni razlikovni karakter ili na nepošteno tržišno natjecanje, ali svaki od njih traži dokazivanje u svakom pojedinom slučaju.