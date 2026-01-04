Kako banke u praksi provode Vladin paket besplatnih bankarskih usluga građanima, uveden 1. siječnja?

Od 1. siječnja 2026. u Hrvatskoj se počeo primjenjivati novi zakon koji građanima s redovitim primanjima jamči pravo na paket besplatnih bankarskih usluga. Vijest je dočekana s velikim interesom javnosti jer se prvi put na razini zakona ograničava što banke smiju naplaćivati, a što ne. Ipak, iza pojma “besplatni paket” krije se niz nijansi koje će u praksi odlučivati hoće li taj paket doista biti svima povoljniji od postojećih

Već postaje tradicija da u ovo doba godine pišemo o izmjenama Zakona o bankarskim naknadama prema građanima u Hrvatskoj, jer bez obzira na iznimno dobro poslovanje banaka na hrvatskom tržištu (visoku dobit), njihove usluge svako malo poskupljuju. Za one koji to prate, sjetit će se da su banke od 8. siječnja 2025. godine poskupile svoje usluge kroz cijene paketa i transakcija, u nekim slučajevima i skoro duplo, ali su zauzvrat uvele besplatni Osnovni račun kod kojega ste, da bi prešli na njega, morali mijenjati IBAN. O tome smo pisali ovdje.

Nakon toga, u svibnju ove godine, i nakon pritiska javnosti na Vladu zbog tih poskupljenja, Vlada je najavila nove izmjene Zakona o bankarskim naknadama, o čemu smo pisali u ovom tekstu. U tim novim izmjenama Zakona Vlada pokušava zaustaviti bankarska poskupljenja i odgovoriti na pritiske javnosti. Nakon toga, u srpnju 2025. godine spomenuta je izmjena Zakona usvojena u Saboru, sa stupanjem na snagu od 1. siječnja 2026. godine.

Što donosi novi Zakon u besplatnom paketu usluga: što građani doista dobivaju, a što mogu izgubiti?

Zanimalo nas je kako novi Zakon provode vodeće banke u Hrvatskoj, s naznakom na koju informaciju građani moraju obratiti pažnju prije prelaska na besplatni paket. Posebnu pozornost posvetili smo umirovljenicima i osjetljivoj skupini građana, uz konkretnu usporedbu nekadašnjeg ZABA Senior Lepeze paketa i novog paketa besplatnih bankarskih usluga.

Novi zakonski okvir obvezuje banke da svakom građaninu koji prima redovita primanja (plaću, mirovinu, stipendiju ili slične prihode) omoguće račun za plaćanje s paketom osnovnih usluga bez naknade. Važno je naglasiti da se paket ne aktivira automatski, nego ga korisnik mora izričito zatražiti i to osobnim dolaskom u poslovnicu banke.

Dobra je vijest da postojeći IBAN korisnika, kao i PIN na već izdanim debitnim karticama, ostaje isti kod prelaska na besplatni paket!

Zakon propisuje da paket mora uključivati:

Usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja računa za plaćanje Usluge internetskog ili mobilnog bankarstva prema odabiru kreditne institucije Usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje na šalteru ili bankomatu, osim obrade kovanog novca Usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje na šalteru ili bankomatu kreditne institucije koja vodi račun za plaćanje, prema odabiru kreditne institucije Priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima Usluge redovitog izdavanja debitne kartice i njezino korištenje, ako kreditna institucija tu uslugu pruža Usluge izvršenja plaćanja debitnom karticom na fizičkim prodajnim mjestima a za plaćanja debitnom karticom na internetskim prodajnim mjestima se može naplatiti naknada samo ako se klijentu i inače naplaćuju sukladno tarifi banke. Priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima.

No, upravo u tim općim formulacijama kriju se ključna ograničenja.

Prvo, zakon ne propisuje kvotu “besplatnih transakcija”, poput one od pet pa do dvadeset besplatnih transakcija mjesečno. Znači, takve kvote postojale su u postojećim komercijalnim paketima, ali u zakonskom paketu one nisu zajamčene.

Drugo, kod uplate/isplate gotovine zakon jasno kaže: besplatno mora biti podizanje i uplata gotovine ili na šalteru ili na bankomatu, prema odluci banke. Banke nisu obvezne omogućiti oba kanala besplatno, osim ako se radi o umirovljenicima ili posebno zaštićenim skupinama, za koje su po nalogu Zakona mnoge banke morale ponuditi povoljniji tretman.

Treće, plaćanje debitnom karticom zajamčeno je bez naknade samo na fizičkim prodajnim mjestima. Online plaćanja karticom nisu izričito obuhvaćena zakonom, što znači da ih banke zasad uglavnom ne naplaćuju, ali zadržavaju pravo promjene politike u budućnosti.

Dodatne napomene Zakona

Banka može odbiti zahtjev potrošača za otvaranje paketa besplatnih usluga ako potrošač na području Republike Hrvatske ili u banci već ima otvoren takav račun za plaćanje.

Ako potrošač prestane primati redovita primanja na račun za plaćanje uključen u paket besplatnih usluga u razdoblju od tri uzastopna kalendarska mjeseca, banka će potrošaču početi naplaćivati naknade za usluge za koje u okviru paketa besplatnih usluga potrošač nije plaćao naknadu, a o početku naplaćivanja naknade obavijestiti će potrošača najkasnije 15 dana prije početka naplate tih naknada.

Na kraju, Zakon ne uključuje dopušteno prekoračenje. Minus na računu nije pravo iz besplatnog paketa, nego poseban kreditni proizvod koji banka može, ali ne mora, odobriti pod svojim uvjetima.

Kako besplatni paket izgleda u praksi kod najvećih banaka?

Zagrebačka banka (ZABA)

ZABA omogućuje paket besplatnih usluga bez promjene IBAN-a za postojeće korisnike. Uključeni su račun, debitna kartica i internetsko bankarstvo (e-zaba). Za umirovljenike i klijente sa socijalnim statusom osobito je važno to što im banka omogućuje besplatno podizanje gotovine i na bankomatu i na šalteru poslovnice matične banke. Međutim, ZABA u ovom paketu ne nudi besplatne naloge za plaćanje, a svaki nalog izvan osnovnog minimuma može se naplatiti prema važećem cjeniku. Dopušteno prekoračenje moguće je ugovoriti, ali nije dio paketa, ovisi o procjeni banke i najviše iznosi 250 eura. Internet bankarstvo je uključeno samo za e-zabu, ali ne i za m-zabu. Naknada za isplatu gotovine na šalteru banke za iznose iznad 70.000 eura je 0,3%.

Privredna banka Zagreb (PBZ)

PBZ nudi vrlo sličan model. Paket je bez mjesečne naknade i uključuje internetsko bankarstvo i karticu. Podizanje gotovog novca s računa za plaćanje u PBZ poslovnici Banke je besplatno svim korisnicima besplatnog paketa. Banka u okviru Paketa besplatnih usluga umirovljeniku i potrošaču koji pripada osjetljivoj skupini iz članka 24. stavka 9. Zakona ne naplaćuje naknadu za usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje ni na šalterima u PBZ poslovnicama ni na PBZ bankomatima. No, kao i kod ZABE, nema zajamčene kvote besplatnih naloga, a sve dodatne usluge naplaćuju se zasebno. Prekoračenje se ugovara posebno.

Erste banka

Erste besplatni paket uključuje osnovne usluge vođenja računa, podizanje i polaganje gotovog novca bez naknade, izdavanje Visa debitne kartice i PIN-a, uplate nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima, ali posebno upozorava na internetsko bankarstvo. Paket besplatnih usluga uključuje korištenje usluge online bankarstva George. Iznimno, korisnici Paketa besplatnih usluga mogu u probnom periodu do 31. ožujka 2026. koristiti i mobilno bankarstvo George bez naplate naknade, a od 1. travnja 2026. mogu nastaviti koristiti tu uslugu ako izričito potvrde nastavak korištenja uz naplatu naknade. To je primjer kako banke mogu minimalno ispuniti zakonsku obvezu, a dodatne funkcionalnosti tretirati kao komercijalni proizvod.

OTP banka

OTP omogućuje osnovni besplatni paket s klasičnom uslugom otvaranja, vođenja i zatvaranja računa za plaćanje, usluge OTPmini, uključuje mogućnost identifikacije korisnika na daljinu, korištenja aplikacije internetskog bankarstva, korištenja 3D Secure usluge (Programa sigurne kupnje na internetu) i usluge telefonskog bankarstva za građane. Uključuje i polaganje novčanih sredstava na račun za plaćanje na šalteru ili bankomatu OTP banke, izuzev kovanog novca, podizanje gotovog novca s računa za plaćanje na bankomatu OTP banke, priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima, usluge redovnog izdavanja debitne kartice i njezino korištenje kao i usluge plaćanja debitnom karticom na prodajnim mjestima. Umirovljenicima i klijentima koji pripadaju osjetljivoj skupini, banka će omogućiti besplatno podizanje gotovog novca s računa za plaćanje na šalteru i na bankomatu OTP banke.

Dakle, kao i u svima bankama umirovljenici imaju povlašten tretman kod gotovine, no kvote besplatnih transakcija nigdje nisu predviđene. Dopušteno prekoračenje nije uključeno u ovaj paket.

Što građani mogu izgubiti prelaskom na besplatni paket

Iako besplatni paket zvuči primamljivo, prelazak s postojećih paketa znači odricanje od:

unaprijed definirane kvote besplatnih transakcija

dodatnih debitnih i kreditnih kartica uključenih u paket

korištenja računom od strane opunomoćenika (moguće uz dodatnu naknadu)

posebnih pogodnosti (osiguranja, asistencije, popusti)

fleksibilnijeg pristupa gotovini

automatskog dopuštenog minusa

mobilno bankarstvo uključeno u paket (dodatna naplata)

naplatu naknade za usluge izvršenja plaćanja debitnom karticom preko interneta

Primjer iz prakse: Zaba Senior Lepeza paket vs. novi besplatni paket bankarskih usluga za umirovljenike

Zaba Senior Lepeza paket bio je posebno osmišljen za umirovljenike. Više nije u ponudi za nove korisnike, ali ga stari korisnici i dalje mogu koristiti. Uz mjesečnu naknadu od 2.98 eura mjesečno nudi:

Pet besplatnih plaćanja nacionalnim i prekograničnim kreditnim transferom u eurima s tekućeg računa u eurima iniciranih putem usluga on-line bankarstva,

Uslugu online-bankarstvo (e-zaba i m-zaba),

Mogućnost izdavanja kreditne kartice na zahtjev klijenta i prema internim pravilima Banke, bez upisnine i članarine za osnovnog i 50 % popusta za dodatnog korisnika,

Dopušteno prekoračenje do maksimalno 7.000 EUR prema odluci banke,

Obročno plaćanje debitnom karticom tekućeg računa u eurima - bez kamata i naknada,

Limit do 700 EUR i

Financiranje dodatnih servisnih usluga do određenog eur limita koje nisu strogo bankarske prirode poput pomoći u kući, medicinske pomoći i pomoći na cesti.

Novi besplatni paket umirovljenicima donosi već nabrojane prednosti poput potpuno ukidanja mjesečne naknade i besplatnog podizanja gotovine u poslovnici matične banke, no prelaskom sa Senior Lepeze na besplatni paket za umirovljenike se gube besplatne transakcije, dodatne opunomoćeničke račune, usluga m-zaba, dodatna kreditna kartica, plaćanje na rate, a dozvoljeno prekoračenje može biti do samo 250 eura. Osoba gubi i pravo na pomoći u kući, medicinske pomoći i pomoći na cesti.

Ako umirovljenik koji pređe na besplatni paket želi dodatno platiti uslugu m-zabe, jer planira račune plaćati mobilnim bankarstvom, a ne preko računala, to će ga koštati mjesečno 1,33 €, plus ako plati iniciranje pet online kreditnih transfera (transakcija) mjesečno u korist računa izvan banke (npr. plati režije) to će ga koštati 5 x 0,35 € =1,75 €. Znači, 1,75 € plus 1,33€ za m-zabu je ukupno 3,08 €. I kada se oduzme ovaj iznos od 2,98 € naknade za Senior Lepezu umirovljenik koji je prešao na besplatni paket je čak u minusu od 0.1 € i izgubio je sve one gore nabrojane pogodnosti. Dakle, ovakvom umirovljeniku koji redovito plaća račune putem mobilnog bankarstva se ovaj besplatni paket ne bi isplatio.

Ovaj primjer jasno pokazuje da “besplatno” ne znači nužno i “povoljnije” za svakog korisnika.