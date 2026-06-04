Kriptovalute i porezi u Hrvatskoj: Prilika za zaradu ili skupa lekcija za neinformirane ulagače?

Kriptovalute su u posljednjih nekoliko godina iz nišnog interesa tehnoloških entuzijasta prerasle u široko rasprostranjenu investicijsku pojavu. Ipak, porezni okvir koji ih prati mnogima se čini nejasan, pa čak i kaotičan. U tom raskoraku između inovacije i regulacije nekada nastaju skupe greške

U Hrvatskoj sve više građana kupuje, prodaje ili “rudari” digitalnu imovinu, privučeni potencijalno visokim prinosima i idejom financijske neovisnosti. Jesu li svi dovoljno upućeni u taj novi trend trgovanja? Hrvatski porezni sustav kriptovalute ne tretira kao službenu valutu, već kao oblik imovine. To znači da se dobit ostvarena njihovom prodajom smatra kapitalnom dobiti ili dohotkom od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. Za one koji nisu dovoljno upućeni u regulativu u nastavku donosimo kratki podsjetnik bitnih činjenica i mogućih grešaka.

O kojim greškama je riječ?

U praksi, ako pojedinac kupi kriptovalutu po jednoj cijeni, a proda je po višoj, razlika predstavlja oporezivu dobit. Porez na takav dohodak iznosi 12 posto, ali ključni detalj koji mnogi previde jest vremenski okvir: po važećem zakonu, ako je prošlo više od dvije godine između kupnje i prodaje, dobit je oslobođena poreza, inače nije. Upravo taj detalj može biti prilika za pametno planiranje, ili izvor problema za one koji ga ignoriraju.

Jedna od najčešćih pogrešaka jest uvjerenje da se porez plaća samo kada se novac “isplati” na bankovni račun. U stvarnosti, porezna obveza nastaje već zamjenom jedne kriptovalute za drugu, ako je pritom ostvarena dobit. Primjerice, zamjena bitcoina za ethereum nije neutralna transakcija u poreznom smislu, iako novac nije fizički povučen. Ova činjenica često iznenadi ulagače koji aktivno trguju, jer se nakon više transakcija mogu suočiti s kompleksnim izračunima i neočekivanim poreznim dugom.

Dodatni problem predstavlja nedostatak evidencije. Mnogi ulagači ne vode preciznu dokumentaciju o kupnjama, prodajama i zamjenama, oslanjajući se na platforme koje ponekad ne nude potpune ili lako dostupne izvještaje. Bez jasnih podataka o nabavnoj i prodajnoj cijeni, izračun dobiti postaje otežan, a u slučaju porezne kontrole to može rezultirati kaznama ili procjenom porezne obveze na štetu poreznog obveznika. Upravo je to vođenje detaljne evidencije jedna od najvažnijih, ali najčešće zanemarenih obveza.

Pokušaji prijevare

Nekoliko slučajeva je zadnjih godinu-dvije odjeknulo u hrvatskim medijima, ali zanimljivo je da nisu bili vezani uz “pad Bitcoina” ili tržišni kolaps, nego uz prijevare i pravni kaos oko kripta.

Najviše medijske pažnje privukli su slučajevi ljudi koji su izgubili ogromne iznose preko lažnih platformi za ulaganje u kriptovalute. Posebno se izdvojio slučaj 74-godišnje žene iz Šibenika koja prema objavi HRT-a je ostala bez 150.000 eura nakon ulaganja preko internetske platforme za kriptoinvesticije. Priča je snažno odjeknula jer je pokazala koliko sofisticirane postaju prijevare i koliko su građani ranjivi kada ih se uvjeri u “sigurnu zaradu”.

Veliku pozornost medija izazvao je i slučaj iz Zadra, a prenio Indeks.hr u kojem su prevaranti došli do tzv. “seed phrase” podataka investitora i ispraznili mu kripto novčanik s više od 150.000 eura u bitcoinu. Taj događaj otvorio je pitanje sigurnosti digitalne imovine i pokazao koliko jedna neoprezna greška može značiti potpuni gubitak sredstava.

Uz to, policija je tijekom 2025. gotovo kontinuirano objavljivala upozorenja o građanima koji su preko lažnih “brokera” i kripto-platformi izgubili desetke ili stotine tisuća eura.

Zanimljivo je da su upravo ti incidenti promijenili ton javne rasprave o kriptovalutama u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina mediji su uglavnom pisali o brzoj zaradi i mladim “kripto milijunašima”, dok danas puno češće dominiraju teme prijevara, poreza, regulatornih rupa i rizika za obične građane. Dakle, opreza nikad dovoljno.

Promjene koje su nastupile početkom ove godine

Od 1. siječnja 2026. na snagu su stupila nova pravila vezana uz kriptoimovinu koja će značajno promijeniti odnos građana i Porezne uprave. Riječ je o dijelu europske porezne reforme kojom se uvodi znatno veća transparentnost i nadzor nad kripto-transakcijama.

Ključna novost je primjena EU standarda DAC8 i CARF, kojima se uvodi obvezna i automatizirana razmjena poreznih informacija o kriptoimovini. Na temelju tih pravila, platforme za trgovanje kriptoimovinom i drugi pružatelji kripto-usluga mora prikupljati i dostavljati poreznim tijelima podatke o korisnicima i njihovim transakcijama. Ti će se podaci razmjenjivati između država članica Europske unije, čime hrvatska Porezna uprava dobiva uvid u kripto-transakcije hrvatskih poreznih rezidenata, bez obzira na to jesu li provedene u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Prikupljaju se detaljni podaci o identitetu korisnika (ime, adresa, porezni identifikacijski broj i država rezidentnosti), kao i podaci o transakcijama: kupnji, prodaji, zamjenama kriptovaluta, prijenosima te drugim oblicima raspolaganja kriptoimovinom. Prvi izvještaji odnositi će se na transakcije ostvarene tijekom 2026. godine, a poreznim upravama bit će dostavljeni tijekom 2027. godine.

Za građane to znači da porezna anonimnost kriptoimovine praktično prestaje. Svaki ostvareni prihod ili dobit morat će se prijaviti u godišnjoj poreznoj prijavi. Porezna uprava će zaprimljene podatke uspoređivati s prijavama građana te, u slučaju odstupanja, pokretati porezne nadzore. DAC8 i CARF osiguravaju obuhvat podataka s velikih međunarodnih burzi i posrednika, uključujući one sa sjedištem izvan Hrvatske ali unutar europskog i međunarodnog regulatornog okvira. Cilj novih pravila je suzbijanje utaje poreza i izjednačavanje poreznog tretmana kriptoimovine s ostalim oblicima financijske imovine.

Zaključak

Kriptovalute u Hrvatskoj nisu ni čisti kaos ni jednostavna prilika, već područje u kojem se brzo mijenjajuća tehnologija sudara s relativno sporim regulatornim okvirom. U tom prostoru najviše profitiraju oni koji su informirani. Greške poput pogrešnog razumijevanja poreznih regulativa ili oslanjanja na mit o anonimnosti mogu imati ozbiljne financijske posljedice.

Poruka građanima koji trguju kriptovalutama je jasna: od 2026. kriptoimovina postaje potpuno vidljiva poreznim vlastima, a odgovornost za pravodobnu i točnu prijavu prihoda ostaje na poreznim obveznicima. Dugoročno držanje kriptovaluta, pažljivo planiranje prodaje i vođenje uredne evidencije omogućuju investitorima da smanje porezno opterećenje i izbjegnu neugodna iznenađenja. U tom smislu, sustav nije nužno kaotičan nego zahtijeva disciplinu i informiranost.

U konačnici, uspjeh u svijetu kriptovaluta sve manje ovisi samo o tržišnom tajmingu, a sve više o razumijevanju pravila, jer porezi nisu prepreka koju treba zaobići, nego realnost kojom treba znati upravljati, a ključno pitanje je koliko su građani spremni razumjeti pravila igre u kojoj sudjeluju.