Meta mora promijeniti Instagram i Facebook u Europi, uz prijetnju visokim novčanim kaznama

Vlasti Europske unije tvrde da "dizajn koji stvara ovisnost" na tim platformama krši zakon o digitalnoj sigurnosti.

Bug.hr subota, 11. srpnja 2026. u 19:50
📷 BUG/AI
BUG/AI

Europska komisija u Bruxellesu u petak je Meti naložila velike promjene u dizajnu Instagrama i Facebooka kako bi te usluge učinila manje ovisnima. Kompanija mora ukloniti značajke poput beskonačnog skrolanja sadržaja i automatskog reproduciranja videozapisa, uvesti nove "pauze od ekrana" te prilagoditi algoritam preporuka kako bi bio manje usmjeren na angažman korisnika.

Nalazi komisije su preliminarni, a Meta sad ima priliku odgovoriti na optužbe prije konačne presude. Konkretan iznos kazne u dolarima je izračunao The Verge: do 12 milijardi dolara što je 6 posto od Metinih prihoda za 2025., koji su iznosili 200,97 milijardi dolara.

Zašto regulatori tvrde da je Meta prešla granicu

Dužnosnici u Bruxellesu već dulje vrijeme razmatraju gdje povući granicu između dobro dizajnirane aplikacije koju korisnici uživaju koristiti i one koja je štetno ovisnička. U petak su zaključili da je Meta tu granicu prešla, optuživši kompaniju za kršenje Akta o digitalnim uslugama iz 2022. godine korištenjem dizajnerskih taktika kako bi zadržala korisnike, posebno tinejdžere, ovisnima o Instagramu i Facebooku.

Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja Europljana

Regulatori tvrde da Meta nije adekvatno procijenila rizike svojih proizvoda, uključujući zanemarivanje podataka o tome koliko vremena maloljetnici provode na Instagramu i Facebooku noću. Značajke poput Reelsa i Storyja, dodaju, dovode do "prekomjernog ili kompulzivnog" korištenja usluga.

"Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja Europljana mora biti prioritet za platforme društvenih mreža", izjavila je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije zadužena za digitalnu politiku. "Akt o digitalnim uslugama pruža jasan okvir za odgovornost platformi za ovisnički dizajn i učinke njihovih usluga. U potpunosti smo posvećeni provedbi našeg zakonodavstva u Europi."

Dio šire istrage

Ovi nalazi dio su šire istrage protiv Mete, pokrenute u svibnju 2024. Vlasti dodatno provjeravaju i takozvani "rabbit hole" efekt, kod kojeg algoritam mladima servira negativan sadržaj, primjerice o nerealnim tjelesnim standardima. U drugom dijelu iste istrage komisija je utvrdila da je Meta prekršila EU zakon i vlastite uvjete korištenja time što nije spriječila djecu mlađu od 13 godina da koriste Facebook i Instagram.

Uz Europu, problemi i u SAD

Riječ je o neuobičajeno izravnom pokušaju da se kompaniju prisili na konkretne promjene u dizajnu proizvoda, i najnovijem primjeru agresivnog pristupa europskih regulatora prema društvenim mrežama koje, prema navodima, namjerno iskorištavaju korisnike, posebno djecu, kako bi ih zadržale na platformama, komentira New York Times. Slično je prošao i TikTok, kojeg su vlasti EU-a u veljači optužile za korištenje sličnih dizajnerskih trikova.

Također se razmatraju pravila kojima bi se djeci mogao zabraniti pristup društvenim mrežama zbog njihovih ovisničkih značajki, slijedeći primjer Australije podsjeća Guardian.

Meta se u kolovozu suočava sa suđenjem u SAD-u zbog navoda da su njezine aplikacije namjerno dizajnirane da stvaraju ovisnost, a četiri savezne države traže kombinirane kazne do 1,4 bilijuna dolara.

Zabrana za mlade sve bliža

Optužnica protiv Mete stiže dane prije očekivanog izvještaja stručnog panela kojeg je sazvala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a koji se bavi mogućom zabranom društvenih mreža za djecu. Panel treba objaviti preporuke u ponedjeljak. Von der Leyen je u svibnju izjavila: "Moramo razmotriti odgodu pristupa društvenim mrežama", dodajući da pitanje nije bi li mladi trebali imati pristup društvenim mrežama, nego bi li društvene mreže trebale imati pristup mladima.

Najmanje deset članica EU-a, uključujući Francusku, Italiju i Španjolsku, već priprema vlastite planove za zabranu društvenih mreža za mlade, čime raste pritisak na Komisiju da ponudi jedinstveno rješenje na razini cijele Unije.

 

 

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