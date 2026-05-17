Novi prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti podijelio Hrvatsku, jedni su za, a drugi protiv

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti predlaže da svaki turistički smještaj mora imati registracijski broj zbog usklađenja s EU odredbama, koje formalno stupaju na snagu ovog mjeseca, a s primjenom počinju početkom 2027. Hoće li taj novi Zakon donijeti red na tržištu ili novi birokratski teret?

Suzana Vezilić nedjelja, 17. svibnja 2026. u 06:30
📷 Copilot AI
Copilot AI

Hrvatski turistički sektor ulazi u jedno od najvažnijih regulatornih razdoblja u posljednjih deset godina. Novi prijedlog Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je trenutno u fazi javnog savjetovanja do 18. svibnja 2026. godine. Ovaj Zakon predviđa obvezu da svaka smještajna jedinica u kratkoročnom turističkom najmu dobije jedinstveni registracijski broj. Riječ je o promjeni koja proizlazi iz europske STR uredbe (Uredba EU 2024/1028), a koja formalno stupa na snagu u svibnju 2026. godine, dok države članice mogu punu primjenu provesti od siječnja 2027. godine.

Javno savjetovanje za ovaj prijedlog Zakona službeno je dostupno putem sustava e-Savjetovanja. Tamo građani, iznajmljivači, ugostitelji i stručna javnost mogu ostaviti komentare na pojedine članke zakona, predložiti izmjene, pratiti odgovore Ministarstva turizma i sporta, kao i vidjeti komentare drugih sudionika rasprave.

Na prvi pogled radi se o tehničkoj administrativnoj izmjeni. Međutim, posljedice bi mogle biti dublje, od promjene tržišta privatnog smještaja i digitalnih platformi poput Airbnb i Booking.com, pa sve do odnosa države prema “sivoj ekonomiji”, lokalnim zajednicama, cijenama nekretnina i budućnosti apartmanizacije hrvatske obale.

Što zapravo donosi novi Zakon?

Prema nacrtu Zakona, svaki pružatelj usluga kratkoročnog najma morat će za svaku smještajnu jedinicu ishoditi poseban registracijski broj. Taj broj postaje obvezan za oglašavanje na digitalnim platformama i služi kao dokaz da je smještaj legalno registriran.

U praksi će to značiti slijedeće:
jedan apartman = jedan registracijski broj
jedna soba = jedan registracijski broj
kuća za odmor s više jedinica = više registracijskih brojeva

Cilj je uspostaviti jedinstvenu europsku bazu podataka o kratkoročnom najmu, kako bi države mogle učinkovitije pratiti legalnost poslovanja, plaćanje poreza i turističkih pristojbi, broj aktivnih smještajnih jedinica i stvarni turistički promet.

Važno je naglasiti kako obveza još nije aktivna u 2026. godini, unatoč dezinformacijama koje su se pojavile u javnosti o straha stranih turista o otkazivanju rezerviranog smještaja ove sezone. Hrvatska planira punu primjenu tek od početka 2027. godine.

Zašto Europska unija uvodi ovakav sustav?

Posljednjih deset godina europske turističke destinacije suočavaju se s eksplozijom kratkoročnog najma. Gradovi poput Barcelone, Amsterdama i Lisabona već godinama upozoravaju da nekontrolirani rast apartmana povećava cijene stanova, smanjuje dostupnost dugoročnog najma, mijenja strukturu lokalnog stanovništva, stvara pritisak na infrastrukturu i potiče rad na crno.

Europska komisija zato pokušava standardizirati tržište kratkoročnog najma na razini cijele Unije. Hrvatska je posebno zanimljiv slučaj jer ima izuzetno visok udio privatnog smještaja u ukupnim turističkim kapacitetima. Upravo zbog toga novi zakon u Hrvatskoj ima potencijalno veći učinak nego u mnogim drugim državama EU članicama.

Moguće koristi novog zakona

1. Suzbijanje sive ekonomije

Najveći argument države odnosi se na borbu protiv ilegalnog iznajmljivanja. Ministarstvo tvrdi da danas postoji velik broj objekata koji posluju bez potrebnih dozvola, izbjegavaju turističku pristojbu, ne prijavljuju goste i prikazuju komercijalni smještaj kao privatni ili nekomercijalni.

Kako iz Ministarstva tvrde registracijski broj omogućio bi automatsku provjeru legalnosti oglasa na platformama. Ako broj ne postoji ili nije valjan, oglas bi se mogao ukloniti. To bi moglo povećati porezne prihode, zaštititi legalne iznajmljivače od nelojalne konkurencije i smanjiti broj “divljih apartmana”.

2. Veća transparentnost tržišta

Država bi prvi put mogla dobiti precizne podatke koliko stvarno postoji apartmana, gdje se nalaze, koliko posluju i koliko često se iznajmljuju. Takvi podaci danas često nisu potpuno usklađeni između turističkih zajednica, porezne uprave, digitalnih platformi i lokalne samouprave. Digitalizirani sustav mogao bi omogućiti kvalitetnije planiranje turizma i infrastrukture.

3. Zaštita potrošača i gostiju

Registracijski broj mogao bi funkcionirati slično kao OIB za smještajni objekt, gost bi znao da je objekt legalan, platforme bi lakše uklanjale lažne oglase i povećala bi se sigurnost rezervacija. To je posebno važno u vremenu kada raste broj internetskih prijevara i lažnih oglasa.

4. Profesionalizacija sektora

Hrvatski privatni smještaj dugo je funkcionirao relativno liberalno. Novi zakon mogao bi potaknuti profesionalnije poslovanje, digitalizaciju, kvalitetnije vođenje evidencija i ozbiljniji pristup tržištu. Dio ekonomista smatra da je hrvatski turizam prerastao model “stihijskog apartmaniziranja” te da je nužno uvesti stroža pravila.

Negativne posljedice i rizici

1. Novi birokratski teret za male iznajmljivače

Najčešća kritika odnosi se na dodatnu administraciju. Mali privatni iznajmljivači strahuju od novih procedura, dodatnih troškova, sporije administracije i mogućih kazni zbog tehničkih pogrešaka. Posebno su zabrinuti stariji iznajmljivači koji nisu digitalno vješti. Ako sustav registracije bude kompliciran, mogao bi izazvati veliko nezadovoljstvo među desecima tisuća građana koji žive od sezonskog turizma.

2. Moguće smanjenje broja privatnih iznajmljivača

Dio iznajmljivača mogao bi procijeniti da im se poslovanje više ne isplati. To bi moglo dovesti do smanjenja ponude privatnog smještaja, jačanja velikih profesionalnih operatera i koncentracije tržišta.

Kritičari upozoravaju da bi najveću korist mogli imati veliki hotelski kompleksi i investitori, dok bi mali obiteljski iznajmljivači postajali sve manje konkurentni.

3. Rizik dodatne centralizacije tržišta

Digitalne platforme će prema europskim pravilima morati dijeliti podatke s državama članicama. To znači znatno snažniji nadzor nad tržištem. Iako je cilj transparentnost, dio javnosti upozorava na pretjeranu regulaciju, povećani državni nadzor, mogućnost budućih novih poreza i ograničenja. U mnogim europskim gradovima nakon registracijskih sustava uslijedila su ograničenja broja dana najma, zabrane u određenim zonama, dodatni porezi i kvote za apartmane. Zbog toga dio hrvatskih iznajmljivača strahuje da je ovo tek prvi korak prema strožem modelu regulacije.

4. Potencijalni udar na male obalne sredine

U mnogim manjim mjestima privatni smještaj predstavlja temelj lokalne ekonomije. Ako dio iznajmljivača odustane mogla bi pasti turistička potrošnja, smanjiti se prihodi lokalnih obrta i oslabiti sezonsko zapošljavanje. Posebno su osjetljive manje sredine koje nemaju razvijene hotelske kapacitete.

Hoće li zakon zaista smanjiti apartmanizaciju?

To je jedno od ključnih pitanja. Sam registracijski broj neće automatski smanjiti broj apartmana. Međutim, omogućit će državi preciznu kontrolu tržišta, lakše uvođenje ograničenja i detaljno praćenje turističkog najma. Drugim riječima, zakon stvara infrastrukturu za buduću regulaciju. Ako lokalne vlasti kasnije dobiju mogućnost ograničavanja novih dozvola, određivanja zona zabrane i uvođenja kvota, tada bi posljedice mogle biti znatno šire od same administrativne registracije.

Što će se promijeniti za platforme poput Airbnba i Bookinga?

Digitalne platforme postaju ključni dio novog sustava. Prema europskoj uredbi platforme će morati provjeravati registracijske brojeve, razmjenjivati podatke s državama i uklanjati nelegalne oglase. To predstavlja veliku promjenu jer se odgovornost prvi put ozbiljnije prebacuje i na same platforme.

Za Airbnb i Booking.com to znači dodatne administrativne procese, usklađivanje sustava i jaču suradnju s državnim institucijama. Hoće li oni imati kapaciteta za takvu promjenu?

Reakcije javnosti: podijeljena Hrvatska

Komentari javnosti pokazuju duboku podjelu. Jedan dio građana smatra da je krajnje vrijeme za uvođenje reda u turistički sektor, posebno zbog ilegalnog najma, poreznih izbjegavanja i nekontrolirane apartmanizacije. Drugi dio vidi zakon kao udar na male iznajmljivače, dodatnu birokratizaciju i pogodovanje velikim igračima.

Na društvenim mrežama i forumima već se pojavljuju rasprave o mogućem rastu troškova i budućim restrikcijama.

Što Hrvatska zapravo pokušava postići?

Ako se promatra šira slika, Hrvatska pokušava postići nekoliko ciljeva istodobno. Želi uskladiti zakonodavstvo s EU pravilima, smanjiti sivu ekonomiju, digitalizirati turistički sustav, dobiti veću kontrolu nad tržištem smještaja i pripremiti teren za dugoročnu regulaciju apartmanizacije. To je dio šire europske promjene odnosa prema kratkoročnom najmu.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi