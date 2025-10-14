Novi zakon u Kaliforniji: AI chatbotovi pod strožim nadzorom radi zaštite djece

Guverner Gavin Newsom potpisao je zakon koji obvezuje AI platforme da jasno označe botove i implementiraju protokole protiv samoozljeđivanja, odgovarajući na rastuću zabrinutost zbog opasnosti za mlade

Bug.hr utorak, 14. listopada 2025. u 06:00
📷 Ilustracija Mohamed Nohassi / Unsplash
Ilustracija Mohamed Nohassi / Unsplash

Prema izvješću Yahoo! Finance, guverner Gavin Newsom potpisao je novi zakon osmišljen za regulaciju chatbotova s umjetnom inteligencijom. Glavni cilj je zaštita djece i tinejdžera od potencijalnih opasnosti koje ova tehnologija nosi, od štetnih savjeta do neprimjerenog sadržaja.

Zakon nalaže da platforme moraju eksplicitno obavijestiti korisnike da komuniciraju s botom, a ne s čovjekom. Za maloljetnike, ta će se obavijest morati pojavljivati svaka tri sata. Uz to, tvrtke su dužne uspostaviti protokole za sprječavanje sadržaja koji potiče na samoozljeđivanje te uputiti korisnike na krizne službe ako izraze suicidalne misli.

Newsom, i sam otac četvero djece mlađe od 18 godina, naglasio je odgovornost Kalifornije u zaštiti mladih. "Tehnologije u nastajanju poput chatbotova i društvenih mreža mogu inspirirati, educirati i povezivati – ali bez stvarnih zaštitnih mehanizama, tehnologija također može iskorištavati, obmanjivati i ugrožavati našu djecu", izjavio je guverner. "Svjedočili smo doista stravičnim i tragičnim primjerima mladih ljudi ozlijeđenih zbog neregulirane tehnologije i nećemo stajati po strani dok tvrtke nastavljaju poslovati bez potrebnih ograničenja i odgovornosti."

Ovaj zakon samo je jedan u nizu pokušaja kalifornijskih zakonodavaca da stave pod kontrolu brzorastuću AI industriju. Kao odgovor, tehnološke tvrtke i njihove koalicije, prema podacima grupe Tech Oversight California, potrošile su najmanje dva i pol milijuna dolara u prvih šest mjeseci na lobiranje protiv ovih mjera. Nedavno su najavili i osnivanje pro-AI "super PAC-ova" kako bi se borili protiv državnog i saveznog nadzora.

Zabrinutost je porasla nakon izvještaja i tužbi koje navode da su chatbotovi, uključujući one tvrtki kao što su Meta i OpenAI, vodili hiperseksualizirane razgovore s mladima, pa čak ih i poticali na samoubojstvo. Istraživanja su pokazala da botovi djeci daju opasne savjete o drogama, alkoholu i poremećajima u prehrani. Zabilježeni su i tragični slučajevi, poput tužbe za smrt protiv tvrtke Character.AI koju je podnijela majka dječaka s Floride, te tužbe roditelja 16-godišnjaka iz Kalifornije protiv tvrtke OpenAI, tvrdeći da je ChatGPT "trenirao" njihovog sina kako da si oduzme život.

Ovaj potez Kalifornije predstavlja značajan korak u pokušaju uspostavljanja ravnoteže između inovacija i etičke odgovornosti. Dok se AI industrija nastavlja razvijati nevjerojatnom brzinom, pitanje regulacije i zaštite najranjivijih korisnika ostat će ključna tema rasprava, ne samo u SAD-u, već i na globalnoj razini.



HI-FI SETUP TJEDNA

Novosti

Audio-Technica & Elipson

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi