Paramountova i Warnerova mega-fuzija zapela na zadnjoj stepenici

Iako je američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) dalo zeleno svjetlo i zatvorilo svoju protumonopolsku istragu, spajanje Paramount Skydancea i Warner Bros. Discoveryja, teško 110 milijardi dolara, pretvara se u pravnu bitku godine

Koalicija od 12 američkih saveznih država, neočekivano predvođena kalifornijskim državnim odvjetnikom Robom Bontom, podnijela je tužbu na saveznom sudu u San Franciscu kako bi potpuno zaustavila stvaranje novog medijskog Golijata.

Tržišna dominacija koja plaši regulatore

U tužbi se navodi da bi spajanje dvaju od pet preostalih velikih holivudskih studija, kao i njihovih golemih televizijskih portfelja, dramatično narušilo tržišno natjecanje. Ključni argumenti država usmjereni su na nekoliko kritičnih točaka.

Prvo, i najvažnije, to je kontrola trećine tržišta: nova megatvrtka kontrolirala bi između 27% i 30% američke distribucije kina i osnovnog kabelskog programa.

Zatim, ništa manje važno za korisnike, to je udar na džepove: spajanjem kabelskih kanala kao što su CNN, CBS News, MTV, HGTV i Nickelodeon, distributeri pay-TV-a gube pregovaračku moć, što bi u konačnici moglo rezultirati višim cijenama kabelske televizije za krajnje potrošače.

I na kraju, tu su i kina i radna mjesta: smanjenje broja velikih distributera s pet na četiri daje novom entitetu preveliku moć nad kinoprikazivačima kod podjele prihoda od ulaznica. Istovremeno, sindikati i državni dužnosnici strahuju od vala otpuštanja i smanjenja honorara za kreativce u filmskim središtima poput Kalifornije i New Yorka.

Sat otkucava: penalizacija od 650 milijuna dolara po kvartalu

Za Paramount Skydance ova tužba ne znači samo pravni problem, već i golem financijski rizik. Prema postignutom dogovoru, transakcija bi se trebala zaključiti do 30. rujna 2026. godine. Ako posao do tada ne bude pravno okončan, Paramount je u obvezi dioničarima isplaćivati takozvanu naknadu za kašnjenje (ticking fee) u iznosu od 0,25 dolara po dionici svako tromjesečje.

U praksi to znači da bi svaki kvartal pravnog natezanja na sudu Paramount stajao oko 650 milijuna dolara. Koalicija država već je zatražila privremenu zabranu kako bi se zamrznula bilo kakva integracija dok traje sudski proces.