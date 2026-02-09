Sada je i u Hrvatskoj pokrenuta inicijativa za zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina

Saborska zastupnica Ivana Kekin najavila je početak prikupljanja potpisa zastupnika kako bi se na dnevni red Hrvatskog sabora stavio Prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece. Riječ je ovdje o prvom zakonskom rješenju u Hrvatskoj koje bi sustavno uredilo korištenje društvenih mreža za maloljetnike, čime se i naša zemlja nastoji uskladiti s aktualnim trendovima u nizu europskih i svjetskih zemalja. Prema riječima zastupnice Kekin, cilj je otvoriti političku raspravu o temi koja je u državama poput Australije, Španjolske, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva već postala prioritet.

Utjecaj na zdravlje

Ključna odredba predloženog zakona definira jasnu dobnu granicu od 15 godina, ispod koje djeca ne bi smjela koristiti digitalne platforme bez izričitog pristanka roditelja. Inicijativa se temelji na podacima koji ukazuju na to da čak 70% građana podržava ovakav oblik regulacije. Uz parlamentarnu proceduru, stranka pokreće i peticiju za građane kako bi se izvršio dodatni pritisak na vladajuću većinu.

Obrazlažući potrebu za ovakvim zakonom, Kekin je upozorila na to da algoritmi društvenih mreža nisu neutralni, već su dizajnirani s ciljem poticanja ovisnosti i maksimalnog zadržavanja korisnika na platformama. Takav poslovni model izravno utječe na mentalno zdravlje najmlađih, dok platforme istovremeno ostvaruju enormne profite. Znanstvena istraživanja potvrđuju korelaciju između intenzivnog korištenja društvenih mreža i porasta anksioznosti, depresije te poremećaja spavanja i pažnje kod djece.

Poseban naglasak stavljen je na ranjivost dječjeg mozga koji je još u razvoju, zbog čega su posljedice manipulativnih algoritama teže što je dijete mlađe. Iz stranke Možemo! poručuju kako djeca trenutno nemaju šanse u borbi protiv tehnologija koje su skrojene da ih iscrpe i oblikuju. Upozoravaju i na pojavu samoozljeđivanja te suicidalnih ponašanja kao ekstremnih posljedica nekontroliranog digitalnog okruženja.

Kao uspješan primjer pritiska javnosti, iz Možemo! navode nedavne izmjene Zakona o kockanju, koje su postignute upravo masovnim potpisivanjem peticija. Vjeruju kako će isti model mobilizacije građana primorati vladajuće na usvajanje adekvatnijih pravila i u digitalnoj sferi. Peticija za potporu zakonu dostupna je ovdje.