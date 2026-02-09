Sada je i u Hrvatskoj pokrenuta inicijativa za zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina

Stranka Možemo! predlaže prvi hrvatski zakon za regulaciju društvenih mreža, tražeći pristanak roditelja za djecu mlađu od 15 godina i hitnu zaštitu mentalnog zdravlja od štetnih algoritama

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 9. veljače 2026. u 13:33

Saborska zastupnica Ivana Kekin najavila je početak prikupljanja potpisa zastupnika kako bi se na dnevni red Hrvatskog sabora stavio Prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece. Riječ je ovdje o prvom zakonskom rješenju u Hrvatskoj koje bi sustavno uredilo korištenje društvenih mreža za maloljetnike, čime se i naša zemlja nastoji uskladiti s aktualnim trendovima u nizu europskih i svjetskih zemalja. Prema riječima zastupnice Kekin, cilj je otvoriti političku raspravu o temi koja je u državama poput Australije, Španjolske, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva već postala prioritet.

Utjecaj na zdravlje

Ključna odredba predloženog zakona definira jasnu dobnu granicu od 15 godina, ispod koje djeca ne bi smjela koristiti digitalne platforme bez izričitog pristanka roditelja. Inicijativa se temelji na podacima koji ukazuju na to da čak 70% građana podržava ovakav oblik regulacije. Uz parlamentarnu proceduru, stranka pokreće i peticiju za građane kako bi se izvršio dodatni pritisak na vladajuću većinu.

Obrazlažući potrebu za ovakvim zakonom, Kekin je upozorila na to da algoritmi društvenih mreža nisu neutralni, već su dizajnirani s ciljem poticanja ovisnosti i maksimalnog zadržavanja korisnika na platformama. Takav poslovni model izravno utječe na mentalno zdravlje najmlađih, dok platforme istovremeno ostvaruju enormne profite. Znanstvena istraživanja potvrđuju korelaciju između intenzivnog korištenja društvenih mreža i porasta anksioznosti, depresije te poremećaja spavanja i pažnje kod djece.

Poseban naglasak stavljen je na ranjivost dječjeg mozga koji je još u razvoju, zbog čega su posljedice manipulativnih algoritama teže što je dijete mlađe. Iz stranke Možemo! poručuju kako djeca trenutno nemaju šanse u borbi protiv tehnologija koje su skrojene da ih iscrpe i oblikuju. Upozoravaju i na pojavu samoozljeđivanja te suicidalnih ponašanja kao ekstremnih posljedica nekontroliranog digitalnog okruženja.

Kao uspješan primjer pritiska javnosti, iz Možemo! navode nedavne izmjene Zakona o kockanju, koje su postignute upravo masovnim potpisivanjem peticija. Vjeruju kako će isti model mobilizacije građana primorati vladajuće na usvajanje adekvatnijih pravila i u digitalnoj sferi. Peticija za potporu zakonu dostupna je ovdje.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi