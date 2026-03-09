Sud Europske unije: Banke moraju odmah vratiti novac žrtvama phishinga

Europska pravila nalažu hitan povrat sredstava žrtvama neautoriziranih plaćanja, dok banke naknadnu odgovornost korisnika zbog grubog nemara moraju dokazivati u odvojenim postupcima

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 12:09

Nezavisni odvjetnik Suda Europske unije, Athanasios Rantos, iznio je, u sklopu jednog sudskog procesa, mišljenje prema kojem banke ne smiju odbiti trenutačni povrat novca klijentu nakon neautorizirane transakcije, čak i ako sumnjaju na klijentov grubi nemar. To mišljenje moglo bi uzdrmati bankarski sektor, ali i značiti veliku pobjedu za prava potrošača u EU, bude li uključeno u finalnu presudu.

Obveza hitnog povrata

Povod za odvjetnikovo očitovanje bio je slučaj poljske državljanke koja je postala žrtva phishing prevare. Nakon što je na lažnoj stranici trgovačke platforme bila unijela svoje podatke, treća strana je izvršila neautorizirano plaćanje s njezinog računa. Slučaj je sljedećeg dana prijavljen banci, koja je, pak, odbila nadoknaditi ukradeni iznos, tvrdeći da je korisnica postupala krajnje nepažljivo.

Slučaj je prvo dospio pred nacionalni sud, koji je potom od Suda Europske unije zatražio tumačenje europskog prava. Ključno pitanje bilo je je li banka, kao pružatelj platnih usluga, obvezna odmah vratiti iznos neautorizirane transakcije ili može uskratiti isplatu ako smatra da je klijent svojom nepažnjom omogućio prijevaru.

U svojem mišljenju, odvjetnik Rantos naglašava da pravo Unije zahtijeva od banaka da u prvom koraku odmah nadoknade iznos sporne transakcije. Jedina iznimka od ovog pravila je situacija u kojoj banka ima opravdane razloge za sumnju na to da je sam korisnik uključen u prevaru, o čemu mora pismeno obavijestiti nadležno nacionalno tijelo. Prema Rantosu, zakonodavac EU-a nije ostavio prostor državama članicama za drukčije tumačenje niti je predvidio iznimke od načela trenutnog povrata.

Zaštita prava potrošača

Međutim, takav povrat sredstava nije konačan. Ako banka naknadno uspije dokazati da je klijent namjerno ili zbog grubog nemara propustio ispuniti svoje obveze čuvanja sigurnosnih podataka, može zahtijevati od korisnik da u konačnici snosi nastale gubitke. U slučaju da on odbije vratiti prethodno nadoknađeni iznos, na banci je teret pokretanja sudskog postupka protiv klijenta radi naplate potraživanja.

Ovakvo tumačenje zakona opravdano je potrebom za osiguranjem visoke razine zaštite korisnika platnih usluga, što je jedan od temeljnih ciljeva europskog zakonodavstva. Odvjetnik ističe da propisi i kontekst u kojem su doneseni jasno upućuju na prioritet zaštite potrošača u digitalnom okruženju, gdje su rizici od sofisticiranih prevara sve češći.

Stavljanje tereta dokazivanja i pokretanja sudskog spora na banku, umjesto na klijenta koji je ostao bez sredstava, osigurava stabilnost i povjerenje u sustav platnog prometa. Iako takvo mišljenje nezavisnog odvjetnika nije obvezujuće za Sud, ono predstavlja ključan putokaz u donošenju konačne presude – koja će definirati buduću praksu banaka diljem Europske unije.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi