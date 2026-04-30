Svi novi laptopi u EU od sada moraju imati USB-C punjenje

Iako nova pravila uvode obvezni USB-C za punjenje, vrijede prvenstveno za modele do 100 W. Snažniji, igraći laptopi djelomično su izuzeti te mogu zadržati vlastite konektore za punjenje

Direktiva Europske unije o zajedničkom punjaču, koja je na snagu stupila u prosincu 2024., od sada se u potpunosti primjenjuje i na sva prijenosna računala. Naime, proizvođači su za prilagodbu dobili dodatnih 16 mjeseci, a taj rok istekao je ovog utorka, odnosno 28. travnja.

Prema novim pravilima, svi novi laptopi koja se prodaju na području EU-a moraju imati barem jedan USB-C priključak za punjenje. Direktiva se primjenjuje na modele snage do 100 W, dok su snažniji uređaji, poput igraćih prijenosnika, djelomično izuzeti - mogu zadržati vlastite konektore za punjenje, ali uz jedan obvezni USB-C priključak.

Osim standardizacije priključaka, regulativa donosi još jednu važnu promjenu. Proizvođači su dužni ponuditi opciju kupnje laptopa bez punjača, kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada i potaknula ponovna uporaba postojećih adaptera. To će se u praksi vjerojatno odraziti tako da će laptopi prestati dolaziti s punjačem, kao što je, primjerice, slučaj s novim modelima MacBooka.

Nova pravila odnose se isključivo na nove uređaje koji dolaze na tržište te ne obuhvaćaju postojeće zalihe ni rabljene modele. EU procjenjuje da bi ova mjera potrošačima mogla donijeti uštede do 250 milijuna eura godišnje, uz smanjenje e-otpada za oko 11.000 tona.