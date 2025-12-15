Švicarska komisija za tržišno natjecanje istražuje Apple zbog pristupa NFC-u na iPhoneima

Apple se posljednjih godina često nalazi pod regulatornim pritiskom u Europi, osobito zbog mobilnih plaćanja i zatvorenog iOS ekosustava, a sada je ponovno pod istragom

Švicarska komisija za tržišno natjecanje (SCC) pokrenula je istragu protiv Applea zbog načina na koji tvrtka omogućuje pristup NFC čipu na iPhoneima. Istraga se odnosi na uvjete pod kojima treće strane mogu koristiti NFC za beskontaktna plaćanja, što bi moglo imati utjecaj na tržišno natjecanje u Švicarskoj.

Naime, Apple je prošle godine omogućio pristup NFC-u i drugim aplikacijama, no korištenje te funkcionalnosti uvjetovano je sklapanjem komercijalnog ugovora s Appleom i plaćanjem određenih naknada. Upravo ti uvjeti sada su predmet provjere, jer SCC želi utvrditi onemogućavaju li oni ravnopravno tržišno natjecanje s Apple Payom.

Iz Švicarske komisije navode da je cilj istrage razjasniti mogu li drugi pružatelji aplikacija za mobilna plaćanja učinkovito konkurirati Apple Payu pri beskontaktnim plaćanjima na uređajima s iOS-om u trgovinama. Posebno je zanimljivo da SCC navodi kako se Appleovi uvjeti za pristup NFC-u u Švicarskoj razlikuju od onih koji vrijede u Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Za sada je riječ o preliminarnoj istrazi i nije poznato koliko će postupak trajati.