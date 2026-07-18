TikTok: Saga o nacionalnoj sigurnosti dobila je epilog

TikTok nije zabranjen niti prodan onako kako je zakon izričito nalagao, nego je upravo proglašen dovoljno bezopasnim da ga od ovog tjedna smiju instalirati i savezni službenici, i to na službene uređaje

Drama za američke korisnike oko TikToka dobila je epilog i mogu odahnuti. Aplikacija je ostala ista, vlasnik je uglavnom ostao isti, algoritam je preseljen u oblak čiji je vlasnik ujedno i ulagač, a jedina stvar koja je doista promijenjena jest mišljenje o tome je li sve to bilo opasno. A da nije opasno, dokaz je da ga od ovog tjedna smiju instalirati i savezni službenici, i to na službene uređaje, kako javlja Reuters.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je mišljenje prema kojem zabrana iz 2022., donesena upravo zbog sigurnosnih razloga, više ne vrijedi, jer je kontrola nad podacima i operacijama američkih korisnika u siječnju prenesena na zajednički pothvat TikTok USDS.

Timeline sve i ništa ne objašnjava

U travnju 2024. Kongres je izglasao zakon koji je ByteDanceu naložio da do siječnja proda američku imovinu ili se suoči sa zabranom, Vrhovni sud tu je mjeru potvrdio, a onda je Trump odlučio da je jednostavno neće provoditi. Umjesto prisilne prodaje uslijedila je restrukturacija u kojoj kineski vlasnik ostaje manjinski dioničar, a algoritam se, kako stoji u dogovoru, ponovno trenira i čuva u Oracleovu američkom oblaku. Oracle je pritom jedan od trojice glavnih ulagača u pothvat, pa je čuvar sigurnosti ujedno i suvlasnik onoga što čuva.

Ministarstvo pravosuđa potvrđuje u memorandumu upućenom predsjedniku Trumpu da ByteDance ostaje manjinski dioničar pothvata koji upravlja TikTokom USDS. Zdravi razum pita: ako prisutnost kineskog vlasnika doista ne mijenja ništa, onda se otvara pitanje što su trebali zabrane, rokovi i sudski procesi. Sigurnosni rizik koji nestaje zato što je službeno proglašen nepostojećim nikad zapravo nije ni bio rizik nego administrativna zavrzlama.

Sigurnosna procjena i marketinški interes

U mišljenju upućenom predsjedniku navodi se i da je on osobno uputio agencije da zaposlenici smiju preuzeti aplikaciju, uz diskreciju svake agencije i u skladu s važećim pravilima. Isti taj predsjednik redovito ističe vlastitu popularnost na TikToku, pa se sigurnosna procjena i marketinški interes ovdje poklapaju do te mjere da ih je teško razdvojiti. Platforma koju je administracija godinama tretirala kao polugu kineskog utjecaja sada je dovoljno pouzdana da se nađe na mobitelu saveznog činovnika, negdje između službene pošte i kalendara sastanaka.

Za dvjesto milijuna Amerikanaca koji TikTok ionako koriste ništa se, dakako, nije promijenilo, jer oni tijekom cijele sage nisu prestali scrollati ni na sekundu. Promijenio se samo status: ono što je 2022. bilo nacionalna prijetnja, 2026. je stvar diskrecije pojedine agencije.