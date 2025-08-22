Umjetna inteligencija ulazi u hrvatski Kazneni zakon, predviđene stroge kazne

U javnoj su raspravi nove Izmjene i dopune Kaznenog zakona, u kojima se uvodi novo kazneno djelo opisano kao "dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije"

Sve šira primjena sustava umjetne inteligencije u različitim područjima ljudskog djelovanja zahtjeva uređenje pitanja kaznene odgovornosti fizičkih i pravnih osoba, obzirom na oblike ugroze uvjetovane razvojem sustava umjetne inteligencije, a posebno automatiziranih vozila, kao i definiranje značenja izraza "sustav umjetne inteligencije" za potrebe Kaznenog zakona. Stoji tako u obrazloženju Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je upućen u javno savjetovanje i dostupan na platformi e-Savjetovanja.

Dovođenje u opasnost

Kazneni zakon bi, dakle, u našoj zemlji uskoro trebao dobiti izmjene, a jedna od njih vezat će se i uz umjetnu inteligenciju te posljedice koje bi njezina primjena mogla imati. Ministarstvo pravosuđa i uprave kaže da je, uvažavajući činjenicu razvoja tehnologije umjetne inteligencije, uključujući automatiziranih vozila, i s njom poveznih ugroza za život i tijelo te imovinu, potrebno u zakonu uvesti novo kazneno djelo: "dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije". Uz to, potrebno je i definirati značenje izraza "sustav umjetne inteligencije".

Ovim Prijedlogom zakona uredit će se, dakle, pitanje kaznene odgovornosti kada je riječ o izazivanju opasnosti za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega u razvoju, testiranju, provjeri, nadzoru, upravljanju, uporabi sustava umjetne inteligencije ili na drugi način, kao i nastupu težih posljedica u vidu teške tjelesne ozljede neke osobe, imovinske štete velikih razmjera ili smrti jedne ili više osoba. Pojednostavljeno rečeno, svi uključeni u proces uvođenja AI sustava mogli bi biti osobno kazneno odgovorni u slučaju da na kraju tog procesa, na bilo koji način, dođe do težih posljedica.

Definicija AI sustava "Sustav umjetne inteligencije je strojni sustav različitih razina samostalnosti koji može pokazati prilagodljivost te koji za izričito ili neizričito izražene ciljeve iz ulaznih vrijednosti koje je primio zaključuje kako stvoriti izlazne vrijednosti kao što su predviđanja, sadržaj, preporuke ili odluke koje mogu utjecati ili utječu na stvarna ili prividna okruženja" – definicija je koja bi mogla ući u kazneni zakon.

Za sve koji se bave umjetnom inteligencijom reperkusije bi ovakvog zakona mogle biti vrlo značajne – naime, njihova angažiranost u razvoju i implementaciji AI sustava u automobilima ili drugdje, u slučaju da kasnije nešto pođe po zlu, mogla bi ih dovesti pred sud ili pak iza rešetaka. Zakonodavac je predvidio i zatvorske kazne od šest mjeseci pa do petnaest godina, u slučaju smrtnih posljedica.

Predviđene kazne Dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije KZ, Članak 215.a Tko u razvoju, testiranju, provjeri, nadzoru, upravljanju, uporabi sustava umjetne inteligencije ili na drugi način izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega, a time nije počinjeno teže kazneno djelo, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena teška tjelesna ozljeda neke osobe ili imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. ovoga članka prouzročena teška tjelesna ozljeda neke osobe ili imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Prve kritike

Na ovaj su prijedlog već počeli pristizati i komentari javnosti. Ratko Mutavdžić iz Microsofta tako navodi sljedeće: "Predloženi članak 215.a preširoko definira kazneno djelo povezano s uporabom umjetne inteligencije, što je u suprotnosti s pristupom EU AI Act-a koji zahtijeva jasno određene scenarije visokog rizika (npr. autonomna vozila, zdravstvo, kritična infrastruktura). Opća formulacija narušava načelo pravne izvjesnosti (lex certa) i preklapa se s postojećim kaznenim djelima (općeopasne radnje, ugrožavanje prometa). Hrvatska je obvezna do 2027. uskladiti zakonodavstvo s AI Act-om i Direktivom 2024/1385, što zahtijeva precizne, a ne opće norme. Predlažem umjesto općeg članka definirati posebne inkriminacije za jasno određene visokorizične scenarije, čime bi se osigurala pravna sigurnost i usklađenost s EU pravnim okvirom."

"Promjene koje se predlažu u kaznenom zakonu imat će dalekosežne posljedice, primarno u vidu usporavanja pa sve do zaustavljanja apsolutno svake primjene AI-a u svim aspektima našeg života. Ovakve stvari i opasna ograničenja u vrijeme industrijskih revolucija prave razliku između dugoročno uspješnih i neuspješnih društava (sjetite se nastave povijesti i 19. stoljeća te načina kako je propalo Osmansko, a jednim dijelom i Habsburško carstvo zbog apsolutne zaostalosti po pitanju industrijalizacije). Pozivam sve da se uključe u savjetovanje oko ovih zakonskih promjena jer će one imati dugoročne posljedice na naše karijere, poslovanje i konkurentnost naših organizacija i društva u cjelini", napisao je Bugov suradnik Tomislav Tipurić na LinkedInu.