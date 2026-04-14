Zakon o radu i “tiho otkazivanje”: gdje prestaje obveza, a počinje ravnodušnost?

Pojam “quiet quitting” ili “tiho otkazivanje" sugerira otkaz, ali riječ je zapravo o nečemu suptilnijem, gdje zaposlenik ostaje na radnom mjestu, ali svjesno daje minimum propisan ugovorom. Kako zakon definira “minimalni angažman” i gdje je granica između legitimnog ponašanja i povrede radne obveze?

U vremenu kada se granice između privatnog i poslovnog života sve više brišu, pojam “tihog otkazivanja” postao je jedna od najčešće spominjanih tema u svijetu rada. Zaposlenik na svom radnom mjestu, zbog nekih razloga, prestaje biti motiviran, nema ambiciju niti se dokazivati niti pomagati drugim kolegama, reklo bi se "samo vegetira".

Poznaje Zakon o radu pojam "tihi otkaz"?

Zakon o radu u svojoj suštini ne poznaje pojam “tihog otkazivanja”. On ne regulira razinu entuzijazma, ambicije ili dodatnog zalaganja zaposlenika, već jasno propisuje prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa. Temeljna obveza radnika je savjesno i odgovorno obavljati poslove za koje je sklopio ugovor o radu, pridržavati se uputa poslodavca te poštovati organizaciju rada. Upravo u toj formulaciji leži ključ razumijevanja fenomena “quiet quittinga”.

Dakle, ako radnik izvršava sve svoje ugovorne obveze, dolazi na posao, obavlja zadatke u skladu s opisom radnog mjesta i poštuje radno vrijeme, on formalno ne krši zakon. Drugim riječima, zakon ne može sankcionirati činjenicu da zaposlenik ne ostaje prekovremeno bez naknade, ne preuzima dodatne zadatke koji nisu dio njegovog opisa posla ili ne ulaže emocionalni angažman iznad minimuma. U tom smislu, “tiho otkazivanje” često se nalazi unutar zakonski dopuštenog okvira.

S druge strane, problem nastaje kada se minimalni angažman počne pretvarati u pasivnost koja utječe na kvalitetu rada. Ako zaposlenik počne svjesno odugovlačiti zadatke, odbija suradnju s kolegama ili ignorira legitimne upute poslodavca, tada njegovo ponašanje može prijeći u zonu povrede radne discipline. Zakon tada daje poslodavcu mogućnost izricanja upozorenja, pa čak i otkaza, ali uvijek uz poštivanje propisanih procedura i prava radnika.

Zašto se zaposlenici na to odlučuju?

Važno je naglasiti i širi kontekst u kojem se pojavljuje “quiet quitting”. Mnogi zaposlenici koji se odlučuju na ovakav pristup ne vide ga kao lijenost, već kao oblik zaštite vlastitog mentalnog zdravlja. Ono rijetko nastaje iz čiste nezainteresiranosti; češće je riječ o reakciji na dugotrajan osjećaj nepravde, preopterećenosti ili nedostatka priznanja. Zato ga je teško “popraviti” klasičnim metodama kontrole. Ako je netko već svjesno odlučio raditi samo minimum, to je obično znak da je odnos između zaposlenika i poslodavca već narušen.

Upravo tu zakon ostaje neutralan, dok odgovornost prelazi na odnos između poslodavca i zaposlenika. Kvalitetna organizacija rada, jasna komunikacija i pravedan sustav nagrađivanja često su učinkovitiji odgovor na ovaj fenomen od bilo kakvih formalnih sankcija.

Kako to izgleda u praksi?

U praksi, “minimalni angažman” postaje klizav teren jer nije uvijek lako odrediti gdje završava profesionalna korektnost, a počinje nezainteresiranost. Sudovi u radnim sporovima obično se ne bave razinom motivacije radnika, već konkretnim dokazima o (ne)izvršavanju radnih obveza. To znači da subjektivni dojam poslodavca o nečijem “nedovoljnom trudu” nije dovoljan za sankciju, ako ne postoji jasno kršenje ugovora ili pravila rada.

Kako poslodavac primijeti takav vid otkazivanja?

Poslodavci često pokušavaju “otkriti” tiho otkazivanje kroz pad produktivnosti, ali to nije uvijek pouzdan znak. Zaposlenik koji “tiho otkazuje” često i dalje uredno obavlja sve zadatke, samo bez dodatne inicijative. Ono što se zapravo mijenja su suptilniji obrasci ponašanja: prestanak volontiranja za dodatne obveze, izbjegavanje komunikacije izvan nužnog, odsustvo prijedloga za poboljšanja i strogo držanje radnog vremena. To nije kršenje Zakon o radu, nego promjena odnosa prema poslu.

Problem za menadžment je što takvo ponašanje ne smiju sankcionirati, ali može dugoročno utjecati na tim i rezultate. Ako se pokuša rješavati isključivo pritiskom ili pojačanom kontrolom, efekt je često suprotan, zaposlenik se dodatno zatvara ili počinje tražiti izlaz iz organizacije. Suprotno tome, otvoren razgovor o očekivanjima, opterećenju i zadovoljstvu poslom često otkriva uzrok prije nego što problem eskalira.

U tom smislu, “otkrivanje” tihog otkazivanja nije tehničko pitanje nego pitanje kvalitete odnosa. Menadžer koji ima redovitu i iskrenu komunikaciju s timom obično neće morati “detektirati” problem, primijetit će ga kroz promjene u dinamici rada. Onaj koji se oslanja isključivo na formalne rezultate često će ga vidjeti tek kada već postane ozbiljan.

Kada jednom nastupi može li se radni odnos više ikad vratiti u "normalno stanje" ?

Povratak u “normalno stanje” ne događa se naredbom nego promjenom uvjeta zbog kojih je došlo do povlačenja. U praksi to znači da zaposlenik mora ponovno vidjeti smisao u dodatnom angažmanu. Najčešće se to događa kada se smanji kronično preopterećenje, kada zadaci postanu jasnije definirani i kada postoji osjećaj da se trud prepoznaje, bilo kroz financijsku nagradu ili kroz elementarno poštovanje. Ako je problem bio u lošoj organizaciji ili nejasnim očekivanjima, već i njihovo razjašnjenje može vratiti dio motivacije. No ako su uzrok dublji odnosi nepovjerenja ili dugotrajno ignoriranje problema, tada je povratak spor ili se uopće ne dogodi.

Zaključak

Dakle, “tiho otkazivanje” nije pravna kategorija, već društveni fenomen koji testira granice radnog odnosa. Zakon o radu postavlja minimalne standarde ponašanja i obveza, ali ne može propisati motivaciju ni lojalnost. Upravo zato, odgovor na ovaj trend ne leži samo u pravnim okvirima, nego u kvaliteti radnog okruženja. Ondje gdje zaposlenici osjećaju da se njihov rad cijeni i poštuje, potreba za “tihim otkazivanjem” postaje znatno manja, a zakon ostaje ono što i treba biti, temelj, a ne jedini oslonac radnog odnosa.

Na kraju, važno je razumjeti da “tiho otkazivanje” nije nužno kvar koji treba popraviti pod svaku cijenu. Ponekad je to signal da su očekivanja poslodavca i zaposlenika dugoročno neusklađena. U takvim slučajevima, ni jedna strana ne profitira od održavanja privida “normalnog stanja”, nego je realnije tražiti održiviji odnos, bilo kroz promjenu uvjeta rada ili kroz promjenu radnog mjesta.