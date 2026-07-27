ABECEDA FIZIKE #29: Ponekad čestica, a ponekad val – ovisi o okolnostima

Dvojna priroda čestica naizgled je obrat ideje dvojne prirode svjetlosti, a zapravo se radi o istoj pojavi: sva se materija na mikroskopskoj razini u različitim okolnostima ponaša na različite načine

Po pitanju prirode svjetlosti fizičari su dugo bili podijeljeni u dva tabora. Jedni su, poput Newtona, smatrali da je svjetlost roj sitnih čestica ili korpuskula, odnosno da je priroda svjetlosti korpuskularna. U prilog tome išlo je pravocrtno širenje svjetlosti. Drugi su, poput Huygensa, smatrali da je svjetlost val, odnosno da je priroda svjetlosti ondulatorna. Ondulacija je lelujanje ili valovito gibanje. Argumenti za takav stav bili su interferencija i difrakcija, tipično valne pojave.

Maxwellova teorija elektromagnetizma definitivno je presudila, barem se tako činilo, u korist ondulatorne prirode svjetlosti – jasno je pokazala da je svjetlost elektromagnetski val. A onda je čovjek opsjednut svjetlošću, Albert Einstein, objasnio fotoelektrični učinak pretpostavkom da svjetlost energiju prenosi u diskretnim kvantima, koje danas nazivamo fotonima.

Fotoelektrični učinak

Kad površinu metala obasjamo svjetlošću, iz te površine iskaču elektroni. To je fotoelektrični učinak. Za pojedinu vrstu metala postoji minimalna frekvencija, ili maksimalna valna duljina, svjetlosti koja uopće može izazvati učinak. Kad je valna duljina prevelika, nema izbacivanja elektrona bez obzira na intenzitet svjetlosti. Ako je valna duljina svjetlosti dovoljno mala, dolazi do izbacivanja, no maksimalna energija izbačenih elektrona opet ne ovisi o intenzitetu svjetlosti nego isključivo o frekvenciji, odnosno valnoj duljini svjetlosti. Povećanjem intenziteta svjetlosti povećava se broj izbačenih elektrona u jedinici vremena. To su zanimljiva svojstva koja nisu bila objašnjiva u okviru klasične teorije. Objašnjenje je tražilo novu fiziku.

Fotoelektrični učinak: svjetlost izbacuje elektrone s površine metala. Izvor: Ponor, CC BY-SA 4.0

Godine 1900. Max Planck dao je ispravan matematički opis zračenja crnog tijela, problema koji je mučio fizičare 19. stoljeća, pretpostavivši da oscilatori koji apsorbiraju i emitiraju zračenje mogu razmjenjivati energiju samo u određenim, diskretnim iznosima. Bila je to revolucionarna ideja kvantizacije energije. Ubrzo je ideja kvantizacije uspješno primijenjena za objašnjenje raznih pojava iz mikrosvijeta. Primjerice, Niels Bohr objasnio je spektar zračenja vodikova atoma.

Einstein je ideju kvantizacije uspješno primijenio na fotoelektrični učinak. Svjetlost je opisao pomoću kvanta svjetlosti, čija je energija proporcionalna frekvenciji. Usput, konstanta proporcionalnosti je Planckova konstanta, koja je postala svojevrstan indikator kvantne fizike: jednadžbe u kojima se pojavljuje Planckova konstanta imaju veze s kvantnom fizikom kao što jednadžbe u kojima se pojavljuje brzina svjetlosti imaju veze s relativističkom fizikom. Uglavnom, Einsteinova formula za fotoelektrični učinak, jednako kao i prvi zakon termodinamike, zapravo je primjena zakona očuvanja energije: energija koju donese foton dijelom ode na izlazni rad, odnosno energiju potrebnu za oslobađanje elektrona iz metala, a dijelom u kinetičku energiju elektrona. Izlazni rad je poput otkupnine koju treba platiti za oslobađanje elektrona zatočenog u metalu. Ako foton nema dovoljno za otkupninu, ništa od oslobađanja. Ako pak ima više nego dovoljno, onda razliku između energije fotona i izlaznog rada dobije elektron kao gotovinu koju može ponijeti sa sobom u slobodu. Za objašnjenje fotoelektričnog učinka Einstein je dobio Nobelovu nagradu za fiziku za 1921. godinu.

Ako elektrone izbačene iz metala usmjerimo, što nije teško učiniti, dobijemo električnu struju. Tako izravno iz svjetlosti možemo proizvoditi struju. Uređaje koji to rade nazivamo fotoćelijama. No postoje i razne druge primjene fotoelektričnih pojava. Jedna od najraširenijih, koja je izazvala revoluciju u astronomiji i koju svatko od nas danas ima u svojem mobitelu, jest slikovni senzor. Jedna njegova važna vrsta je CCD, engleski akronim za charge-coupled device, odnosno uređaj sa spregnutim nabojem. Sastoji se od velikog broja piksela povezanih u cjelinu.

Inače, foton kao čestica svjetlosti osim energije nosi i količinu gibanja. Tako foton u sudaru sa slobodnim elektronom može tom elektronu predati dio svoje energije i količine gibanja. Tu pojavu nazivamo Comptonovim učinkom. Postoji i inverzni Comptonov učinak, u kojem elektron dio svoje energije i količine gibanja predaje fotonu. Obje su pojave izuzetno važne u astrofizici, primjerice pri nastanku kozmičkoga gama-zračenja vrlo visokih energija.

Svjetlosno jedro pogonjeno laserom sa Zemlje. Izvor: Masumi Shibata

Postoji i zgodna moguća primjena prijenosa količine gibanja svjetlosti na makroskopsko materijalno tijelo, zahvaljujući kojoj bi se mogla napraviti mala svemirska letjelica bez posade: svjetlosna jedrilica. Takva letjelica ne bi imala vlastiti pogon, nego bi se ubrzavala tako da je u nju dugo usmjeren snažan zemaljski laserski snop svjetlosti. Prema nekim prijedlozima, takva bi sićušna letjelica mogla postići znatan dio brzine svjetlosti i do najbližega zvjezdanog sustava stići unutar nekoliko desetljeća te nam poslati podatke iz njegove neposredne okoline unutar trajanja jednoga ljudskog života.

Valno-čestična dvojnost materije

Vratimo se sada prirodi svjetlosti. Odgovor na staro pitanje „čestica ili val” na kraju glasi: i jedno i drugo – ponekad čestica, ponekad val, ovisno o okolnostima. Kažemo da svjetlost ima dvojnu prirodu. Ali u tome ne bismo trebali vidjeti ništa misteriozno. Na kraju krajeva, i mi sami u različitim okolnostima igramo različite uloge. Recimo, jesam li ja otac ili profesor? U interakciji sa svojom djecom ja sam otac, a na fakultetu, za katedrom, profesor.

No dvojnu prirodu nema samo svjetlost. Ima je i materija. De Broglie je materijalnoj čestici, poput elektrona, pridružio valnu duljinu koja je obrnuto proporcionalna njezinoj količini gibanja. U nerelativističkom slučaju količina gibanja jednaka je umnošku mase i brzine. Što je veća količina gibanja, to je manja valna duljina, i obrnuto. Konstanta proporcionalnosti opet je Planckova konstanta, indikator kvantne fizike. Tako se elektron u nekim situacijama – recimo u katodnoj cijevi nekadašnjeg monitora – ponaša kao čestica, a u nekim drugim situacijama – recimo u slavnom Youngovu pokusu s dvije pukotine – pokazuje valna svojstva.

Youngov pokus je pokus s dvije pukotine u kojem svaki val – svjetlost, zvuk, val na vodi, svejedno kakav – stvara interferencijski uzorak. Ako jednu pukotinu zatvorimo, čarolija nestane. Nema interferencije. Interferencija postoji samo ako val može prolaziti kroz obje pukotine. A onda se netko sjetio: hajdemo umjesto svjetlosti kroz dvije pukotine pustiti snop elektrona. I gle, pojavio se interferencijski uzorak, tipično valno obilježje. Znači, i elektron pokazuje valna svojstva.

Prolaskom kroz dvostruku pukotinu elektroni stvaraju interferencijski uzorak. Izvor: Johannes Kalliauer

Isprva se moglo posumnjati da elektroni izvode nekakav trik, da su nekako povezani oni koji idu kroz jednu pukotinu s onima koji idu kroz drugu pa zajednički stvaraju interferencijski uzorak. Ali nije tako. Kad se elektrone puštalo jedan po jedan, svaki se na zaslonu registrirao kao pojedinačan pogodak, ali se nakon mnogo pogodaka ponovno oblikovao interferencijski uzorak. Kvantni opis zato ne dopušta da elektronu prije mjerenja jednostavno pripišemo jednu određenu klasičnu putanju kroz jednu od dviju pukotina. Drugim riječima, možemo zaboraviti na predodžbu elektrona kao sićušne kuglice koja u svakom trenutku ima točno određen položaj i putanju. Elektron se u nekim okolnostima registrira kao lokalizirana čestica, a u drugima pokazuje valna svojstva. Mikroskopski svijet naprosto je drukčiji od svijeta na našoj skali. Ne možemo ga u potpunosti prevesti u svakodnevne slike, ali možemo naučiti pravila po kojima se ponaša.

Heisenbergovo načelo neodređenosti

De Broglieova ideja pomaže nam intuitivno povezati valnu duljinu s količinom gibanja, ali Heisenbergovo načelo neodređenosti nije moguće dobiti pukim preslagivanjem de Broglieove relacije. Ono govori o rasponima mogućih rezultata mjerenja položaja i količine gibanja u istom kvantnom stanju. Što je stanje prostorno jače lokalizirano, to mora sadržavati širi raspon količina gibanja, i obrnuto. Općeniti matematički izraz, koji danas nazivamo Heisenbergovim načelom neodređenosti, glasi: umnožak neodređenosti položaja i neodređenosti količine gibanja veći je ili jednak polovici reducirane Planckove konstante, odnosno Planckove konstante podijeljene s dva pi.

Heisenbergovo načelo neodređenosti: što je precizniji položaj to je nepreciznija količina gibanja, i obrnuto.

Drugim riječima, što je položaj čestice određeniji, to je njezina količina gibanja neodređenija, i obrnuto. Ne možemo u istom kvantnom stanju proizvoljno smanjiti obje neodređenosti. To nije posljedica nesavršenosti instrumenata niti našega neznanja, nego temeljno svojstvo kvantnog opisa prirode.

Heisenberg je tu neodređenost slikovito objašnjavao zamišljenim mikroskopom kojim pokušavamo odrediti položaj elektrona. To je korisna ilustracija, ali načelo neodređenosti ne nastaje samo zato što mjerni uređaj nespretno poremeti česticu. Ono je ugrađeno u samu strukturu kvantnog stanja.

Kako uopće nešto vidimo? Kako, recimo, vidimo Mjesec? Sunčeva svjetlost mora pasti na Mjesec, reflektirati se od njega i nakon refleksije doći u naše oko. Ako nema te svjetlosti kojom obasjavamo Mjesec, ništa od gledanja. Ali svjetlost nosi energiju i količinu gibanja pa nužno utječe na objekt koji pogađa. Na primjeru svemirske jedrilice pokazali smo da taj utjecaj u određenim okolnostima može biti znatan. Međutim, Mjesec je ogroman pa je utjecaj svjetlosti na njegovo gibanje potpuno zanemariv.

Sasvim je drukčija situacija kad „gledamo” sićušan objekt. Mehanizam gledanja ostaje isti: objekt obasjavamo pa zatim registriramo svjetlost koja je s njim međudjelovala. No što je objekt sitniji, potrebna nam je manja valna duljina da bismo razlučili njegove detalje. Manja valna duljina znači veću frekvenciju, a time i veću energiju fotona. Ako elektron obasjamo fotonom velike energije, foton može znatno promijeniti njegovu količinu gibanja. Taj primjer slikovito pokazuje zašto je u mikrosvijetu teško istodobno govoriti o savršeno određenom položaju i savršeno određenoj količini gibanja.

Ipak, važno je ponoviti: neodređenost nije samo posljedica toga što elektron mjerenjem „udarimo”. Čak i idealno pripremljeno kvantno stanje nema istodobno proizvoljno malen raspon položaja i količine gibanja. Možemo, dakle, imati ili ovce, odnosno preciznije određen položaj, ili novce, odnosno preciznije određenu količinu gibanja. Ne možemo se istodobno domoći i jednoga i drugoga u proizvoljno velikoj mjeri. Takav je kvantni svijet. Ako još niste, s tim se morate pomiriti. Nema druge.

Dario Hrupec docent je na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku. Bavi se visokoenergijskom gama-astronomijom. Član je međunarodnih kolaboracija MAGIC i CTAO. Autor je niza srednjoškolskih udžbenika iz fizike i tri znanstveno-popularizacijske knjige: "Protiv nadnaravnoga", "Ažurirani svemir" i "Razumljivi svijet".