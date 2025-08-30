Alfa-terapija: novo poglavlje u liječenju karcinoma

Kada se uz neki medicinski pojam povezuje izraz „prvi put“, to često označava značajan napredak i iskorak u kliničkoj praksi. U ovom slučaju on se odnosi na Kliniku Mayo, instituciju koja je prvi put u svijetu primijenila novu vrstu terapije za metastatski rak dojke. Riječ je o radiofarmaku, lijeku temeljenom na aktiniju‑225, radioaktivnom izotopu koji emitira alfa čestice.

Aktinij‑225 i njegove alfa čestice

Rak dojke, posebice u metastatskoj fazi, spada među najteže medicinske izazove današnjice. Iako su četiri temeljna stupa onkološke terapije – kirurgija, kemoterapija, hormonsko liječenje i ciljani lijekovi – tijekom desetljeća donijele impresivan napredak, postaje jasno da su potrebne nove strategije.

Radiolijekovi su jedna od najintrigantnijih novih opcija. To su spojevi koji radioaktivni izotop spajaju s molekulom koja prepoznaje stanice tumora, djelujući kao „pametni projektil“: umjesto da se cijelo tijelo izlaže zračenju, lijek ga usmjerava izravno na izvor problema – tumorsku stanicu.

Dosad se u praksi najviše koristio lutecij‑177, emiter beta čestica koji je već pokazao svoju vrijednost u liječenju nekih tipova neuroendokrinih tumora i raka prostate. No, alfa čestice koje emitira aktinij‑225 donose novu dimenziju. Za razliku od beta zračenja, koje kroz tkivo prodire relativno dugim stazama i pritom može pogoditi i zdrave stanice, alfa čestice putuju tek nekoliko promjera stanica, ali s golemom energijom. Rezultat je vrlo lokalizirano i snažno oštećenje DNK unutar tumorske stanice – oštećenje koje ta stanica više ne može popraviti, te ubrzo propada i umire.

U praktičnom smislu, to znači potencijalno veću učinkovitost i manje nuspojava. Alfa terapija nije „nasumično bombardiranje“ tkiva u kojem se nalazi tumor, već usmjeravanje "ciljane vatre" razornim streljivom na mikroskopskoj, molekularnoj razini.

Alfa, beta, gama

Podsjetimo se ukratko na osnovne pojmove izotopa i vrsta zračenja. Radioaktivni izotopi su atomi s nestabilnim jezgrama koji se spontano raspadaju, pri čemu emitiraju čestice ili elektromagnetsko zračenje.

Postoje tri osnovna tipa emisija.

- alfa čestice potječu od jezgre, teške su i snažno nabijene; imaju kratki domet u tkivu (nekoliko mikrometara), ali veliku energiju koja može izravno oštetiti DNK ciljne stanice.

- beta čestice su brzi elektroni ili pozitroni, lakše i prodornije od alfa čestica, s dometom od nekoliko milimetara u tkivu, pa mogu zahvatiti i zdrave stanice oko tumora.

- gama zrake su elektromagnetsko zračenje vrlo visoke energije koje nastaje iz jezgre i izuzetno je prodorno; prolazi kroz tijelo na većim udaljenostima, zbog čega se češće koristi u dijagnostici i vanjskom ozračivanju nego u ciljanoj terapiji.

U medicini se terapijski izotopi proizvode tako da se radioaktivni elementi stvaraju ili izdvajaju u nuklearnim reaktorima i akceleratorima čestica, a zatim kemijski pročišćavaju i povezuju s odgovarajućim vektorima.

Ti vektori mogu biti monoklonska antitijela koja prepoznaju specifične receptore na tumorskim stanicama, peptidi koji ciljaju metaboličke putove tumora, male molekule koje ulaze u stanicu putem transportnih proteina ili pak nanostrukture poput liposoma i polimernih čestica koje služe kao nosači. Na taj se način dobivaju stabilne formulacije koje je moguće primijeniti u dijagnostici i liječenju.

Korištenje izotopa u terapiji

U kliničkoj praksi danas postoji čitav spektar radioizotopa. Za liječenje karcinoma štitnjače koristi se jod‑131, klasični beta i gama emiter koji selektivno zahvaća tkivo štitnjače, jer se jod fiziološki nakuplja u njezinim stanicama kao sastavni dio hormona koje ona proizvodi. Lutecij‑177, također beta emiter, postao je standard u terapiji neuroendokrinih tumora i raka prostate zahvaljujući spojevima poput lutecij‑dotatata i lutecij‑PSMA. Stroncij‑89 i samarij‑153 koriste se za palijativno ublažavanje bolova kod metastaza u kostima.

Uz to, radioizotopi se u ciljne stanice mogu unijeti na nekoliko načina: najčešće vezanjem na specifične ligande ili antitijela koja prepoznaju receptore na tumorskim stanicama, zatim uporabom peptida ili malih molekula koje selektivno ulaze u tkivo, a u nekim slučajevima i putem nanočestica koje djeluju kao nosači. Takvi sustavi omogućuju da se radioaktivna komponenta transportira i oslobodi upravo na mjestu tumora, smanjujući oštećenje okolnih struktura.

Radioterapija karcinoma prostate gama-zračenjem Doc/AI

Sve te terapije temelje se uglavnom na beta zračenju, koje ima veći domet u tkivu, što za sobom povlači i veću vjerojatnost da ošteti okolne zdrave stanice. Gama zračenje, iako prodorno i važno za dijagnostiku (nuklearno-medicinske pretrage poput scintigrafije i PET/CT-a), nije dovoljno lokalizirano da bi bilo optimalno za ciljanu terapiju.

Upravo se zato alfa‑emitirajući izotopi poput aktinija‑225 smatraju revolucionarnima: njihova ograničena, kratka putanja i visoka energija omogućuju uništavanje stanice tumora uz minimalno širenje štete, što predstavlja ključnu prednost u odnosu na dosadašnje pristupe.

Kliničko ispitivanje: tko, gdje i kako

Prvi pacijent u SAD-u koji je primio ovaj oblik terapije liječen je u sklopu Klinike Mayo u Jacksonvilleu na Floridi. No to je tek početna točka mnogo šireg projekta. Riječ je o međunarodnom kliničkom ispitivanju faze 1b/2 koje, osim u Jacksonvilleu, obuhvaća i dva druga glavna kampusa Klinike Mayo – u Rochesteru u Minnesoti i u Phoenixu u Arizoni. Terapija se dodatno provodi i u približno dvadeset partnerskih centara diljem Sjedinjenih Država.

U ovoj fazi istraživanja prvenstveno se procjenjuje sigurnost i određuju optimalne doze, no istodobno se već bilježe prvi podaci o učinkovitosti. Samo ispitivanje nosi naziv TRACY‑1 i uključuje primjenu eksperimentalnog lijeka poznatog kao 225Ac‑DOTATATE (RYZ101), koji se testira samostalno ili u kombinaciji s pembrolizumabom, suvremenim imunoterapijskim lijekom.

Važno je naglasiti da u ovom kontekstu pembrolizumab ne služi za precizno ciljanje radiofarmaka na tumorske stanice – za to je zadužen sam radiolijek koji prepoznaje somatostatinske receptore – nego kao zaseban imunoterapijski pristup koji može pojačati imunološki odgovor organizma i dodatno pojačati antitumorski učinak.

Studija je osmišljena upravo za pacijentice s metastatskim rakom dojke koje su ER‑pozitivne i HER2‑negativne, a dodatno izražavaju somatostatinske receptore. Riječ je o pacijenticama s najčešćim oblikom ove bolesti, kod kojeg standardne terapije u određenom trenutku prestaju davati rezultate.

Osim toga, dodatno se ispituje povezanost s ekspresijom somatostatinskih receptora. Sve to pokazuje kako nije riječ o izoliranom pokušaju, nego o strateški usmjerenom razvoju čitave nove grane onkološke terapije.

Kako funkcioniraju radiolijekovi Radiolijek = spoj od tri dijela: Radioizotop – npr. aktinij‑225, izvor alfa zračenja

– npr. aktinij‑225, izvor alfa zračenja Vektor – molekula koja prepoznaje receptore na tumorskim stanicama

– molekula koja prepoznaje receptore na tumorskim stanicama Spojnica – kemijska veza koja drži strukturu stabilnom Ova kombinacija omogućuje da se radioaktivni izotop dostavi točno do tumora, s maksimalnim učinkom i minimalnim oštećenjem zdravih tkiva.

Prednosti i izazovi

Prednosti alfa‑terapije su jasne: visoka preciznost, snažno djelovanje i potencijalno manji broj potrebnih doza. No, postoje i izazovi. Količine dostupne za kliničku upotrebu još su ograničene, prvenstveno jer je proizvodnja aktinija‑225 tehnički zahtjevna: dobiva se u nuklearnim reaktorima ili akceleratorima kao nusprodukt drugih procesa, a zatim se kemijski pročišćava u vrlo malim, dragocjenim količinama. Osim toga, sigurnosni aspekti manipulacije takvim snažnim izotopom zahtijevaju sofisticiranu infrastrukturu.

Tu je i pitanje cijene. Radiolijekovi su među najskupljim terapijama u onkologiji, a kako se budu razvijali, bit će potrebno pronaći modele financiranja koji neće pacijente ostavljati pred zidom nedostupnosti.

Trenutno samo nekoliko zemalja i kompanija raspolaže tehnologijom i resursima za proizvodnju aktinija‑225 u klinički relevantnim količinama. U Europskoj uniji ističu se Njemačka (Eckert & Ziegler) i Nizozemska (AlfaRim), koje razvijaju industrijske kapacitete i standarde za cGMP (current Good Manufacturing Practice). U Sjedinjenim Državama vodeći su TerraPower Isotopes, Cardinal Health, IONETIX, NorthStar Medical Radioisotopes te istraživački programi Ministarstva energetike (Oak Ridge, Brookhaven, Los Alamos). Kanada i ITM‑CNL konzorcij također razvijaju proizvodne platforme, dok velike farmaceutske kuće poput Eli Lilly, AstraZenece, Novartisa i Bristol Myers Squibba ulažu kapital u osiguranje opskrbe i razvoj alfa‑terapijskih lijekova.

Desetinka mililitra aktinija-225 proizvedena u akceleratoru Los Alamos. U terapijske svrhe se mora proizvoditi 'svjež', jer je vrijeme poluraspada Ac-255 kraće od deset dana (c) NIDC

Šira slika: od nuklearne fizike do onkologije

Alfa‑terapija spaja dva svijeta: nuklearnu fiziku i medicinu. Aktinij‑225 prirodno je rijedak, a dobiva se kao nusprodukt u proizvodnji torija i urana ili u specijaliziranim reaktorima i akceleratorima. To znači da razvoj terapije ovisi ne samo o medicinskim istraživanjima, već i o napretku u području nuklearne tehnologije i globalne infrastrukture. Za proizvodnju je potrebna kompleksna logistika: od osiguravanja sirovina i kontroliranih uvjeta u nuklearnim postrojenjima, preko sofisticiranih metoda separacije i pročišćavanja, do transporta i rukovanja koji moraju zadovoljavati najstrože sigurnosne protokole.

Dakle, razvoj alfa‑terapije nije samo znanstveno‑medicinski izazov, nego i primjer globalne suradnje i ulaganja u visoku tehnologiju. Svaka nova serija izotopa rezultat je složene koordinacije između nuklearnih inženjera koji projektiraju reaktore i akceleratore, kemičara koji provode ekstrakciju i pročišćavanje, te farmaceuta koji spojeve pretvaraju u lijekove sigurnih doza i stabilnosti. U tom lancu sudjeluju i regulatorna tijela koja nadziru postupke, kao i financijske i industrijske institucije koje osiguravaju održivost cijelog procesa.

Takva interdisciplinarnost – suradnja fizičara, kemičara, biologa i liječnika – otvara nove horizonte i pokazuje da moderna onkologija više ne može postojati bez podrške iz područja koja su donedavno smatrana „udaljenim“ od medicine. Povezuje se temeljna fizika raspada atoma s praktičnim pitanjima farmakokinetike, dozimetrije i sigurnosnih protokola u bolnici. Ono što je prije deset godina zvučalo kao znanstvena fantastika, poput upotrebe alfa‑čestica u mikroskopski preciznoj terapiji tumora, danas ulazi u kliničku praksu i postaje realna opcija za pacijente.

Pacijenti i očekivanja

Za pacijente s metastatskim rakom dojke koji su iscrpili standardne terapije, nove opcije znače nadu. Ipak, realnost kliničkih ispitivanja nalaže oprez. Radi se o prvim koracima, o malim skupinama pacijenata i o prikupljanju temeljnih podataka koji će tek u kasnijim fazama pokazati puni potencijal ili ograničenja terapije.

Međutim, trend je jasan: radiolijekovi ulaze na scenu s ambicijom da postanu nova klasa standardnih onkoloških tretmana. Klinika Mayo trenutno provodi dvadesetak aktivnih ispitivanja radiolijekova i još deset ima u pripremi, što jasno pokazuje kako testiranje alfa-terapije nije eksperiment na marginama, nego jasan strateški smjer razvoja moderne onkologije.

Prvi pacijent u SAD‑u koji je primio terapiju temeljem aktinija‑225 nije samo medicinska vijest, već signal promjene paradigme i podsjetnik da je onkologija disciplina u stalnom razvoju. Radiolijekovi s alfa‑emiterima predstavljaju spoj nuklearne fizike i onkologije koji obećava preciznije, snažnije i humanije liječenje raka, a istovremeno otvaraju vrata novim područjima istraživanja u farmakologiji, biologiji i tehnologiji.

Ako se rezultati pokažu dobrima, aktinij‑225 mogao bi u sljedećem desetljeću postati standardna opcija u liječenju ne samo raka dojke, nego i niza drugih tumora. Alfa‑terapija već se istražuje u kontekstu raka prostate, neuroendokrinih tumora i hematoloških maligniteta. Paralelno s medicinskim ispitivanjima, razvijaju se i tehnološke platforme za masovniju proizvodnju aktinija‑225, što bi moglo sniziti cijenu i povećati dostupnost. To je ključan preduvjet za prelazak s eksperimentalne faze na široku primjenu.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.