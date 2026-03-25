Antimaterija prvi put u povijesti prevezena izvan laboratorija, u CERN-ovom kamionu

Znanstvenici kolaboracije BASE uspješno su transportirali oblak od 92 antiprotona unutar kruga laboratorija, otvarajući put prema preciznijim mjerenjima u ostalim europskim institucijama

Sandro Vrbanus srijeda, 25. ožujka 2026. u 11:34
📷 CERN
U povijesnom eksperimentu, tim znanstvenika iz kolaboracije BASE u CERN-u prvi je u svijetu koji je uspješno transportirao "zamku" ispunjenu antiprotonima pomoću kamiona. Unutar inovativne prijenosne kriogene Penningove zamke akumuliran je oblak od 92 antiprotona, nakon čega je uređaj otpojen s eksperimentalnog postrojenja i utovaren u vozilo. Ovaj pothvat smatra se izvanrednim postignućem jer je antimateriju iznimno teško očuvati budući da se ona poništava u trenutku kontakta s običnom materijom.

Ovaj premijerni eksperiment služi kao test za ambiciozni cilj transporta antiprotona iz CERN-a, gdje su stvoreni, u europske laboratorije i institucije, poput Sveučilišta Heinrich Heine u Düsseldorfu. Tamo bi se mogla provesti mjerenja svojstava antiprotona s dosad neviđenom preciznošću.

Izazovi preciznih mjerenja

Prema zakonima fizike, Veliki prasak trebao je proizvesti jednake količine materije i antimaterije, no našim svemirom dominira materija. Znanstvenici stoga nastoje razumjeti skrivene razlike koje bi mogle objasniti zašto je materija opstala, a antimaterija gotovo nestala.

Glavni razlog za pokušaj izmještanja eksperimenata leži u tehničkim ograničenjima CERN-ove "tvornice antimaterije". Iako je to jedino mjesto na svijetu gdje se antiprotoni mogu proizvoditi i skladištiti, strojevi i oprema u postrojenju generiraju fluktuacije magnetskog polja. Prema riječima Stefana Ulmera, glasnogovornika kolaboracije BASE, te su fluktuacije minijaturne, ali dovoljno snažne da ograniče mogućnost preciznih mjerenja fundamentalnih svojstava antiprotona, poput njihova intrinzičnog magnetskog momenta.

CERN koristi dva uzastopna usporivača, AD i ELENA, kako bi osigurao antiprotone niske energije koji se lakše proučavaju. Iako kolaboracija BASE drži rekorde u čuvanju antimaterije dulje od godinu dana, za sljedeću fazu istraživanja bilo je nužno osmisliti način njezina prijenosa u "mirnije" okruženje. Rezultat tog napora je BASE-STEP, specijalizirani uređaj dizajniran upravo za sigurno skladištenje i transport ovih osjetljivih čestica.

Tehnologija mobilne zamke

Uređaj BASE-STEP dovoljno je kompaktan da stane u kamion i prođe kroz standardna laboratorijska vrata, a istovremeno je konstruiran da izdrži udarce i vibracije tijekom vožnje. Sustav težak oko 1.000 kilograma uključuje supravodljivi magnet, kriogeno hlađenje tekućim helijem i vakuumsku komoru. Izvedivost projekta prošle je godine bila potvrđena s protonima, no sadašnji uspjeh s antiprotonima predstavlja ogroman iskorak prema planiranim istraživanjima antimaterije u Hannoveru i Düsseldorfu.

Ipak, pred znanstvenicima su i dalje logistički izazovi. Put do prvog odredišta u Njemačkoj trajao bi najmanje osam sati, što zahtijeva održavanje temperature magneta ispod 8,2 K uz pomoć generatora na kamionu. Najveći izazov ostaje sam dolazak na odredište i prijenos antiprotona u mjerni sustav bez gubitaka.

