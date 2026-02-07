Cement s ugljenom – za hlađenje planeta

Kad čujemo nešto novo o stakleničkim plinovima, o ugljikovom dioksidu napose, odmah pomislimo na auspuh: netko je sigurno proizveo novu vrstu električne baterije ili se dosjetio da automobil pokreće nekim novim gorivom, gorivom koje ne potječe od nafte, ugljena ili zemnog plina. I to nas ne bi trebalo čuditi, jer četvrtina (23 %) svjetske emisije CO 2 proistječe iz prijevoza: to je CO 2 koji ne izlazi samo iz ispušnika automobila i kamiona nego i iz dimnjaka brodova i mlaznih motora zrakoplova. Da bismo ozdravili naš planet trebamo se manje voziti, a više hodati (što je – između ostalog – dobro za zdravlje), a ne bismo se trebali ni toliko zimi grijati, jer, evo, moja plinska peć koja za sat vremena potroši ravno jedan kubični metar plina, u istom vremenu proizvede dva kilograma ugljikova dioksida. I ne samo plinska peć, dakako: stambene zgrade sudjeluju u svjetskoj emisiji CO 2 sa 7,5 %.

To je mnogo, pa se sve čini kako bi se potrošnja energije, posebice one neobnovljive, u kućanstvima smanjila, bilo toplinskom izlolacijom zidova i prozora, bilo ekstenzivnom upotrebom energije Sunca. To je dobro, no nije dobro što u velikoj brzi za zdravlje našeg planeta ne mislimo i na druge mogućnosti štednje energije. Riječ je o skrivenim emisijama ugljikova dioksida, o emisijama koje se događaju daleko od naših očiju, u tvorničkim pogonima. Po računima za struju i plin vidimo da naša kuća emitira CO 2 , no ne vidimo da je ona veliki dio svoje emisije već obavila dok još nitko u njoj nije živio. Ugljikov dioksid potječe naime i od građevinskog sektora, posebice kao on proizvodi cement. U 2021. godini na svijetu se proizvelo 4,1 milijardu tona cementa – gotovo pola tone po glavi stanovnika – i pri tome je u zrak ispušteno 2,6 milijarde tona ugljikova dioksida. To čini čak 7 % emisije tog stakleničkog plina.

To nas ne bi trebalo čuditi ako znamo kako se proizvodi cement. Prije svega, cement (klinker) se dobiva pečenjem živog vapna i gline u rotacijskim pećima pri temperaturi koja postepeno raste od 200 do 1450 oC, a u tim pećima gore fosilna goriva (ugljena prašina, mazut ili zemni plin). Tome treba dodati da se za pečenje vapna (kalcijava oksida, CaO) troši gorivo, a osim toga i u samom se procesu (CaCO 3 → CaO + CO 2 ) oslobađa ugljikov dioksid: pri proizvodni tone živog vapna nastaje 790 kg CO 2 . Stoga se mnogo čini da se pri proizvodnji cementa smanji ugljična emisija, a ona se može smanjiti i – ugljikom.

Zamisao je jednostavna. Umjesto da se ugljik u obliku ugljikova dioksida ispušta u zrak, treba ga u obliku ugljene prašine miješati sa cementom. Riječ je dakako o drvenom ugljenu, kojeg na taj način trajno izbacujemo iz atmosferske cirkulacije zarobljavajući ga u betonu, umjetnoj stijeni, baš kao što ga je priroda prije mnogo stotina milijuna godina zarobila u ugljičnim škriljevcima, stijenama od kojih nastaje nafta i zemni plin.

Sitnije čestice drvenog ugljena bolje zadržavaju vlagu od onih većih. Uzrok tome je njihova veća specifična površina.

Zamisao je dosta stara, no njezinu skoru upotrebu navješćuje znanstveni rad korejskih znanstvenika objavljen u časopisu Molecules, „Wood-based micro-biochars in a cement mixture“.

Drveni se ugljen (biochar) dobiva, razumije se, karbonizacijom (pirolizom) drva i drugog biljnog materijala. Tako široka definicija jasno ukazuje na činjenicu da se jedan drveni ugljen razlikuje od drugoga, ovisno o sirovini i tehnološkom postupku (temperaturi pirolize): sadržaj se ugljika može kretati od 31 do 94 %! Štoviše, ugljen se može miješati s cementom u obliku većih i manjih čestica te u mnogo omjera. Sve to treba istražiti i na kraju odabrati najbolju formulaciju. Upravo su to učinili korejski znanstvenici.

Silikati nastali reakcijom čestica cementa s vodom vežu se za čestice drvenog ugljena – što se lijepo vidi elektronskim mikroskopom

Najboljom se pokazala smjesa cementa sa 3 % drvenog ugljena koji je imao najveći udio ugljika (94 %) i čestice prosječne veličine 20 μm (micro-biochar, μ-ugljen). On je povećao tlačnu čvrstoću betona za 4,4 %. To se tumači time što drveni ugljen zadržava vodu, pa omogućuje dulje, a time i potpunije odvijanje reakcija učvršćivanja betona. Sve u svemu pun pogodak: ne samo da novi cement smanjuje ugljični otisak betona, nego mu i povećava čvrstoću.

Tlačna čvrstoća betona ovisi o udjelu drvenog ugljena primiješanog cementu

Navedeni iznosi od 3 i 4,4 % ne djeluju impresivno, no samo dok račun ne dovedemo do kraja. Kad bi se svom proizvedenom cementu dodavala ugljena prašina, nepovratno bi se vezalo 120 milijuna tona ugljika godišnje, a to dovodi do smanjenja emisije CO 2 pri proizvodnji cementa za 18 %. Budući da takvog, ugljikom obogaćenog cementa treba, zbog veće čvrstoće, trošiti 4,4 % manje, ušteda od 18 % mogla bi se i udvostručiti. Još bih mogao pisati i o samom tehnološkom postupku, primjerice da bi se za dobivanje drvenog ugljena mogla koristiti otpadna toplina pri pečenju klinkera – no time bih se već upustio u nagađanja. Tehnologija će već reći svoje. Nadajmo se uskoro.

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951., je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, od 2017. u mirovini. Autor je oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja teorijske i bioanogranske kemije te povijesti i filozofije znanosti. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Sada piše za Čovjek i svemir te za mrežne stranice Panopticum i, naravno, Bug online. Autor je 16 znanstveno-popularnih knjiga, među kojima je i „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“.