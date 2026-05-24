Desna ruka evolucije: jesmo li postali dešnjaci zato što smo prohodali?

Ljudska desnorukost nije samo stvar genetike ili kulture, nego vjerojatna posljedica snažne evolucijske povezanosti između uspravnog hoda, oslobođenih ruku i sve složenijeg mozga

Među svakodnevnim ljudskim osobinama koje se doimaju toliko običnima da ih se gotovo i ne primjećuje, dominantna ruka zauzima počasno mjesto. Njome se piše, jede, reže kruh, baca kamen, drži kirurški instrument, svira gitara, tipka po mobitelu, otvara pivo, pokazuje smjer, potpisuje ugovor i, po potrebi, dramatično lupa po stolu kada se civilizacija ponovno odluči zavući u ratne rovove. Kod velike većine ljudi ta je ruka desna.

Ruka koja piše povijest

Otprilike 90 posto ljudi u svim poznatim kulturama preferira desnu ruku. Taj je podatak toliko stabilan da se čini gotovo samorazumljivim, poput disanja, hodanja ili uvjerenja da će se kruh uvijek naći na podu zalijepljen na namazanu stranu. No s biološkog i evolucijskog gledišta ta pojava (stručno nazvana manualna lateralizacija) nije baš tako svakodnevna i obična. Čovjekoliki majmuni mogu imati individualne sklonosti uporabi lijeve ili desne ruke, a neke skupine u pojedinim zadacima mogu pokazivati blagu pristranost prema jednoj strani, ali nijedna druga vrsta primata nema tako snažnu, populacijsku i globalno stabilnu desnorukost kao čovjek. [1]

Nova studija objavljena u časopisu PLOS Biology pokušava objasniti zašto je tomu tako. Autori su analizirali podatke o manualnoj lateralizaciji kod 2025 jedinki iz 41 vrste čovjekolikih primata. Zaključak studije nije jednostavan u stilu: „Desnoruki smo zato što lijeva hemisfera mozga upravlja desnom rukom“. To može poslužiti samo kao početak priče, otprilike kao kad bi se povijest automobila objasnila činjenicom da se kotači okreću. Prema rezultatima ove studije, ljudska desnorukost najbolje se uklapa u evolucijski model kada se zajedno promatraju dva velika zaokreta u povijesti Homo sapiensa: hod na dvije noge i povećanje volumena mozga.

Kad su ruke prestale hodati

Da bi se razumjela ta ideja, treba se vratiti u vrijeme kada su ruke bile samo prednji ekstremiteti. Kod primata prednji udovi nisu luksuzni manipulacijski nastavci za izradu alata, nošenje hrane, skidanje nametnika s rođaka i potpisivanje kreditnog jamstva u tri primjerka; oni su istodobno i dio sustava za kretanje. Ruke nose tijelo hvatajući grane, održavaju ravnotežu, sudjeluju u penjanju, oslanjanju i premještanju kroz prostor.

No, kod čovjekolikih se predaka (hominina) dogodila velika promjena – uspravni hod je postupno oslobodio ruke od stalne lokomotorne obveze, tako da one više nisu morale neprestano sudjelovati u nošenju tijela, pa su se mogle sve više specijalizirati za druge zadatke: hvatanje, nošenje, bacanje, precizno baratanje predmetima, gestikulaciju, izradu alata i sve složenije oblike komunikacije. Ljudska ruka, dakle, nije samo alat; ona je posljedični funkcionalni nastavak, produžetak cijelog tijela koje se uspravilo, preuredilo vlastitu biomehaniku i otvorilo prostor za novu vrstu ponašanja.

U središtu nove studije nalazi se pojam intermembralnog indeksa – omjera duljine gornjih i donjih udova. Kod životinja koje se pri kretanju znatno oslanjaju na ruke (prednje udove) taj je odnos drukčiji nego kod izrazito dvonožnih (bipedalnih) vrsta. U ljudskoj lozi duže noge i relativno kraće ruke anatomski su trag sve izraženijeg hoda na dvije noge. Kada su istraživači u svoje modele uključili taj pokazatelj, zajedno s veličinom mozga, ljudska desnorukost više nije izgledala kao neobjašnjiva evolucijska anomalija. [2]

Studija time ne tvrdi da se neki davni predak jednoga prijepodneva uspravio, pogledao oslobođene šake i zaključio da bi od ponedjeljka bilo zgodno postati dešnjak. Ona sugerira nešto znanstveno zanimljivije: što su se tijelo i mozak u ljudskoj evolucijskoj liniji više udaljavali od obrasca drugih primata, to se sve jasnije otvarao prostor za snažnu i usmjerenu preferenciju jedne ruke.

Što je manualna lateralizacija? Manualna lateralizacija znači da uporaba ruku nije potpuno simetrična. Jedna ruka češće preuzima vodeću ulogu u preciznim, ponavljanim ili zahtjevnijim zadacima. Kod pojedinca se to vidi kao sklonost uporabi lijeve ili desne ruke. Kod populacije se gleda postoji li većinski obrazac – primjerice, preferira li većina pripadnika vrste istu stranu. Kod ljudi je neobično upravo to što je populacijski obrazac izrazito snažan: većina ljudi preferira desnu ruku. Kod drugih primata postoje individualne preferencije, ali ne i tako stabilna desna pristranost na razini cijele vrste.

Šape, kopita i druge strane priče

Lijevo-desna motorička pristranost nije ljudska izmišljotina, niti znači pripadnost ekskluzivnom klub primata s anatomskom iskaznicom. Opaža se i kod drugih sisavaca: pasa, mačaka, vukova, konja, štakora i različitih domaćih životinja. Kod pasa i mačaka najčešće se govori o preferenciji šape – primjerice, kojom šapom životinja pridržava hranu ili igračku, kojom pokušava dohvatiti poslasticu, kojom uklanja prepreku ili kojom prva zakorači u određenoj situaciji.

Metaanaliza istraživanja na psima i mačkama pokazala je da većina životinja doista pokazuje neku lijevu ili desnu sklonost: oko 78 posto mačaka i 68 posto pasa imalo je izraženu preferenciju jedne šape. No za razliku od ljudi, ni psi ni mačke nisu pokazali jasnu populacijsku pristranost prema desnoj strani. [3]

Kod konja, goveda i drugih kopitara stvar je drukčija, jer prednja noga ne služi hvatanju predmeta nego kretanju, osloncu, ravnoteži, ispaši, zaokretima i izbjegavanju prepreka. Kod njih se zato češće promatra koju nogu životinja izbacuje naprijed pri ispaši, kojom započinje pokret, kako se okreće, koju stranu preferira pod jahačem ili kako promatra nove i prijeteće podražaje. I tu se nalaze obrasci lateralizacije, ali oni nisu fiksni, uvijek istostrani, nego su promjenjivi i ovise o zadatku, treningu, dobi, pasmini, pa i utjecaju čovjeka.

Ta usporedba je važna jer precizno odvaja dvije razine priče: lateralizacija jeste široko životinjska pojava i mnoge životinje imaju svoju „bolju“ šapu, nogu, oko ili stranu tijela, no ljudska posebnost nije u tome što uopće postoji dominantna ruka, nego u tome što se ta sklonost kod naše vrste tako snažno, stabilno i globalno usmjerila prema desno. Pas i mačka mogu imati preferiranu šapu, konj može imati motoričku stranu koja mu je ugodnija, ali kod njih nema dominantnog lateralizacijskog obrasca unutar cijele vrste kao što se to vidi kod ljudi.

Nije samo ruka na jednoj strani

Uostalom, ni kod čovjeka priča ne završava na ruci. Ljudsko tijelo nije neutralna geometrijska maketa kojoj je evolucija tek naknadno zalijepila oznake „lijevo“ i „desno“. Lateralne preferencije vide se i u nozi, oku, držanju, pokretu, pa čak i u načinu na koji je iznutra organizirana osnovna anatomija tijela.

Najpoznatiji svakodnevni primjer je dominantna noga. U sportu se to vidi odmah: netko loptu prirodno puca desnom nogom, netko lijevom, a netko jednom nogom puca, drugom se bolje odrazi, trećom bi možda najradije pobjegao s tjelesnog odgoja da je ima. U istraživanjima se ta pojava naziva preferencija noge (footedness). Ona je povezana s dominantnom rukom, ali nije njezina savršena kopija. Velika metaanaliza pokazala je da se udio netipične preferencije noge kreće od oko 12 do 24 posto, ovisno o definiciji, te da je oko 60 posto ljevaka bilo lijevonogo, dok je među dešnjacima lijevonogih bilo samo oko 3 posto. Drugim riječima, ruka i noga često „naginju“ na istu političku stranu (lijevi ili desni), ali nisu uvijek u istoj stranci. [4]

Vjerojatno znate da ostoji i dominantno oko. Dominacija jednog oka ne znači da ono drugo ne radi, nego da se mozak u nekim zadacima prostornog poravnanja i ciljanja više oslanja na jedno oko. Jednostavan test izvodi se tako da se s oba otvorena oka ispruženim palcem pokrije udaljeni predmet, a zatim se naizmjence zatvara jedno pa drugo oko. Oko pri kojem palac i dalje ostaje poravnat s predmetom smatra se dominantnim okom (slična varijanta s otvorom između šaka poznata je kao Milesov test). Očna dominacija praktično je važna u streljaštvu, fotografiji, nekim sportovima, mikroskopiranju i svim poslovima u kojima se pogled mora precizno poravnati s metom, instrumentom ili optičkom osi. [5]

Na još dubljoj razini, i sama unutrašnja anatomija tijela slijedi lijevo-desni obrazac. Srce, jetra, želudac, slezena i crijeva nisu raspoređeni simetrično kao polja na šahovskoj ploči, nego prema strogo organiziranom embrionalnom programu. Uobičajeni raspored organa naziva se situs solitus. Potpuna zrcalna varijanta, u kojoj su prsni i trbušni organi raspoređeni obrnuto, naziva se situs inversus totalis i najčešće se navodi s učestalošću približno oko jednog slučaja na deset tisuća ljudi. Postoje i djelomične varijante, u kojima je zrcalno položen samo jedan organ ili dio organskog sustava – primjerice srce ili položaj slijepog crijeva (apendiksa) – pa se tada govori o parcijalnom situs inversusu ili heterotaksiji, ovisno o konkretnom anatomskom obrascu. [6]

To nije isto što i ljevorukost ili desnorukost: dominantna ruka je funkcionalna i neurobiološka preferencija, a situs inversus razvojno-anatomska varijanta položaja organa. Ali oba primjera podsjećaju na isto opće pravilo: živa tijela nisu savršeno simetrična, nego su od vrlo ranog razvoja organizirana kao sustavi s lijevom i desnom stranom.

U toj široj slici ljudska desnorukost postaje samo jedan, doduše vrlo vidljiv, dio mnogo veće priče o lateralizaciji. No za razliku od dominantne noge, dominantnog oka ili asimetrije visceralnih organa, ruka ima posebno mjesto jer spaja tijelo, mozak, alat, jezik, kulturu i evolucijsku povijest u jedan svakodnevni pokret. Upravo zato sljedeći korak nije samo pitanje anatomije šake, nego pitanje mozga koji je toj šaci dao prednost.

Mozak koji bira stranu

Dakle, drugi veliki dio priče o ljudskoj desnorukosti je mozak. Ljudski mozak nije samo veći od mozga drugih primata u apsolutnom smislu, nego je i organizacijski drukčiji. Energetski je zahtjevan, razvojno je spor, strukturno je složen i funkcionalno podijeljen u mreže koje ne rade isto na obje strane. Lijeva i desna polutka mozga (hemisfera) međusobno su povezane, ali nisu dvije zrcalne kopije iste biološke datoteke.

Kod većine ljudi lijeva moždana hemisfera ima važnu ulogu u jezičnim funkcijama. Budući da ona u motoričkom smislu upravlja suprotnom, desnom stranom tijela, dugo se pretpostavljalo da bi desnorukost mogla biti povezana s istim lateralizacijskim paketom koji je važan i za govor. Ta veza nije nelogična, ali nije ni tako jednostavna. Većina ljevaka također ima uredan govor i tipičnu, lijevohemisfernu jezičnu dominaciju, premda se kod ljevaka i osoba s mješovitom preferencijom ruke nešto češće nalaze atipični obrasci jezične lateralizacije. Istraživanja pritom ne govore da je lijeva ruka „problem“, nego da se dominantna ruka, jezik i neki neurorazvojni poremećaji djelomično oslanjaju na iste rane procese organizacije mozga. Kod disleksije je, primjerice, novija metaanaliza našla uvjerljiviju povezanost s mješovitom preferencijom ruke nego s čistom ljevorukošću, što dobro upozorava da nije problem „lijeva ruka“, nego širi obrazac manje tipične ili manje stabilne lateralizacije. [7]

Studija iz PLOS Biology ne tvrdi da je jezik jedini ili glavni uzrok ljudske desnorukosti. Umjesto toga pokazuje da se veličina mozga (odnosno volumen lubanjske šupljine kao njezina evolucijska mjera) pojavljuje kao jedan od ključnih čimbenika u objašnjavanju ljudskog obrasca. Kada se u obzir uzmu mozak i dvonožni hod, ljudska desna pristranost više ne iskače iz modela kao nešto što se nikako ne može objasniti usporedbom s drugim primatima.

Rezultat je zanimljiv upravo zato što povezuje anatomiju, ponašanje i evolucijsku povijest. Kad su ruke prestale služiti ponajprije za kretanje, a mozak postajao sve veći i sve izraženije lateraliziran, jedna je ruka mogla preuzeti vodeću ulogu u finim motoričkim zadacima. U ljudskom slučaju, ta je ruka najčešće desna.

Od Ardipithecusa do neandertalca

Najprivlačniji dio studije možda nije samo usporedba današnjih ljudi s današnjim majmunima, nego pokušaj rekonstrukcije obrasca kroz izumrle čovjekolike pretke, hominine. Koristeći svoje modele, autori su procjenjivali vjerojatnu preferenciju ruke kod ranih pripadnika ljudske evolucijske linije.

Prema tim procjenama, rani hominini poput Ardipithecusa i Australopithecusa vjerojatno su imali samo blagu sklonost prema desnoj ruci, donekle sličnu obrascima viđenima kod današnjih velikih majmuna. S pojavom roda Homo, osobito kod vrsta kao što su Homo ergaster, Homo erectus i neandertalaca, desna pristranost postaje sve izraženija. Najjači obrazac, očekivano, nalazi se kod današnjeg čovjeka.

To se dobro uklapa u širu sliku ljudske evolucije. Rani hominini već hodaju na dvije noge, ali još zadržavaju neke anatomske značajke povezane s penjanjem i drukčijim korištenjem tijela. Kasniji predstavnici roda Homo sve su izrazitije bipedalni, imaju veći mozak, izrađuju složenije alate i žive u sve složenijim društvenim i tehnološkim okruženjima. U takvom svijetu dominantna ruka više nije samo osobna navika, nego dio šireg sustava preciznih, ponavljanih, naučenih i kulturno prenosivih radnji. Što su tijelo i mozak više nalikovali modernom ljudskom obrascu, to je desna ruka sve uvjerljivije preuzimala glavnu ulogu.

Kako se mjeri preferencija ruke? U istraživanjima se često koriste indeksi koji uspoređuju koliko puta jedinka koristi desnu, a koliko lijevu ruku u određenom zadatku. U ovoj studiji važna su dva pokazatelja:

MHI – prosječni smjer preferencije ruke u populaciji.

MABSHI – prosječna snaga preferencije, neovisno o tome ide li prema lijevoj ili desnoj strani. Ljudi su izraziti u oba smisla: snažno preferiraju jednu ruku, i to najčešće desnu.

A što ćemo s ljevacima?

Svaka priča o desnorukosti mora kad-tad doći do ljevaka, jer oni su evolucijski podsjetnik da priroda rijetko voli uredne tablice. Ako je desna ruka toliko dominantna, zašto ljevaci uopće postoje? Ako je desnorukost toliko korisna, zašto evolucija nije jednostavno „počistila“ lijevu preferenciju iz populacije?

Odgovor zasad nije konačan. Sklonost uporabi lijeve ili desne ruke vjerojatno nastaje kombinacijom genetskih, razvojnih i okolišnih čimbenika. Nije riječ o jednostavnoj osobini tipa „jedan gen – jedna ruka“, nego o složenom obrascu u kojem sudjeluju brojni genski lokusi, intrauterini razvoj, rana motorika, učenje i kulturni utjecaji.

Postoje i hipoteze prema kojima manjinska strana može imati prednost u određenim situacijama, primjerice u borbi ili sportovima jedan-na-jedan, gdje rjeđi obrazac može iznenaditi protivnika. No to nije cijelo objašnjenje. Ljevaci nisu tek evolucijski trik za boks, tenis i stolni tenis, nego normalan dio ljudske biološke varijabilnosti. Njihovo postojanje pokazuje da snažna populacijska sklonost ne znači apsolutnu uniformnost.

Kultura je također važna. Povijesno su mnoge kulture favorizirale desnu ruku, a lijevu potiskivale, ponekad vrlo grubo. U jeziku, običajima, religijskim simbolima, školskim pravilima i svakodnevnim normama desna je strana često dobivala prednost, dok je lijeva nosila negativne konotacije. No nova studija sugerira da kultura vjerojatno nije početni uzrok ljudske desnorukosti, nego pojačivač već postojeće biološke sklonosti. Društvo nije izmislilo dominantnu desnu ruku, ali ju je često rado pretvaralo u normu, pravilo lijepog ponašanja, a ponekad i u pedagošku torturu.

Model, a ne konačna presuda

Kao i uvijek kada se govori o evolucijskim rekonstrukcijama ponašanja, treba držati kočnicu: studija ne dokazuje da je hodanje na dvije noge izravno, jednostavno i samo po sebi proizvelo desnorukost. Nije bilo jednoga uzroka, jedne mutacije, jedne anatomske promjene ili jedne davne epizode u kojoj je evolucija odlučila: „Od sada se većina ljudi hrani i potpisuje desnom rukom.“

Riječ je o komparativnom evolucijskom modelu. Njegova znanstvena težina je u tome što okuplja velik skup podataka, uspoređuje mnoge vrste, uzima u obzir njihovu evolucijsku povezanost i testira više konkurentskih hipoteza u istom okviru. A njegovo je ograničenje isto ono koje imaju svi takvi modeli: pokazuju obrasce i vjerojatne veze, ali ne mogu izravno promatrati ponašanje izumrlih vrsta, niti mogu svesti složenu ljudsku lateralizaciju na jednu jedinu uzročnu osnovu.

Unatoč tome, rezultat je znanstveno privlačan jer povezuje nešto posve svakodnevno s dubokom evolucijskom poviješću. Dominantna ruka nije samo osobna navika, ona može biti evolucijski trag četveronožnog tijela koje se uspravilo, mozga koji se povećao i ponašanja koje se sve više oslanjalo na precizne, ponavljane, naučene radnje. U toj priči desna ruka nije „bolja“ od lijeve. Ona je samo strana na koju je evolucijska kockica, iz kombinacije anatomije, mozga, razvoja i kulture, najčešće pala.

Ljevaci pritom ostaju dragocjena manjina koja podsjeća da biologiju nije moguće uklopiti u proračunske tablice. Biologija jedinki unutar vrste je u tome mnogo sličnija samoj evoluciji: većina obrazaca ima prepoznatljiv smjer, ali se uvijek nađu varijante koje podsjećaju da priroda ne radi po strogom pravilniku, nego po dovoljno dobrim rješenjima koja su izdržala test vremena.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.