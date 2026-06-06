Hoće li cjepivo u obliku spreja za nos štititi pluća od svakog uljeza?

Stanfordova intranazalna formulacija u miševa je mjesecima pojačavala obranu pluća protiv virusa, bakterija i alergena. Do ljudi je put dug, ali ideja mijenja način razmišljanja o cjepivima

Povijest cijepljenja obično se pripovijeda kao priča o vrlo preciznom prepoznavanju neprijatelja. Još od Edwarda Jennera i kravljih boginja, preko Pasteurovih pokusa, pa sve do modernih mRNK cjepiva protiv SARS-CoV-2, osnovna je ideja ostala prepoznatljivo slična: pokazati imunosnom sustavu neki dio uzročnika bolesti, dovoljno sličan pravoj opasnosti da ga nauči prepoznati, ali dovoljno siguran da ne izazove bolest. Kao kad se policiji podijeli fotografija traženog kriminalca, samo što policiju u ovom slučaju čine B-limfociti, T-limfociti, protutijela, memorijske stanice i cijela razgranata birokracija imunosnog sustava, koja je katkad učinkovitija od državne (što doduše nije osobito visoko postavljena letvica).

Od Jennerove krave do protuprovalnog alarma u nosu

Nova studija objavljena u časopisu Science u veljači 2026. pokušava okrenuti taj pristup gotovo naglavačke. Istraživači sa Stanforda i suradničkih ustanova razvili su eksperimentalnu intranazalnu formulaciju (pripravak namijenjen primjeni uštrcavanjem u nos) koja u miševa nije bila usmjerena protiv jednog određenog virusa, bakterije ili alergena, nego je pokušala lokalno pojačati obrambenu pripravnost dišnog sustava, preciznije rečeno – pluća. Drugim riječima, umjesto fotografije samo jednog osumnjičenika, organiziran je širi sustav nadzora: više pozornosti na ulazu, brži odgovor na znakove opasnosti i manje čekanja da se neprijatelj najprije predstavi imenom i prezimenom. [1]

Rezultat je dovoljno zanimljiv da zavrijedi pozornost: miševi su nakon nazalne primjene bili bolje zaštićeni od različitih respiratornih prijetnji – uključujući SARS-CoV-2 i druge koronaviruse, bakterije poput Staphylococcus aureus i Acinetobacter baumannii, pa čak i od nekih alergena kao što su grinje kućne prašine. S druge strane, treba ostati racionalno skeptičan: za sada je riječ o miševima, a ne o ljudima; o eksperimentalnom modelu, a ne o odobrenom cjepivu; o zaštiti koja je trajala mjesecima, a ne o doživotnom imunosnom štitu. [2]

Cjepivo koje ne traži ime neprijatelja

Cjepiva u načelu počivaju na tzv. antigenskoj specifičnosti, što znači da sadrže, stvaraju ili oponašaju neki prepoznatljiv dio uzročnika bolesti – primjerice virusni protein – kako bi adaptivni, odnosno stečeni imunosni sustav naučio protiv čega treba reagirati. Nakon prvog susreta s takvim antigenom aktivira se stečeni imunosni odgovor: nastaju protutijela i memorijske T- i B-stanice, koje pri sljedećem susretu s istim ili dovoljno sličnim uzročnikom reagiraju brže i snažnije.

Taj pristup ima golemu povijesnu vrijednost: cijepljenje je jedan od najuspješnijih medicinskih i općenito znanstvenih koncepata u ljudskoj povijesti. Dokazano. Provjereno. Točka. Problem s infekcijama međutim nastaje kada se uzročnik mijenja, kada mutira, i dolazi u više varijanti ili kada pripada skupini uzročnika kojih ima previše da bi se svaki pojedinačno pokrio posebnim cjepivom.

Primjerice, ako ćemo o virusima: gripa se mijenja iz sezone u sezonu; koronavirusi se pojavljuju u različitim varijantama; rinovirusa, čestih uzročnika prehlade, ima nebrojeno mnogo. S druge strane, bakterijske respiratorne infekcije donose vlastiti šaroliki zoološki vrt problema, uključujući onaj najneugodniji: sposobnost stvaranja otpornosti (rezistencije) na antibiotike. A alergeni uopće nisu infekcija, nego pogrešno usmjerena imunosna reakcija na nešto što bi organizam mogao, uz malo preodgoja, jednostavno ignorirati.

Zato je privlačna ideja „univerzalnog respiratornog cjepiva“ kao jednog jedinstvenog sredstva koje bi štitilo od šireg spektra respiratornih prijetnji, neovisno o tome je li riječ o virusu, bakteriji ili nečemu trećem. No fraza „univerzalno“ lako sklizne u pretjerivanje. Ovo nije cjepivo protiv „svih bolesti dišnog sustava“, niti je dokazano da bi kod ljudi moglo zamijeniti sezonska cjepiva protiv gripe, COVID-a ili RSV-a. To je zasad demonstracija principa: pluća se, barem u miševa, mogu lokalno dovesti u stanje pojačane, dugotrajnije obrambene pripravnosti. [3]

Zašto „univerzalno cjepivo“ nije čarobni štit? Izraz „univerzalno cjepivo“ zvuči kao medicinski ekvivalent univerzalnog daljinskog upravljača: jedan uređaj, sve riješeno. U stvarnosti je kompliciranije, jer u ovom kontekstu „univerzalno“ znači pokušaj šire zaštite protiv više različitih respiratornih prijetnji, ne apsolutnu zaštitu protiv svih mogućih uzročnika. Takav pristup mogao bi smanjiti rizik infekcije, težinu bolesti ili opterećenje patogenom, ali ne mora potpuno spriječiti bolest. Također, nije jasno koliko bi zaštita trajala u ljudi, koliko bi često trebalo ponavljati primjenu i kod kojih bi skupina korist bila najveća.

Nos nije samo ukras za naočale

Važan dio ove priče je mjesto primjene. Formulacija se ne daje injekcijom u mišić, nego uštrcavanjem spreja kroz nos. To nije samo kozmetička razlika za one koji pri pogledu na iglu proživljavaju religiozna iskustva. Dišni sustav ima vlastitu sluzničnu imunost, specijaliziranu za obranu površina preko kojih patogeni najčešće ulaze u organizam. Nosna sluznica, ždrijelo, bronhi i pluća nisu pasivne cijevi kroz koje zrak samo prolazi do alveola, nego golema kontaktna površina između tijela i vanjskog svijeta.

Klasično cjepivo primijenjeno u mišić može izvrsno potaknuti sustavna protutijela i zaštitu od teške bolesti, ali ne mora jednako snažno zaštititi samu ulaznu sluznicu. Intranazalna (nosna) cjepiva teorijski mogu potaknuti obranu ondje gdje respiratorni patogeni najprije pokušavaju napraviti nered: na sluznici nosa i dišnih putova.

To je jedan od razloga zašto se nakon pandemije COVID-a toliko govori o mukoznim, sluzničnim cjepivima. Injekcijska cjepiva protiv COVID-a značajno su smanjila rizik teškog oblika bolesti i smrti, osobito u rizičnim skupinama, ali nisu stopostotno učinkovito zaustavila infekciju i prijenos zaraze s čovjeka na čovjeka. Zato bi idealan scenarij bio istovremeno potaknuti i dobru sustavnu zaštitu i snažnu lokalnu sluzničnu obranu. Medicinski idealni scenariji, naravno, imaju nezgodnu naviku da se u stvarnom životu ponašaju kao idealni građevinski rokovi: lijepo izgledaju u dokumentaciji, a zatim dođu logistika, biologija i nuspojave.

Što je mukozna imunost? Mukozna imunost je obrana sluznica – površina koje izravno komuniciraju s vanjskim svijetom, što uključuje nos, dišne putove, probavni sustav i urogenitalni trakt. Na tim mjestima organizam mora istodobno raditi dvije naizgled suprotne stvari: brzo reagirati na opasne mikrobe, ali ne paničariti na svaku česticu hrane, peludi, prašine ili bezazlenih mikroorganizama. Zato sluznice imaju specifične obrambene mehanizme: sluz, trepetljike, lokalna protutijela, osobito IgA, specijalizirane imunosne stanice i lokalne limfne strukture. Kod respiratornih infekcija to je osobito važno jer mnogi virusi i bakterije prvo ulaze upravo kroz nos i dišne putove.

Urođena imunost: dežurna služba prije dolaska specijalaca

Da bi se razumjelo što je u ovoj studiji neobično, treba razlikovati dva velika ogranka imunosnog sustava: urođenu i stečenu imunost.

Urođena imunost je prva linija obrane. Ona ne čeka preciznu identifikaciju počinitelja, nego reagira na opće znakove opasnosti: molekularne obrasce karakteristične za bakterije, viruse, gljivice ili oštećene stanice. U toj su priči važni makrofagi, dendritičke stanice, neutrofili, prirodnoubilačke (natural-killer, NK) stanice i brojni signalni sustavi kojima organizam prepoznaje da nešto nije u redu.

Stečena imunost je sporija u prvom susretu, ali preciznija i dugotrajnija. Tu nastupaju limfociti, protutijela i imunološka memorija. Klasična cjepiva uglavnom ciljaju upravo tu stranu priče: naučiti organizam da specifično prepozna određeni antigen.

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Stanfordova nazalna formulacija pokušava povezati oba svijeta. U njoj se koriste signali koji aktiviraju receptore urođene imunosti, osobito TLR4 i TLR7/8 putove. TLR, odnosno Toll-like receptori, djeluju kao senzori opasnosti: prepoznaju obrasce koji upućuju na infekciju i zatim pokreću upalni i imunosni odgovor. Ključna ideja je da se u plućima stvori lokalni krug suradnje između T-stanica i stanica urođene imunosti, osobito alveolarnih makrofaga, stanica koje inače sjede u plućnim mjehurićima kao stalna čistačka i obrambena služba, gutaju ostatke, nadziru okoliš i reagiraju na prijetnje. U ovoj studiji alveolarni makrofagi nakon intranazalne imunizacije postaju funkcionalno „naoštreniji“ i spremniji reagirati na vrlo različite vanjske prijetnje. [4]

Imunosni sustav na standbyju – korisno ili opasno?

Na papiru, pojačana pripravnost pluća zvuči sjajno. No imunosni sustav nije vojska kojoj se jednostavno naredi da podigne stupanj borbene spremnosti, pa se potom mirno čeka pobjeda. To je osjetljiv sustav ravnoteže, u kojem ista reakcija koja u pravom trenutku zaustavlja infekciju, u pogrešnom intenzitetu ili trajanju može početi oštećivati vlastito tkivo.

Treba se podsjetiti da imunost nije sustav u kojem je „više“ uvijek bolje. Previše slaba reakcija vodi infekciji. Previše snažna ili krivo usmjerena reakcija vodi upali, oštećenju tkiva, alergiji, astmi ili autoimunim problemima. Dobar imunosni odgovor nije najglasniji, nego najbolje odmjeren. Kao i dobar zvuk na rock-koncertu: nije najbolje kada se svi potenciometri odvrnu do kraja, nego onda kada se napokon čuje i vokal i bas, a i činjenica da bubnjar ipak nije jedini član benda.

Zato je kod stimulacije imunosnog sustava ključno pitanje mjere: ako se pluća lokalno održavaju u duljem stanju pripravnosti, treba znati koliko dugo to traje, može li izazvati kroničnu upalu, može li pogoršati postojeće respiratorne bolesti, kako djeluje u starijih osoba, djece, trudnica, imunokompromitiranih bolesnika i ljudi s astmom ili KOPB-om. A treba znati i može li se učinak ponavljati sezonski, stvara li toleranciju, iscrpljuje li stanice ili mijenja odgovor na druga cjepiva i infekcije.

U miševa su rezultati ohrabrujući, ali miševi nisu mali dlakavi ljudi s brkovima i repom. To je temeljna činjenica translacijske medicine (one koja rezultate dobivene kod jedne životinjske vrste pokušava „prevesti na ljudski jezik“): ogroman broj pokusa koji su u miševa izgledali obećavajuće u ljudskim se ispitivanjima pokazao slabijim, drukčijim ili neprihvatljivo rizičnim. Miš je odličan model za postavljanje pitanja, ali nije pouzdan vodič do konačnih medicinskih odgovora.

Zašto su miševi važni, ali nisu dovoljni? Miševi omogućuju istraživačima da precizno proučavaju mehanizme bolesti i imunosnog odgovora. Mogu se genetski, imunološki i eksperimentalno kontrolirati na načine koji kod ljudi nisu mogući ni etički prihvatljivi. Zbog toga su nezamjenjivi u ranoj biomedicinskoj znanosti. No ljudski organizam nije samo veća verzija mišjeg organizma. Razlikuju se trajanje života, građa dišnog sustava, imunosni odgovori, mikrobiom, izloženost infekcijama, dob, komorbiditeti i okolišni čimbenici. Zato je mišji uspjeh početak priče, a ne njezin kraj.

Što ako uspije?

Ako bi se sličan učinak mogao sigurno postići u ljudi, posljedice bi bile velike. Ne nužno zato što bi takav sprej zamijenio sva postojeća cjepiva, nego zato što bi otvorio novu kategoriju preventivne medicine: umjesto da se svake sezone pokušava pogoditi dominantni soj gripe, ažurirati varijante SARS-CoV-2 ili razvijati zasebna cjepiva protiv svakog respiratornog uzročnika bolesti, mogla bi postojati dodatna lokalna zaštita koja plućima daje početnu prednost. [5]

To bi posebno moglo biti važno u nekoliko scenarija.

Prvi je pandemijska pripravnost: ako se pojavi novi respiratorni patogen, specifično cjepivo treba razviti, proizvesti, testirati i distribuirati. Lokalni širokospektralni imunosni pojačivač mogao bi, barem teorijski, kupiti vrijeme.

Drugi su bolničke infekcije, osobito kod rizičnih bolesnika, gdje bakterije poput Acinetobacter baumannii i Staphylococcus aureus mogu biti ozbiljan problem.

Treći je zaštita starijih i kronično bolesnih osoba, kod kojih respiratorne infekcije često počnu kao „malo viroze“, a završe kao hospitalizacija.

Četvrti, zanimljiv ali još osjetljiviji, jest utjecaj na alergijske reakcije u dišnim putovima.

No i ovdje treba na vrijeme povući ručnu: širokospektralna zaštita ne znači apsolutnu zaštitu, a smanjena težina bolesti nije isto što i potpuna otpornost. Zaštita u tri mjeseca mišjeg eksperimenta nije isto što i pouzdana sezonska ili godišnja zaštita u ljudi. A „univerzalno“ u biomedicini najčešće znači „šire nego dosad“, a ne „svemoguće“. Riječ „univerzalno“ u naslovu znanstvene vijesti treba čitati kao što se čita hotelska tvrdnja o „pogledu na more“: najprije provjeriti s kojeg prozora, pod kojim kutom i uz koliko mašte.

Između cjepiva, imunosnog treninga i sezonskog osiguranja

Ono što ovu studiju čini zanimljivom nije obećanje da je pronađeno cjepivo protiv svih respiratornih bolesti. Takvo obećanje zasad ne postoji. Zanimljiva je sama promjena perspektive. Umjesto da se cjepivo shvati isključivo kao precizna poruka adaptivnom imunosnom sustavu – „ovo je neprijatelj, zapamti ga“ – ovdje se pokušava lokalno organizirati dugotrajnija obrambena pripravnost pluća.

Ako se pokaže sigurnom i učinkovitom u ljudi, takva strategija ne bi morala zamijeniti postojeća cjepiva; mogla bi ih nadopuniti. Specifična cjepiva i dalje bi bila važna za jasno definirane patogene i dugotrajnu memoriju, dok bi mukozni širokospektralni pristup mogao služiti kao dodatni sloj obrane u sezoni respiratornih infekcija ili u ranom razdoblju nove epidemije.

Upravo zato je ova priča dobra: ne zato što donosi čudesno rješenje, nego zato što pokazuje kako se imunologija sve više udaljava od jednostavne slike „jedan patogen – jedan antigen – jedno cjepivo“ i ulazi u složeniji prostor lokalne, tkivne, sluzničke i funkcionalno podešene obrane. A pluća, taj stalno otvoreni granični prijelaz između organizma i vanjskog svijeta, možda su upravo mjesto na kojem će se vidjeti koliko daleko ta nova logika može ići.

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1. Zhang H. i sur. Mucosal vaccination in mice provides protection from diverse respiratory threats. Science, 2026.

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3. Live Science. Scientists are trying to build a vaccine that works against almost any respiratory pathogen – here’s how close they are, 2026.

4. Science Media Centre. Expert reaction to study in mice on a vaccine for various pathogens, 2026.

5. Gavi VaccinesWork. Universal vaccine could protect against flu, COVID-19 and colds, say researchers, 2026.