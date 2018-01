Hrana za bakterije - iz ugljikova dioksida

Prvo da ne zbunjujem čitatelja. Zašto bi hranili (uopće trebali hraniti) bakterije? I zašto ugljikov dioksid sam po sebi ne bi bio (ako već nije) hrana? Pitanje je to osnovanije što će u ovom članku biti riječ o bakterijama iz roda Clostridium kojem pripadaju C. botulinum, proizvođač najjačeg otrova koji valjda postoji, „otrova mesnih konzervi“ (manje od 0,01 mg ubija čovjeka), C. tetani, uzročnika tetanusa te čitavog niza bakterija (C. perfringens, C. septicum… ) koje uzrokuju plinsku gangrenu.

Na sva ta pitanja odgovara već naslov članka na temelju kojeg sam napisao ovaj prilog: „Technical photosynthesis involving CO 2 electrolysis and fermentation“ (Umjetna fotosinteza koja uključuje elektrolizu CO 2 i fermentaciju); članak sam pročitao baš u prvom broju časopisa Nature Catalysis koji je počeo izlaziti ove, 2018. godine. O tome je dakle riječ: o fotosintezi bez biljaka, o procesu kojim bismo mogli na umjetni (technical) način uklanjati ugljikov dioksid iz atmosfere i iz njega dobivati vrijedne sirovine za kemijsku industriju. (Poslije ćemo vidjeti koje i kakve sirovine.)

Uređaj o kojem pišu petorica njemačkih znanstvenika sastoji se od već poznate plinsko-difuzijske elektrode no sada u novoj primjeni: umjesto u proizvodnji klora sada služi pretvaranju ugljikova dioksida i vode u smjesu ugljikova monoksida i vodika. Da budem jasniji, i kemiji bliži, na srebrnoj katodi događa se redukcija ugljikova dioksida (CO 2 + H 2 O + 2e- → CO + 2 OH-) dok se na iridijevim oksidom presvučenoj anodi od titanija zbiva oksidacija vode, uz razvijanje kisika (H 2 O – 2e- → ½ O 2 + 2 H+). Tako nastaje „plin za sintezu“ (smjesa CO i H 2 ), nazvan tako jer se iz njega mogu prevođenjem preko katalizatora dobivati ugljikovodici, dakle „umjetna nafta“. Taj postupak dugujemo također njemačkim kemičarima, Franzu Fischeru i Hansu Tropschu zahvaljujući kojem su Nijemci uspjeli pretvoriti rajnski ugljen u gorivo za avione i tenkove kada je Njemačka izgubila naftna polja u Rumunjskoj. Bez Fischer-Tropschova (FT) postupka ofenziva u Ardenima, pa ni zračna obrana Njemačke u posljednoj godini Drugoga svjetskog rata ne bi bila moguća. No Fischerovi i Tropschovi kolege i sunarodnjaci u 21. stoljeću imaju posve drugačije namjere s njihovim plinom.

Misao vodilja autora spomenutog članka bila je da spoje proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora s biotehnologijom. Umjesto da smjesu ugljikova monoksida i vodika prevode preko katalizatora, oni su njime radije hranili anaerobne baketerije iz već spomenutoga zloglasnog roda Clostridium. A evo zašto.

Te se bakterije hrane ugljikovim monoksidom i vodikom, a pritom iz njih proizvode alkohol (etanol) i octenu kiselinu. No to je samo jedan njihov proizvod. Ako se napravi takva kultura bakterija, u ovom slučaju od dvije vrste (C. kluyvery i C. autoethanogenum) one će uz etanol i ocetnu kiselinu proizvoditi i druge spojeve: butanol, heksanol te butansku (maslačnu) i heksansku kiselinu. (Sve to smrdi da je užas!) Od svih je najvrijedniji butanol (butilni alkohol), jer je on važna industrijska sirovina, a može poslužiti i kao gorivo za automobile. Godišnje ga se proizvodi četiri milijuna tona i to pretežno iz nafte, zahtjevnim tehnološkim postupkom koji usto troši mnogo energije. No ovdje je postupak krajnje jednostavan, jer još samo treba destilacijom izdvojiti produkte iz bakterijske kulture. Maslačna se pak kiselina (koje nastaje više od butanola) u nedostatku bolje primjene može jednostavnim tehnološkim postupkom preraditi u butanol, a ni heksanol, iako ga nastaje tri puta manje od butanola, nije za odbaciti.

I na kraju računica. Iz jednog kilovatsata električne energije može se dobiti 45 grama butanola. Drugim riječima iz 2,5 centi (koliko stoji 1 kWh energije iz fotonaponskih ploča) može se dobiti 5,4 centi (koliko stoji 45 grama butanola). Štoviše, za takvu proizvodnju ne trebaju veliki pogoni: butanol se može proizvoditi bilo gdje, recimo neposredno pokraj fotonaponske ploče ili vjetroelektrane. No jedan problem preostaje, problem sirovine, naime ugljikova dioksida.

Njega u zraku ima na pretek, dapače čitav bi tehnološki postupak imao smisla već zbog toga što uklanja CO 2 iz zraka i tako sprječava pregrijavanje našeg planeta. No tu leži zamka, pogreška u mišljenju (da ne kažem naznanje kemije). Ugljikov dioksid utječe na klimu, kao uostalom na čitav život na Zemlji, no u zraku ga ima malo, jako malo, čak pet stotina puta manje od kisika i – začudit ćete se – 25 puta manje od argona, plemenitog plina za kojeg malo koji čitatelj zna da ga je ikad udanuo.

No i za to ima lijeka. Već postoje tehnologije, a u budućnosti će ih biti još više, za izdvajanje ugljikova dioksida iz zraka, a taj plin nastaje i kao nusprodukt mnogih industrijskih procesa, recimo pri proizvodnji alkohola.

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951. godine, je kemičar, umirovljeni znanstveni savjetnik u trajnome zvanju. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti: napisao je na stotine znanstveno-popularnih članaka, sedam je godina bio glavni urednik Prirode, a sada je urednik rubrike „Kemija u nastavi“ u časopisu Kemija u industriji. Autor je sedam izložbi u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu te 12 znanstveno-popularnih knjiga. Uskoro mu izlazi još jedna, ovaj put na engleskom jeziku (The Cookbook of Life), s temom postanka života na Zemlji.