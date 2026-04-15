Kineski AI samostalno riješio desetljeće star otvoreni matematički problem

Tim predvođen Sveučilištem u Pekingu razvio je AI okvir koji je samostalno riješio i verificirao problem iz komutativne algebre, sintetizirajući desetljeća literature u 19.000 linija koda

Iz Kine stiže vijest o još jednom proboju umjetne inteligencije u području matematike. Tamošnji znanstveni tim, predvođen stručnjacima sa Sveučilišta u Pekingu, objavio je rad u kojem opisuju uspješno rješavanje otvorenog matematičkog problema isključivo pomoću sustava umjetne inteligencije.

Riječ je o problemu iz područja komutativne algebre koji je 2014. godine postavio sada već pokojni profesor Dan Anderson sa Sveučilišta u Iowi. Prema navodima istraživača, AI model je zadatak izvršio potpuno autonomno, premošćujući jaz između logičkog zaključivanja na prirodnom jeziku i formalne strojne verifikacije.

Do dokaza za 80 sati

Sustav je koristio takozvani "dual-agent" okvir koji simulira suradnju stručnjaka. Dok jedan dio AI sustava analizira opsežnu matematičku literaturu koristeći prirodni jezik, drugi dio te zaključke prevodi u strojno provjerljiv kod, čime se osigurava točnost izvedenih dokaza.

Cjelokupni proces, koji bi uobičajeno zahtijevao višemjesečnu suradnju stručnjaka iz različitih područja, sustav je dovršio za otprilike 80 sati. Tijekom tog vremena, umjetna inteligencija je sintetizirala dokaz i formalizirala ga u približno 19.000 linija koda unutar programskog jezika Lean 4. Autori studije ističu kako je proces tekao bez gotovo ikakve intervencije ljudi, što predstavlja presedan u automatizaciji znanstvenih istraživanja.

Andersonov problem za koji je AI pronašao rješenje

Budućnost matematičkih istraživanja

Rezultati su objavljeni 4. travnja na repozitoriju arXiv, a rad trenutačno čeka stručnu recenziju. Istraživači naglašavaju da ovaj pothvat služi kao konkretan primjer kako se kreativni i apstraktni dijelovi matematičkog rada, koji čine temelj kriptografije i teorijske fizike, mogu uspješno automatizirati. Tim pod vodstvom profesora Dong Bina smatra da ovaj uspjeh otvara vrata novoj eri u kojoj će umjetna inteligencija postati nezaobilazan alat u rješavanju najkompleksnijih teorijskih problema.

Iako je dokaz formalno verificiran kroz AI sustav, znanstvena zajednica će kroz (ljudski) proces recenzije dati konačan sud o značaju ovog postignuća. Za sada, ovaj slučaj ostaje zabilježen kao jedan od značajnijih iskoraka u primjeni AI tehnologije u sferi čiste matematike i algebarske geometrije, nastavljajući se na ostvarenja koja su matematičari nedavno postigli korištenjem ChatGPT-jevog modela.