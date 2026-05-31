Koji dodaci prehrani zaista imaju znanstvenog smisla?

Police ljekarni, drogerija, web-shopova i teretanskih torbi danas izgledaju kao minijaturni laboratoriji za proizvodnju boljeg života: magnezij za živce, vitamin C za imunitet, kolagen za zglobove, omega-3 za srce i mozak, kreatin za mišiće, probiotici za crijeva, cink za prehladu, kurkuma za upalu, ashwagandha za stres i multivitamini za sve ostalo što još nije stiglo do reklamnog letka. Znanost pritom često ispadne partibrejker u bijeloj kuti: dođe, pogleda tvrdnje, prevrne očima i kaže da učinak nije dokazan.

No prava priča nije toliko jednostavna: dodaci prehrani nisu ni kolektivna prijevara ni skraćeni put do zdravlja. Neki doista imaju smisla – ali uglavnom onda kada postoji konkretan razlog zbog kojega bi trebali imati smisla.

Polica puna obećanja

Dodaci prehrani se u farmako-nutricionističkom smislu nalaze u nedefiniranom širokom prostoru između hrane, medicine, rituala i tržišta nade. Oni nisu lijekovi, ali se često reklamiraju rječnikom koji koketira s medicinom. Nisu ni obična hrana, ali se prodaju kao da u njima nedostaje baš ona sitna biokemijska karika zbog koje organizam još nije dosegnuo svoj puni, blistavi, metabolički i duhovno prosvijetljeni potencijal. A nisu ni sasvim bezazleni, jer „prirodno” ne znači automatski i korisno, a „vitamin” ne znači automatski bezopasno.

U tom je svijetu vrlo lako skliznuti u dvije jednako pogrešne krajnosti. Prva je marketinška: svima nešto nedostaje, svatko se mora „nadopuniti”, tijelo je navodno stalno na rubu nutritivnog bankrota, samo što ga od propasti dijeli još jedna kapsula iz akcijskog pakiranja. Druga je skeptička, s blagom sklonošću negativizmu: sve je to bacanje novca, ionako to izmokrimo nepromijenjeno, pa nam od svega ostaje samo skupa mokraća i placebo u celuloznoj ovojnici.

Stvarnost je manje pogodna za marketinške slogane. Zdravoj osobi koja jede raznoliko, nema dijagnosticiran manjak, nije trudna, nije vrlo stara, nije na restriktivnoj prehrani i nema posebne fiziološke zahtjeve, ne treba svakodnevni koktel kapsula. No, budimo realni: tko je uopće ta „zdrava osoba”, taj laboratorijski jednorog koji živi u udžbeniku fiziologije, jede prema mediteranskoj piramidi, spava osam sati, redovito boravi na suncu, nikad ne preskače obrok i ribu ne susreće samo u obliku paštete? Ljudi imaju stvarne živote, smjene, navike, bolesti u nastajanju, lijekove, trudnoće, starost, prehrambena uvjerenja i sportske ambicije. A jednom kada si priznamo da nismo svi jednako zdravi čak i kada nismo bolesni u smislu medicinske dijagnoze, tu može započeti razumna rasprava.

Suplement nije zamjena smislenoj prehrani

Prvo pravilo je spartanski jednostavno: dodatak prehrani ima smisla onda kada nešto treba dodati. Ne kada reklama kaže da treba, nego kada zaista postoji manjak ili povećana potreba, smanjena apsorpcija, poseban životni stadij ili jasno definiran cilj. Inače dodatak prehrani postaje ono što mu ime ne kaže, ali tržište često podrazumijeva: dodatak savjesti.

U znanstvenom smislu postoje barem četiri različite vrste suplementacije. Prva je korekcijska: organizmu nešto nedostaje, nalaz ili klinički kontekst to potvrđuju, pa se manjak nadoknađuje. Primjeri su željezo kod sideropenije, vitamin B12 kod manjka ili vitamin D kod rizičnih skupina i deficita. Druga je preventivna: dodatak se daje prije nego nastane problem, jer se zna da u određenoj životnoj fazi smanjuje rizik ozbiljnog ishoda. Folna kiselina prije trudnoće i u ranoj trudnoći najčišći je primjer takve logike. Treća je funkcionalna ili ciljano ergogena: primjerice kreatin kod treninga snage ili kofein kod izdržljivosti, gdje cilj nije liječenje manjka, nego poboljšanje specifične izvedbe. Četvrta je marketinška: „za imunitet”, „za vitalnost”, „za detoks”, „za energiju”, „za svaki slučaj”. U toj četvrtoj kategoriji najčešće se zbiva financijski transfer iz novčanika u optimizam.

Sedam pitanja prije kupnje suplementa Postoji li dokazani manjak ili realan rizik manjka? Postoji li posebna životna faza – trudnoća, rast, starost? Postoji li prehrambeno ograničenje – veganstvo, malapsorpcija, vrlo restriktivna dijeta? Je li cilj jasno mjerljiv – hemoglobin, feritin, B12, mišićna snaga, unos proteina? Postoje li dokazi iz kvalitetnih studija, a ne samo iz reklama i „iskustava korisnika”? Postoji li rizik predoziranja, interakcija s lijekovima ili pogrešne samodijagnoze? Bi li isti cilj bilo lakše, jeftinije, učinkovitije i sigurnije postići hranom, suncem, snom ili kretanjem?

Zato pitanje „koji suplement je dobar?” nije dobro pitanje. Bolje je: kome, zašto, u kojoj dozi, koliko dugo, s kojim očekivanim ishodom i uz koji rizik? Bez tih pitanja, kapsula je samo mala šarena pretpostavka.

Trudnoća: gdje tableta prestaje biti wellness

Trudnoća je dobar primjer zašto rečenica „suplementi su nepotrebni” nije točna. U trudnoći, a još važnije u razdoblju prije začeća, folna kiselina ima vrlo čvrsto mjesto u prevenciji defekata neuralne cijevi embrija, odnosno ranog zametka iz kojega će se razviti mozak i kralježnična moždina djeteta [2]. To nije dodatak za „sjajnu kosu trudnice”, nego intervencija s jasnom biološkom logikom, epidemiološkom potvrdom i preventivnim učinkom. Folat je nužan za sintezu DNK i pravilnu diobu stanica, a neuralna cijev embrija zatvara se vrlo rano, često prije nego što žena uopće zna da je trudna. Zato se folna kiselina ne uvodi kada trudnoća već postane obiteljska vijest, nego idealno prije nje.

Što su defekti neuralne cijevi? Neuralna cijev je vrlo rana embrionalna struktura iz koje nastaju mozak, kralježnična moždina i njihovi zaštitni omotači. Ako se ta struktura ne zatvori pravilno u prvim tjednima trudnoće, mogu nastati teške prirođene malformacije: spina bifida (rascjep kralježnice) ili anencefalija (nerazvijene strukture velikog mozga). Zato je folna kiselina važna prije začeća i u najranijoj trudnoći – u trenutku kada se taj proces događa, trudnoća često još nije ni prepoznata.

No trudnoća ne završava na folnoj kiselini. U igru ulaze i željezo, jod, vitamin D, vitamin B12, kolin i omega-3 masne kiseline, ali ne kao univerzalni prenatalni švedski stol u kojem se sve uzima jednako i bez razmišljanja. Pregled koji je objavio Office of Dietary Supplements pri National Institutes of Health (NIH), jednoj od središnjih američkih biomedicinskih istraživačkih institucija, naglašava da se potrebe za dodacima prehrani u trudnoći mijenjaju, ali i da ih treba promatrati prema prehrani, rizicima, laboratorijskim nalazima i kliničkom kontekstu [1]. Žena koja jede ribu, jaja, mliječne proizvode i meso nije u istom položaju kao veganka. Trudnica s urednim feritinom, dakle urednim zalihama željeza u organizmu, nije isto što i trudnica s jasnom sideropenijom – manjkom željeza koji može prethoditi anemiji ili je već pratiti. A dodatak joda u području uredne opskrbe i uz urednu funkciju štitnjače nije ista tema kao nedostatni unos joda ili bolest štitnjače.

Drugim riječima, trudnoća je područje u kojem suplementacija može biti doista važna, ali upravo zato ne bi smjela biti prepuštena algoritmu i logici web-shopa koji nakon kupnje folne kiseline predloži još osam proizvoda „koje su kupili i drugi korisnici”.

Vitamin D: ni svetac ni šarlatan

Malo je nutrijenata koji su u zadnjih dvadesetak godina prošli takvu putanju od dosadnog vitamina za kosti do gotovo sekularnog sveca preventivne medicine kao što je vitamin D. Pripisivalo mu se sve: bolji imunitet, manje raka, zdravije srce, bolja psiha, manje infekcija, dulji život, bolji mišići i opća otpornost na sivilo siječnja. Dio te priče ima biološkog smisla; receptori za vitamin D postoje u brojnim tkivima, a manjak vitamina D nije rijetkost.

Posebno je zanimljiva bila priča o kolorektalnom karcinomu, jer su opažajne studije nalazile povezanost između viših razina vitamina D i manjeg rizika raka debelog crijeva. No to nije isto što i dokaz da će oralno uzimanje vitamina D, osobito u povremenim velikim dozama jednom mjesečno ili rjeđe, pouzdano smanjiti incidenciju bolesti. Velika randomizirana ispitivanja i metaanalize zasad nisu potvrdile takav preventivni učinak na ukupnu pojavnost raka. U VITAL-u, velikom američkom randomiziranom ispitivanju učinaka vitamina D i omega-3 masnih kiselina na prevenciju raka i kardiovaskularnih bolesti, nije smanjena ni incidencija kolorektalnog karcinoma [10]. Biološka uvjerljivost, dakle, nije isto što i dokaz velike kliničke koristi.

Smjernice Endocrine Societyja iz 2024. zato su korisno otrežnjenje [3]. One ne podržavaju rutinsko testiranje 25(OH)D – glavnog laboratorijskog pokazatelja statusa vitamina D u krvi – niti empirijsku suplementaciju velikim dozama kod zdravih odraslih osoba bez jasne indikacije. Istodobno sugeriraju empirijsku primjenu vitamina D u djece i adolescenata radi prevencije rahitisa i mogućeg smanjenja respiratornih infekcija, u osoba starijih od 75 godina, u trudnoći te u odraslih s predijabetesom kao skupinama u kojima korist može biti vjerojatnija [4].

To vitamin D stavlja točno ondje gdje i pripada: ne u smeće, ali ni na oltar. Za dijete u rastu, stariju osobu koja slabo izlazi na sunce, trudnicu, osobu s dokazanim manjkom ili povećanim rizikom, vitamin D može biti razumna i korisna intervencija. Za zdravog odraslog čovjeka koji ga uzima u velikim dozama jer je pročitao da „diže imunitet”, priča je mnogo slabija. Imunosni sustav nije baterija u mobitelu pa da se može napuniti do 100 posto i onda mirno svijetliti do proljeća.

B12, željezo i drugi dosadni heroji manjka

Najbolji suplementi često nisu oni koji imaju najglasniju reklamu, nego oni koji rješavaju konkretan deficit. Vitamin B12 je odličan primjer. Potreban je za normalnu funkciju živčanog sustava, stvaranje eritrocita i sintezu DNK. Nalazi se prvenstveno u namirnicama životinjskog podrijetla, pa vegani moraju imati pouzdan izvor B12 – kroz obogaćenu hranu ili suplementaciju. Kod starijih osoba problem često nije samo unos, nego i apsorpcija, jer smanjena želučana kiselina, atrofični gastritis (stanjenje i slabljenje želučane sluznice), perniciozna anemija (autoimuni poremećaj zbog kojega se B12 ne može normalno apsorbirati), metformin ili inhibitori protonske pumpe, lijekovi za smanjenje želučane kiseline, mogu poremetiti iskorištenje vitamina B12 [5].

Tu nema mnogo prostora za filozofiju. Ako B12 nedostaje, posljedice mogu biti hematološke, dakle vezane uz krvnu sliku i stvaranje crvenih krvnih stanica, ali i neurološke, vezane uz živce, osjet, hod i kognitivne funkcije; tada suplementacija ili liječenje imaju jasnu svrhu. Ali to ne znači da će zdrava osoba s urednim statusom B12 postati mentalno oštrija, energičnija i bliža vlastitoj optimalnoj verziji ako počne piti megadoze. To znači samo da je urin dobio skuplji marketinški opis.

Slično vrijedi za željezo. Željezo nije dodatak „za umor” u svakom smislu te riječi. Umor može imati tisuću uzroka, od anemije, odnosno smanjene sposobnosti krvi da prenosi kisik, do nesanice, depresije, smjenskog rada, hipotireoze – smanjenog rada štitnjače – ili života općenito. Ali kod dokazane sideropenije, odnosno stvarnog manjka željeza u zalihama organizma, osobito u žena s obilnim menstruacijama, u trudnoći, adolescenciji, nakon krvarenja ili kod prehrambenih ograničenja, željezo ima vrlo konkretno mjesto. Problem je što se željezo ne bi trebalo uzimati naslijepo. Višak nije bezazlen, a samoliječenje može zamagliti stvarni uzrok anemije. Ako organizam negdje gubi krv, nije mudro samo ulijevati željezo kao što se dolijeva ulje u automobil kojemu očito nešto curi.

Starost, mišići i proteini: kad suplement postaje praktična hrana

Kod starijih osoba priča o dodacima prehrani dobiva drukčije značenje. S godinama se smanjuje mišićna masa, slabije se jede, češće postoje kronične bolesti, lijekovi, manja izloženost suncu i lošija apsorpcija pojedinih nutrijenata. Sarkopenija, postupni gubitak mišićne mase i snage u starijoj dobi, nije (samo) estetski problem, nego (daleko važnije!) funkcionalni: mišići su razlika između samostalnosti i pada, između hodanja i ležanja, između „još mogu” i „treba mi pomoć”.

U tom kontekstu proteini u prahu nisu čarolija, ali mogu biti vrlo praktični. Whey nije nadnaravna tvar, nego koncentrirana hrana. Ako starija osoba hranom ne uspijeva unijeti dovoljno proteina, dodatak može biti koristan alat. Ali, ako već unosi dovoljno proteina kroz redovitu prehranu, onda je taj proteinski prah uglavnom skuplja verzija mliječnog obroka, samo s više teretanske estetike.

Kreatin je još zanimljiviji jer dolazi iz svijeta sporta, ali sve češće ulazi u rasprave o očuvanju mišićne funkcije. U sportskoj prehrani kreatin monohidrat spada među najbolje istražene dodatke, s najviše smisla u aktivnostima koje uključuju snagu, eksplozivnost i ponavljane kratke intenzivne napore. Kod starijih osoba može biti zanimljiv kao dodatak treningu snage, ali ne kao zamjena za trening. Kreatin bez mišićnog rada je poput kupnje kvalitetnih žica za gitaru koja ostaje u futroli: lijepo za vidjeti, ali u praksi prilično nijemo.

Suplementi s najrazumnijom uporabom Folna kiselina – prije trudnoće i u ranoj trudnoći; prevencija defekata neuralne cijevi.

Vitamin D – djeca, adolescenti, stariji, trudnoća, dokazani manjak ili povećani rizik.

Vitamin B12 – vegani, malapsorpcija, stariji, metformin, inhibitori protonske pumpe, perniciozna anemija.

Željezo – samo kod manjka ili jasne indikacije; osobito menstruacije, trudnoća, adolescenti, krvarenja.

Proteini – kad prehrana ne pokriva potrebe, osobito kod treninga ili rizika sarkopenije.

Kreatin – trening snage, eksplozivni napori, moguće uz vježbanje u starijoj dobi.

Omega-3 – veći smisao kod slabog unosa ribe, trudnoće i povišenih triglicerida nego kao opći eliksir za sve.

Sportaši: manje čarobnog praha, više jasnog cilja

Sportska suplementacija često izgleda kao kemijski festival ambicije. Prašci, gelovi, kapsule, napitci, „pre-workouti”, „fat burneri” i proizvodi s nazivima koji zvuče kao da su posuđeni iz FPS-ova. No kada se kroz to atraktivno nazivlje prođe hladnim filterom dokaza, ostaje relativno malen broj dodataka s razumnom znanstvenom potporom.

Međunarodni olimpijski konsenzus o suplementima navodi da ergogeni učinak, dakle mjerljivo poboljšanje sportske izvedbe, u određenim uvjetima imaju, među ostalima, kofein, kreatin monohidrat, nitrati, natrijev bikarbonat i beta-alanin [6]. To ne znači da ih treba uzimati svatko tko obuje tenisice, nego da kod određenih sportova, doza, protokola i ciljeva postoji mjerljiv učinak. Primjerice, kofein može pomoći izdržljivosti i budnosti (ali može pogoršati san, tjeskobu i gastrointestinalni mir); nitrati mogu imati smisla kod izdržljivosti, beta-alanin može pomoći u naporima gdje nakupljanje kiselih metabolita u mišiću, ono poznato pečenje i gubitak snage pri vrlo intenzivnom naporu, ograničava izvedbu, ali neće od uredskog hodanja do automata za kavu napraviti olimpijsku disciplinu.

Kod rekreativaca je najvažnije pitanje: što se uopće pokušava postići? Ako je cilj zdravlje, prvo mjesto imaju redovit trening, san, prehrana i konzistentnost. Suplement može pomoći na rubu, ali ne može nadoknaditi rupu u sredini. U sportu, kao i u životu, nije sve što dolazi u crnoj kutiji s fluorescentnim slovima nužno napredno i nezamjenjivo.

Multivitamini i antioksidansi: veliko obećanje, mali učinak

Multivitamin je možda najuspješniji simbol ideje „za svaki slučaj”. Jedna tableta, mnogo vitamina i minerala, osjećaj da je barem nešto obavljeno. Problem je što „osjećaj obavljenog” nije isto što i smanjeni rizik bolesti ili smrti. Velika analiza objavljena 2024. u JAMA Network Open, na više od 390.000 općenito zdravih odraslih osoba praćenih više od 20 godina, nije našla povezanost svakodnevnog uzimanja multivitamina s nižom ukupnom smrtnošću [7]. Drugim riječima, multivitamin nije polica životnog osiguranja u obliku tablete.

Američka radna skupina za preventivne zdravstvene usluge, US Preventive Services Task Force (USPSTF), neovisno stručno tijelo koje procjenjuje dokaze i izdaje preventivne kliničke preporuke, još je 2022. zaključila da nema dovoljno dokaza za procjenu koristi i štete multivitamina i većine pojedinačnih vitamina i minerala u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i raka kod zdravih odraslih osoba. Za beta-karoten i vitamin E preporuka je još izravnija: u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i raka ne savjetuje se njihovo uzimanje [8]. To je važna pouka iz povijesti prehrambene znanosti. Antioksidansi su zvučali savršeno: oksidativni stres je loš, antioksidansi ga smanjuju, dakle treba uzeti antioksidanse. Biokemijski elegantno, klinički klimavo.

Organizam nije hrđavi auspuh koji se može spasiti prskanjem antioksidativnog spreja (na stranu što se tako ne može spasiti ni auspuh, ali kužite poantu, ne?). Oksidacija i redoks-signalizacija, odnosno kemijski procesi kojima stanice koriste oksidacijske reakcije i za štetu i za normalnu komunikaciju, dio su normalne fiziologije, a visoke doze izoliranih antioksidansa mogu poremetiti fine regulacijske sustave. Hrana bogata voćem, povrćem, vlaknima i fitokemikalijama povezana je s boljim ishodima; ali kapsula s jednim izoliranim „čudotvornim” sastojkom najčešće nije.

Imunitet, detoks i ostale riječi za prodaju magle

„Jačanje imuniteta” jedna je od najžilavijih fraza u industriji suplemenata. Zvuči dobro, dovoljno je neodređena da ne obećava ništa konkretno, a dovoljno medicinski da izazove osjećaj brige za zdravlje. Problem je što imunosni sustav nije mišić koji treba stalno „jačati”. Prejak ili krivo usmjeren imunosni odgovor jednako može biti problem: alergije, autoimunost, kronična upala, pa u ekstremnim slučajevima i citokinska oluja, pretjerano burno oslobađanje upalnih signalnih molekula – priroda ima bogat repertoar podsjetnika da „više imuniteta” nije uvijek dobra stvar.

Vitamin C, cink, selen, propolis, ehinacea, beta-glukani, razne gljive i biljni ekstrakti mogu imati zanimljive biološke učinke, a neki imaju ograničene dokaze u specifičnim okolnostima. Ali to nije isto što i tvrdnja da zdrava osoba može kapsulama izgraditi zaštitni zid protiv svih respiratornih virusa, stresa, zime i uredskog kolege koji zadnjih deset dana kašlje kao nespašen.

Vitamin C pritom zaslužuje vlastiti mali odlomak, jer je u povijesti suplemenata imao gotovo estradnu karijeru. Od Linusa Paulinga, dvostrukog nobelovca koji ga je snažno promovirao u megadozama, do generacija sportaša, planinara, roditelja, prehlađenih radnika i ljudi koji su se njime šopali kao da je riječ o jestivom antivirusnom firewallu, vitamin C je postao sinonim za „nešto za imunitet”. A istina je manje spektakularna. Vitamin C je nužan nutrijent; bez njega nastaje skorbut, rana loše cijeli, vezivno tkivo pati, a organizam sasvim očito ne funkcionira kako treba. Ali kod ljudi koji ga unose dovoljno hranom, dodatne velike doze ne smanjuju učestalost obične prehlade u općoj populaciji. Mogu tek skromno skratiti trajanje simptoma, dok nešto jasniju korist mogu imati ljudi izloženi kratkim razdobljima vrlo intenzivnog fizičkog napora ili hladnoće, primjerice maratonci, skijaši ili vojnici u ekstremnim uvjetima [11]. Drugim riječima: vitamin C nije glupost, ali nije ni osobni tjelohranitelj protiv svake viroze koja naiđe hodnikom.

Slično vrijedi i za „detoks”. Jetra, bubrezi, pluća, crijeva i koža već rade detoksikaciju. I to rade izvrsno. To im je posao, zato ih imamo. Ali ako taj sustav zakaže, neće ga popraviti čaj ili egzotični sokić iz reklame, nego medicina. A ako ne zakaže, ne treba mu vikend-program čišćenja. Većina „detoks” suplemenata prodaje (skupu i beskorisnu) metaforu, a ne fiziologiju s realnim učinkom.

Crvene zastavice na deklaraciji i reklami „Čisti toksine iz tijela” – bez navođenja kojih toksina, kojim mehanizmom i s kojim mjerljivim ishodom.

„Jača imunitet” – bez definicije što se točno mijenja i zašto bi to bilo dobro.

„Klinički dokazano” – bez poveznice na studiju, dozu, populaciju i usporedbu s placebom.

„Prirodno” – kao da priroda nije izmislila i otrovne gljive, botulinum i ricin.

„Liječnici ne žele da znate” – obično znak da ni biokemija ne želi sudjelovati.

„Djeluje na uzrok” – osobito kada uzrok nije naveden.

„Bez nuspojava” – tvrdnja koja često znači samo da nuspojave nisu ozbiljno praćene.

Kolagen, magnezij i omega-3: siva zona je najzanimljivija

Nisu svi sporni suplementi jednako sporni. Kolagen, magnezij i omega-3 dobri su primjeri sive zone. Nisu nužno besmisleni, ali se često prodaju kao da su mnogo sigurniji, snažniji i univerzalniji nego što dokazi dopuštaju.

Kolagen je popularan za kožu, kosu, nokte i zglobove. Postoje studije koje pokazuju moguće skromne koristi za elastičnost kože ili simptome zglobova, ali mnoge su male, heterogene, kratke i često povezane s industrijom. Osim toga, vodu (ili tabletu) s kolagenom popijemo, kolagen dolazi u želudac i crijeva i... probavi se. A probavljeni kolagen nije građevinski materijal koji iz crijeva putuje ravno u bore ili hrskavicu s radnim nalogom i kacigom na glavi. Naime, kolagen se probavom razgrađuje na peptide i aminokiseline, a organizam tek zatim odlučuje što će s njima.

Magnezij je stvaran, važan mineral. Manjak magnezija postoji, osobito u nekim bolestima, uz neke lijekove i prehrambene obrasce. Ali magnezij se danas prodaje za gotovo sve: san, stres, grčeve, tlak, živce, raspoloženje, PMS, migrene i protiv osjećaja da je ponedjeljak trajno stanje postojanja. Za poneke indikacije postoji određena logika i djelomični dokazi, ali za mnoge tvrdnje takva logika i dokazi jednostavno ne postoje. A razlika između „može pomoći u određenim okolnostima” i „treba ga piti svatko” golema je, premda marketinški vrlo neugodna.

Omega-3 masne kiseline imaju najbolju priču kada se govori o prehrani bogatoj ribom, slabom unosu ribe, trudnoći, razvoju mozga i snižavanju triglicerida, vrste masnoća u krvi čije povišene vrijednosti povećavaju kardiometabolički rizik. NIH-ov pregled navodi da riblje ulje i drugi dugolančani omega-3 dodaci snižavaju trigliceride te mogu smanjiti neke kardiovaskularne ishode, osobito kod osoba s niskim unosom omega-3 masnih kiselina [9]. Ali opet, to nije isto što i tvrdnja da svaka kapsula ribljeg ulja svakome čuva srce, mozak, zglobove, raspoloženje, dug život i budućnost ljudske civilizacije.

Najbolji suplement je ponekad – dijagnoza

Jedan od najvećih problema s dodacima prehrani nije samo to što su često nepotrebni, nego to što stvaraju iluziju da se problem rješava. Osoba je umorna, pa kupi željezo. Ima grčeve, pa kupi magnezij. Često je prehlađena, pa kupi cink i vitamin C. Slabo spava, pa kupi melatonin, ashwagandhu i još nešto sa zelenim listom u logotipu. Ponekad to završi bez posljedica. Ponekad se izgubi vrijeme. A najčešće se izgubi novac.

Umor može biti posljedica manjka željeza, ali može biti i hipotireoza, depresija, apneja u snu, kronična upala, loš san, preopterećenost, kronična borelioza, post-infekcijski sindrom ili zloćudna bolest. Grčevi mogu biti bezazleni, ali mogu biti i posljedica lijekova, elektrolitskog poremećaja ili neurološkog problema. „Loš imunitet” može značiti česte virusne infekcije u sezoni vrtićkog i školskog bioterorizma, ali i stvarnu imunosnu slabost, loše kontroliranu bolest ili iscrpljenost.

Suplement ima smisla kada je dio razumne procjene. No, ako služi kao zamjena za procjenu, tada postaje problem. Jer, treba istaknuti jednu važnu stvar: sve ovo vrijedi za relativno zdrave ljude koji se nalaze u određenim fiziološkim životnim fazama ili okolnostima – u trudnoći, rastu, starosti, pojačanom treningu, restriktivnoj prehrani, slabijem unosu pojedinih nutrijenata... Ali kada postoji jasna bolest, osobito kronična, prirođena, metabolička, genska ili enzimska bolest koja remeti iskorištavanje neke tvari ili blokira normalan rad biokemijskih ciklusa, tada više ne govorimo o „suplementima” u wellness-smislu. Tada ista ta tvar nije dopuna prehrani i zdravlju, nego je lijek, terapija. Vitamin, mineral, aminokiselina ili drugi pripravak tada ne služi općem „podizanju zdravlja”, nego nadoknađuje ono što bolest onemogućuje, dakle doslovno krpa rupu u metabolizmu. U takvim stanjima ne bira se dodatak prehrani prema reklami, forumu ili preporuci poznanika, nego prema dijagnozi, nalazima i terapijskim preporukama liječnika.

Ukratko: najbolji dodatak prehrani ponekad je laboratorijski nalaz. A još bolji je liječnik koji zna kada i koji nalaz treba, a kada se pretragama samo hrani pacijentova anksioznost.

Kada i tko? Trudnice i žene koje planiraju trudnoću – folna kiselina, a prema prehrani i nalazima još jod, željezo, vitamin D, B12, kolin, omega-3.

Dojenčad, djeca i adolescenti – osobito vitamin D; ostalo prema prehrani, rastu, menstruacijama i rizicima.

Starije osobe – vitamin D, B12, proteini, po potrebi željezo; kreatin samo uz smislen kontekst vježbanja.

Vegani – B12 kao temelj, ostalo prema prehrani i nalazima.

Osobe s malapsorpcijom ili određenim lijekovima – B12, željezo, vitamin D i drugi nutrijenti prema uzroku.

Sportaši i ozbiljni rekreativci – kreatin, kofein, proteini i još nekoliko dodataka samo ako odgovaraju cilju treninga.

Manje čuda, više razloga

Dodaci prehrani nisu ni neprijatelji razuma ni kapsulirani spasitelji. Oni su alati. A alat je koristan kada postoji posao za koji je namijenjen. Čekić je vrlo praktičan kad treba zabiti čavao, ali prilično loš izbor za podešavanje klavira, te posvemašnji promašaj kao alat za skraćivanje noktiju na nožnim prstima.

Najčvršći dokazi za suplementaciju ne dolaze iz općih obećanja o vitalnosti, nego iz konkretnih situacija: folna kiselina prije i u ranoj trudnoći, vitamin D u odabranim dobnim i rizičnim skupinama, B12 kod vegana i malapsorpcije, željezo kod dokazanog manjka, proteini kada prehrana ne pokriva potrebe, kreatin kod jasno definiranog treninga, omega-3 tamo gdje prehrana i indikacije to opravdavaju. Sve ostalo treba proći kroz sito pitanja: zašto, komu, koliko, koliko dugo i s kojim dokazom?

Najbolji suplement nije onaj s najljepšom etiketom, najdužim popisom sastojaka ili najdramatičnijim obećanjem. Najbolji suplement je onaj za koji postoji konkretan razlog da ga baš ta osoba, baš tada, u baš toj dozi uopće uzima. Sve drugo je uglavnom ritual – ponekad bezopasan, ponekad skup, a ponekad i dovoljno zavodljiv da vas zdrav razum i znanstveni dokazi zaustave negdje između police s vitaminima i blagajne.

Literatura

[1] NIH Office of Dietary Supplements. Dietary Supplements and Life Stages: Pregnancy – Health Professional Fact Sheet. Updated April 3, 2025.

[2] American College of Obstetricians and Gynecologists. Folic Acid Supplementation: A Foundation for Lifelong Health. March 26, 2026.

[3] Demay MB, Pittas AG, Bikle DD, et al. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice

[4] Endocrine Society. Vitamin D for the Prevention of Disease Guideline Resources. Published June 3, 2024.

[5] NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B12 – Health Professional Fact Sheet. Updated July 2, 2025.

[6] Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, et al. IOC Consensus Statement: Dietary Supplements and the High-Performance

[7] Loftfield E, O’Connell CP, Abnet CC, et al. Multivitamin Use and Mortality Risk in 3 Prospective US Cohorts. JAMA Network Open. 2024;7(6):e2418729.

[8] US Preventive Services Task Force. Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent Cardiovascular Disease and Cancer: Preventive Medication. Published June 21, 2022.

[9] NIH Office of Dietary Supplements. Omega-3 Fatty Acids – Health Professional Fact Sheet.

[10] National Cancer Institute. Vitamin D and Cancer. Updated May 9, 2023.