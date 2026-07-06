Kraj jedne ere u CERN-u: LHC ide u mirovinu kako bi se pretvorio u moćni HiLumi LHC

Nakon niza godina pomicanja granica znanosti i otkrića Higgsovog bozona, Veliki hadronski sudarač službeno je isključen radi tehnološke nadogradnje koja će otvoriti novu eru fizike visokih energija

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 6. srpnja 2026. u 13:13
📷 CERN
CERN

Europska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) službeno je prošloga tjedna ugasila Veliki hadronski sudarač (LHC), najmoćniji akcelerator čestica na svijetu, čime je završeno jedno veliko poglavlje u njegovom znanstvenom djelovanju. Akcelerator je isključen kako bi započeo CERN-ov program pod nazivom "Long Shutdown 3". Ovaj opsežni program obuhvaća radove na održavanju, konsolidaciji, nadogradnji i instalaciji opreme, čime će se njveći svjetski znanstveni laboratorij pripremiti za sljedeću fazu istraživanja temeljnih zakona prirode. Za to će im poslužiti nadograđeni, Visoko-luminozni LHC (HiLumi LHC).

Desetljeća revolucionarnih otkrića

Od puštanja prvih snopova čestica u rujnu 2008. godine, LHC je neprestano pomicao granice znanosti i tehnologije te postao jedan od najambicioznijih znanstvenih instrumenata ikada izgrađenih. Prve sudare protona isporučio je 2009. godine, a kroz tri operativna razdoblja osigurao je neviđene količine podataka za znanstvene eksperimente. Najveće postignuće zabilježeno je 4. srpnja 2012. godine, kada su suradnje ATLAS i CMS objavile otkriće Higgsovog bozona, čime je potvrđen fizikalni mehanizam predložen gotovo pola stoljeća ranije.

U godinama koje su uslijedile, LHC je omogućio stotine velikih otkrića, uključujući otkriće više od 85 hadrona, postavljanje granica za otkrivanje novih čestica, istraživanje neravnoteže između materije i antimaterije te proučavanje kvark-gluonske plazme. Osim znanstvenih rezultata, ovaj je projekt potaknuo inovacije u znanosti o akceleratorima, supravodljivim tehnologijama, računalstvu i međunarodnoj suradnji. Oliver Brüning, CERN-ov direktor za akceleratore i tehnologiju, istaknuo je da je LHC nadmašio sva očekivanja te da je kroz gotovo dva desetljeća transformirao razumijevanje svemira i inspirirao generacije stručnjaka diljem svijeta.

Priprema za novu eru

Novi projekt, HiLumi LHC, trebao bi započeti s radom 2030. godine, a donijet će povećanje luminoznosti sudarača za faktor do deset u odnosu na izvorni dizajn. To će istraživačima omogućiti prikupljanje znatno većih skupova podataka, precizne studije Higgsovog bozona i veći potencijal za otkrivanje fenomena izvan Standardnog modela. Zbog toga će i eksperimenti ATLAS i CMS u tunelima LHC-a proći kroz opsežne nadogradnje te će praktički postati potpuno novi detektori sposobni za rad u znatno zahtjevnijim uvjetima.

Iako u ovom razdoblju kroz akcelerator neće kružiti snopovi čestica, iz CERN-a poručuju da će znanstvena aktivnost ostati intenzivna. Tisuće istraživača nastavit će analizirati goleme skupove podataka prikupljene tijekom ere LHC-a, izvlačeći nove rezultate iz područja fizike dok istovremeno pripremaju eksperimente za buduće izazove. Postupno ponovno pokretanje akceleratorskog kompleksa planirano je od 2028. godine, čime će se otvoriti novo poglavlje za fiziku visokih energija i pružiti neviđene prilike za dublje razumijevanje svemira.

O svemu se oglasio i hrvatski znanstvenik s CERN-a, Ivica Puljak, u videu koji je dio njegove serije kratkih znanstveno-popularnih lekcija:

 
 

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