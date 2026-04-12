LSD, psilocibin, DMT i ostala vesela ekipa: različite molekule, isti moždani kaos

Psihodelici se već desetljećima nalaze u neobičnom međuprostoru između neuroznanstvene opsesije, kulturološkog mita i regulatorne noćne more. U jednoj rečenici opisuje ih se kao molekule koje „otvaraju vrata percepcije”, u drugoj kao moguće lijekove za depresiju, PTSP i ovisnosti, a u trećoj kao droge iz popularnih viceva o bojama koje sviraju i filozofskim razgovorima s ružičastim slonovima. Istina je, kao i obično, manje mistična od legendi, ali daleko zanimljivija od anegdota o „gljivama koje otvaraju treće oko i četvrtu čakru”.

Kad bi se LSD, psilocibin, DMT, meskalin i ayahuasca našli za istim stolom, kemijski bi gledano djelovali kao društvo koje se na nekom otkačenom partyju upoznalo posve slučajno. Jedan dolazi iz laboratorijske priče o alkaloidima gljivičnog nametnika na raži, drugi iz šumskih gljiva, treći iz amazonskih šamanskih kotlova, četvrti iz kaktusa, a peti iz biokemijskog partnerstva dviju biljaka. No mozak, čini se, na svu tu šaroliku ekipu reagira po prilično sličnom obrascu.

Najveća dosadašnja međunarodna „mega-analiza” funkcionalnog snimanja mozga pod utjecajem psihodelika pokazala je da tih pet raznolikih tvari ipak svira istu osnovnu neurobiološku melodiju: oslabljuju strogu unutarnju disciplinu pojedinih moždanih mreža i istodobno pojačavaju komunikaciju između sustava koji inače baš i ne razgovaraju jedni s drugima. [1] Ukratko, riječ je o različitim molekulama koje proizvode sličan moždani nered – ne kaos u smislu raspada svega, nego više kao improvizirani free-jazz session neurona kojima je rečeno da više ne moraju svirati po uobičajenim notnim zapisima.

Od švicarskog laboratorija do šamanske kuhinje

Povijest klasičnih psihodelika čita se kao da ju je pisao biokemičar koji nije mogao odlučiti radi li znanstveni pregled, pustolovni roman ili sudski spis. LSD je sintetizirao Albert Hofmann još 1938. u Sandozu, radeći s derivatima alkaloida iz ergota, gljivičnog nametnika na raži. Njegov slavni samopokus – da, drogirao je samoga sebe – i neplanirana vožnja biciklom pod utjecajem halucinogene tvari kasnije su ušli u pop-kulturnu mitologiju gotovo jednako snažno kao i u povijest psihofarmakologije. [6]

„Bicycle Day” – trip koji je ušao u legendu Dana 19. travnja 1943. Albert Hofmann namjerno je uzeo 250 mikrograma LSD-a kako bi provjerio učinke tvari koju je nekoliko dana ranije već nehotice okusio u tragovima. Kako je ratno doba ograničilo promet automobilima, iz laboratorija u Baselu kući se vratio biciklom, u pratnji asistenta. Tijekom te vožnje svijet se počeo rastezati, savijati i mijenjati boje, a Hofmann je kasnije opisao kako su mu se percepcija vremena, prostora i vlastitog tijela raspale u neobičan, ali ne i posve kaotičan doživljaj. Ta je epizoda kasnije postala gotovo sveta sličica psihodelične kulture i danas se 19. travnja neformalno obilježava kao „Bicycle Day” – jedan od rijetkih dana u povijesti farmakologije koji zvuči kao studentska šala, a zapravo označava početak cijelog novog poglavlja istraživanja svijesti.

Psilocibin je u zapadnu znanost ušao kroz vrata koja su već odavno bila otvorena u ritualnim praksama domorodačkih kultura Mezoamerike, gdje su se psilocibinske gljive koristile stoljećima prije nego što ih je moderna farmakologija počela secirati pod laboratorijskim svjetlom. Tek sredinom 20. stoljeća ta je tvar ozbiljnije ušla u kemijsku i psihijatrijsku literaturu, a danas je od svih klasičnih psihodelika možda i najpristojnije odjevena za kliničko okruženje.

DMT (dimetiltriptamin) je kemijski neobičan, farmakološki brz i gotovo komično nestrpljiv spoj: kad ga se puši ili inhalira, učinak nastupa gotovo odmah i traje kratko, ali subjektivno može djelovati kao da je čovjek u deset minuta prošao kroz cijelu sezonu TV-serijala o tajnama svemirske metafizike. Iako je sintetiziran još u prvoj polovici 20. stoljeća, njegova je šira kulturna reputacija stigla mnogo kasnije, kad je stekao status svojevrsnog Ferrarija među psihodelicima – brutalno snažnog, kratkog i nimalo preporučljivog za vozače-početnike.

Ayahuasca je posebna već i zato što nije jedna molekula, nego farmakološki duet dviju biljaka: jedne koja sadrži DMT i druge koja sadrži MAO-inhibitore bez kojih bi taj DMT, popijen na usta, propao kao loše organiziran koncert. Stoljećima se koristi u amazonskim ritualnim i ljekovitim praksama, a moderna je znanost u njoj prepoznala gotovo školski primjer etnofarmakološke sofisticiranosti – tradicionalno znanje koje je kemiju pogodilo zapanjujuće precizno.

Meskalin je stariji od većine suvremenih moralnih panika o drogama i jedan je od najranije proučavanih psihodelika uopće. Povezuje se s pejotlom i drugim kaktusima koji su imali ritualnu i sakralnu uporabu dugo prije nego što je Zapad otkrio da i biljke ponekad imaju ozbiljan smisao za metafiziku. U kemijsku i psihijatrijsku povijest ušao je još krajem 19. i početkom 20. stoljeća, pa je, paradoksalno, jedan od najstarijih članova ove „vesele ekipe”, iako ga se danas u javnosti spominje manje nego zvučnije rođake poput LSD-a i psilocibina.

Ipak, moderna psihofarmakologija dugo ih je trpala u isti ormar s etiketom „halucinogeni”, što je bilo dovoljno praktično za policijska izvješća i dovoljno nepraktično za ozbiljnu neuroznanost. Danas je jasnije da su klasični psihodelici posebna podskupina psihoaktivnih tvari, različita od disocijativa poput ketamina i PCP-a, kao i od empatogena i klasičnih stimulansa. NIDA ih opisuje kao tvari koje mogu izazvati snažne promjene percepcije, osjećaja sebstva (sense of self) i osjetilnog doživljaja, a u klasične psihodelike ubraja upravo LSD, psilocibin, DMT i meskalin. [5]

Dugo se, ugrubo rečeno, mislilo ovako: antidepresivi mijenjaju ton emocionalne pozadine, antipsihotici utišavaju dopaminski razglas, anksiolitici smanjuju napetost, stimulansi dodaju „gas”, a psihodelici rade nešto čudno, veliko i slikovito, ali nitko nije bio sasvim siguran što točno. Znalo se da klasični psihodelici uglavnom djeluju preko serotoninskog 5-HT2A receptora, no ta je spoznaja bila neprecizna poput naziva gradske četvrti umjesto točne kućne adrese. [2],[3]

Tko je tko u psihodeličnoj obitelji? LSD – ergolin, ekstremno potentan, sintetiziran u laboratoriju, povijesno najpoznatiji.

Psilocibin / psilocin – triptaminski psihodelik iz „čarobnih gljiva”; u tijelu se psilocibin pretvara u psilocin.

DMT – triptamin, brz i intenzivan; u ayahuasci se kombinira s MAO-inhibitorima kako bi bio oralno aktivan.

Meskalin – fenetilamin, klasični psihodelik iz pejotla i srodnih kaktusa.

Ayahuasca – nije jedna molekula nego pripravak; psihodelični učinak dominantno se veže uz DMT uz pomoć MAO-inhibirajućih sastojaka.

Jedan receptor, tri kemijske obitelji i puno filozofije

S dosta sigurnosti može se reći da klasični psihodelici uglavnom dijele isto glavno ulazno mjesto u mozak: serotoninski receptor 5-HT2A. Upravo se taj receptor u nedavno objavljenom preglednom članku u časopisu Nature Medicine navodi kao ključna točka preko koje klasični psihodelici „duboko mijenjaju moždanu funkciju i svijest”. [2] Problem je u tome što formula „djeluju na 5-HT2A” objašnjava psihodelike otprilike koliko i rečenica „vozilo se kreće pomoću motora” objašnjava razliku između tramvaja i Ferrarija.

Ako se spustimo na molekularnu razinu, stvari postaju još složenije, a time i zabavnije. Rad objavljen 2025. u Nature Communications pokazao je da se klasični psihodelici, premda pripadaju trima različitim kemijskim obiteljima – triptaminima, ergolinima i fenetilaminima – svi mogu vezati za isti 5-HT2A receptor, ali s različitim nijansama interakcije. DMT i psilocin pripadaju triptaminima, LSD ergolinima, a meskalin fenetilaminima. [3] Drugim riječima, kemijski su to različiti gosti na tulumu, ali svi dolaze na ista ulazna vrata i onda u kući rade prilično sličan nered.

Što je 5-HT2A receptor i zašto se stalno spominje? 5-HT2A je jedan od receptora za serotonin i posebno je važan u kori velikog mozga, osobito u asocijacijskim područjima. Klasični psihodelici uglavnom djeluju kao agonisti tog receptora, što znači da ga aktiviraju. To nije cijela priča, ali je glavni ulaz u nju. Aktivacija 5-HT2A povezuje se s promjenama percepcije, osjećaja sebstva, vremenske procjene i obrasca komunikacije među moždanim mrežama.

Tu je i staro, još uvijek djelomično otvoreno pitanje: jesu li psihodelični učinci prvenstveno rezultat određenog tipa signalizacije preko G-proteina, „biasa” prema β-arestinu, ili nečega trećeg što još nismo sasvim uhvatili za rep? U prijevodu na normalan ljudski govor: znanost zna gdje priča počinje, ali još nije sasvim sigurna kojim se točno redom nižu svi koraci koji na kraju dovedu do promijenjene svijesti.

Zato je posljednjih godina rasla ideja da se psihodelike ne promatra samo kroz odnos receptora i molekule, nego kroz čitave neuronske mreže. Jer iskustvo psihodelika ne može se svesti na to da je „jedan receptor aktiviran”, nego je riječ o preustroju načina na koji se veliki sustavi u mozgu međusobno koordiniraju. Pregledni članak u Nature Medicine to sažima u dvije velike cjeline: akutnu neuralnu desinkronizaciju, koja destabilizira ustaljene obrasce mrežne aktivnosti, i subakutnu neuroplastičnost, koja može otvoriti prostor za trajniju psihološku i bihevioralnu promjenu.

Kako su psihodelici zbunjivali neuroznanost

Znanost o psihodelicima posljednjih je petnaestak godina doživjela pravu revitalizaciju. Nakon desetljeća provedenih na regulatornom ledu, mali timovi počeli su objavljivati studije u kojima se funkcionalnim MRI-jem, EEG-om, PET-om i drugim metodama pokušavalo uhvatiti što se događa u mozgu tijekom halucinogenog „tripa”. Problem je bio u tome što su te studije često bile malene, skupe i metodološki raznolike, pa ih je bilo teško uspoređivati. U takvim uvjetima dovoljan je mali pomak u obradi signala pa da jedan rad zaključi kako se mreže raspadaju, drugi da se integriraju, a treći da se događa i jedno i drugo, ovisno o raspoloženju statističara prije prve jutarnje kave.

Posebno je popularna postala priča o tome da psihodelici „razgrađuju default mode network” (DMN), odnosno moždanu mrežu povezanu sa samoreferencijom, introspekcijom i osjećajem stabilnog sebstva. To nije bio posve pogrešan smjer razmišljanja, ali se s vremenom prebrzo pretvorio u mantru: čim se spomene „raspad ega” (ego dissolution), automatski se počne prizivati DMN kao da je to jedina moždana mreža koju neuroznanost poznaje.

Novi veliki rad, objavljen početkom travnja 2026. u časopisu Nature Medicine, sada je tu staru konfuznu sliku napokon doveo u red. Umjesto da se oslanja na jednu laboratorijsku skupinu podataka i jedan psihodelik, međunarodni konzorcij ujedinio je 11 neovisnih skupova podataka iz više zemalja i istraživačkih centara, obuhvativši ukupno 267 sudionika i više od 500 pojedinačnih snimanja mozga pomoću tzv. resting-state fMRI tehnike. To je za ovo polje gotovo industrijska količina podataka. Autori su sve obradili istim postupkom i potom na dobivene podatke primijenili Bayesov hijerarhijski model – što zvuči kao nešto od čega studentima statistike otpada tlak, ali u prijevodu znači da su pokušali izvući ono što je zajedničko i odvojiti ga od šuma, slučajnosti i laboratorijskih navika.

Što znači „resting-state fMRI”? To je snimanje funkcionalne povezanosti mozga dok ispitanik ne radi neki strogo zadani kognitivni zadatak. Mjeri se kako aktivnosti različitih područja fluktuiraju zajedno kroz vrijeme. Ako dva područja pokazuju slične obrasce promjene signala, kaže se da su funkcionalno povezana. Nije riječ o „čitanju misli”, nego o gruboj karti toga tko s kim u mozgu „razgovara”.

Rezultat te velike analize naposljetku nije glasio „mozak se raspao”, nego nešto daleko zanimljivije: psihodelici povećavaju funkcionalnu povezanost između transmodalnih mreža – dakle onih koje sudjeluju u višim kognitivnim integracijama (logičkom zaključivanju, rješavanju problema, inteligenciji) – i unimodalnih mreža, poput vizualne i somatomotorne (koje obrađuju osjetilne podražaje poput vida, sluha, njuha, opipa..). Pritom su smanjenja komunikacije unutar samih mreža bila uglavnom slaba do umjerena, selektivna i varijabilna, dakle nije se dogodio grandiozni opći raspad svih modula o kojem se godinama voljelo pričati.

Drugim riječima, kuća se nije urušila, nego su se samo uklonile neke unutarnje pregrade, pa su susjedi iz različitih stanova u mozgu počeli bez kucanja jedni drugima ulaziti na kavu i voditi zabavne razgovore o temama kakve inače nemaju prilike razglabati.

Što je nova mega-analiza stvarno pokazala

Glavni zaključak istraživanja može se sažeti ovako: klasični psihodelici, bez obzira na kemijsku raznolikost, imaju zajednički funkcionalni „potpis” u mozgu. Taj se potpis najjasnije vidi kao pojačano povezivanje između mreža zaduženih za apstraktnije, integrativne funkcije i onih koje su bliže osjetilnoj i motoričkoj obradi.

Taj je nalaz važan iz najmanje tri razloga.

Prvo, objašnjava zašto se subjektivna iskustva pod psihodelicima tako često opisuju kao miješanje inače uredno razdvojenih domena: osjeti se prelijevaju jedni u druge, misli postaju gotovo opipljive, vrijeme se razvlači kao žvakaća guma, a granica između „ja” i „ne-ja” blijedi pa katkada gotovo nestaje.

Drugo, rezultati govore da psihodelici ne djeluju samo na koru velikog mozga i na više razine kognicije, nego zahvaćaju i duboke subkortikalne regije – talamus, kaudatus, putamen – kao i mali mozak, osobito u odnosu prema senzomotoričkim mrežama. To je važno jer psihodelična iskustva očito nisu tek „vizualni filter” projiciran preko stvarnosti, nego zahvaćaju dublje sustave bitne za obradu signala, navike, učenje i motoričku koordinaciju.

I treće, možda i najvažnije za samu neuroznanost, ovaj je rad prilično prizemljio dosadašnje bombastične tvrdnje o psihodeličnom raspadu i „dezintegraciji” mreža. Analiza je pokazala da su smanjenja unutar pojedinih mreža uglavnom ograničena, raznolika i ne baš posebno robusna, odnosno da je prethodna literatura vjerojatno precjenjivala snagu tog učinka. To je lijep primjer kako znanost, kad ima dovoljno podataka i malo samokontrole, ponekad samoj sebi može priznati: dobro, tu smo ipak malo pretjerali.

Od „raspada ega” do neuroplastičnosti

Tu dolazimo do dijela priče koji javnost najviše zanima, a znanstvenike najviše živcira: mogu li psihodelici biti lijekovi? Odgovor zasad glasi oprezno i opsežno – možda, u nekim indikacijama, uz oprez, pod strogo definiranim uvjetima i nipošto onako jednostavno kako to vole marketinški gurui, wellness-proroci i startupi s logotipom nalik na lotosov cvijet.

Pregledni rad u Nature Medicine naglašava kako je riječ o dvama neuralnim procesima koji se preklapaju: akutnoj desinkronizaciji mreža i kasnijoj neuroplastičnosti. Upravo je ta druga komponenta posebno privlačna kliničarima, jer sugerira da psihodelik možda ne „izliječi” depresiju sam od sebe, nego kratko stvori stanje povećane promjenjivosti mozga i ponašanja – prozor u kojem psihoterapija, kontekst i iskustvo mogu djelovati jače nego inače. U tom smislu psihodelik nije čarobni popravljač svijesti, nego potencijalni katalizator.

Trip nije isto što i neuroplastičnost Prolazni učinci psihodelika događaju se tijekom samog iskustva: mijenjaju percepciju, osjećaj vremena, emocionalni ton i doživljaj vlastitog „ja”. To je akutna faza, koja traje satima i uglavnom nestaje kad se tvar metabolizira. Neuroplastičnost je sposobnost mozga da mijenja i preuređuje svoje veze, jača neke sinapse, slabi druge i stvara nove obrasce komunikacije. Upravo je zato važna u priči o psihodelicima: ako oni nakratko otvore „prozor” povećane plastičnosti, tada psihoterapija, iskustvo i kontekst mogu ostaviti trajniji trag nego što bi ostavili u uobičajenom stanju.

Osim toga, rezultati tog rada dali su dodatnu težinu zaključcima studije objavljene u Scienceu 2023., koja je pokazala da psihodelici potiču neuroplastičnost preko 5-HT2A receptora i BDNF signalnog puta. [4]

To istodobno otvara još jedno važno pitanje: ako je mozak u tom razdoblju plastičniji, onda je plastičniji i za dobre i za loše utjecaje. Upravo zato se u ozbiljnoj literaturi stalno vraćaju pojmovi set i setting – unutarnje stanje osobe i kontekst u kojem se iskustvo odvija – jer psihodelik ne djeluje u vakuumu. Djeluje u mozgu, a mozak, nažalost ili srećom, dolazi u paketu s osobnom poviješću, očekivanjima, odnosima, terapeutom, glazbom, prostorijom, pa i bojom zidova.

U svim tim istraživanjima prisutan je i metodološki problem koji još nije do kraja riješen: ako ispitanik i istraživač vrlo brzo shvate tko je dobio pravi psihodelik, a tko placebo, tada objektivnost klasičnog dvostruko slijepog dizajna postaje ozbiljno načeta.[2] To ne znači da su klinički rezultati bezvrijedni, nego da ih treba čitati s potrebnim odmakom.

Dva signalna puta, dvije razine priče 5-HT2A put – to je glavni receptorski „ulaz” kroz koji klasični psihodelici započinju svoj učinak. Kad aktiviraju 5-HT2A receptore, mijenja se obrazac komunikacije među neuronima i među većim moždanim mrežama. BDNF put – BDNF je protein važan za rast, prilagodbu i jačanje neuronskih veza. Kad se pojača njegovo djelovanje, mozak lakše ulazi u stanje neuroplastičnosti, odnosno privremeno postaje spremniji za preuređivanje sinapsi i stvaranje novih obrazaca povezivanja. Drugim riječima, nije riječ samo o subjektivnom dojmu da je čovjek „nešto osvijestio”, nego postoji i ozbiljna biologija koja sugerira da se neuronske veze zaista mogu privremeno lakše preuređivati.

Nije sve isto

Važno je ne napraviti tipičnu medijsku pogrešku i iz činjenice da različiti psihodelici imaju „zajednički neuralni potpis” zaključiti da su LSD, psilocibin, DMT, meskalin i ayahuasca praktički ista stvar, samo u različitim pakiranjima. Nisu. Imaju različitu kemiju, različitu potentnost, različito trajanje djelovanja, različite farmakokinetičke profile i vjerojatno različite finese signalizacije na receptorima.

LSD je, primjerice, farmakološki dugoprugaš, dok je DMT sprinter; meskalin je manje potentan na 5-HT2A receptoru od drugih klasičnih psihodelika; ayahuasca je posebna i zato što je riječ o miješanom pripravku, a ne jednoj čistoj molekuli. Nova studija ne tvrdi da su sve te razlike nevažne. Naprotiv, autori izričito ističu da postoje i zajednički i specifični učinci.

Ipak, postojanje zajedničkog obrasca nije mala stvar. Ono upućuje na to da psihodelična iskustva nisu proizvoljan šareni vatromet pet nepovezanih kemijskih trikova, nego da iza njih stoji prepoznatljiv organizacijski princip funkcioniranja mozga. A to je upravo ono što klinička znanost treba: ne legendu, ne mit, ne šamansku čaroliju i ne festivalsku anegdotu, nego mjerljivi obrazac koji se može dalje testirati, uspoređivati i jednog dana možda koristiti kao terapijski ili dijagnostički biomarker.

Manje mistike, više preciznosti

Najzdraviji dio ove priče nije to što psihodelici nakon više desetljeća znanstvene i medijske zapostavljenosti ponovno zvuče uzbudljivo – tako su zvučali i prije, ponekad i previše. Najzdravije je to što ovo neuroznanstveno i neurofarmakološko područje polako izlazi iz faze u kojoj se na svaku novu spoznaju o djelovanju psihodelika lijepila velika filozofska etiketa o svijesti, duši i kozmičkoj povezanosti svega sa svim. Nova mega-analiza vraća raspravu ondje gdje joj je mjesto: u precizno mapiranje moždanih mreža, usporedbu među tvarima i trezvenije razlikovanje robusnih nalaza od laboratorijskog i novinskog folklora.

To psihodelicima ne oduzima atraktivnost. Dapače, čini ih još zanimljivijima, jer je uvijek uzbudljivije kad se iz nečega što je desetljećima bilo obavijeno mitom napokon počne pojavljivati ozbiljan biološki nacrt. A taj nacrt zasad govori da klasični psihodelici nisu jedna te ista molekula u raznim kostimima, ali ih mozak očito prepoznaje kao članove iste, pomalo otkačene farmakološke obitelji. Svi na svoj način olabavljuju unutarnju stegu neuronskih mreža i pojačavaju razgovor između inače odvojenih moždanih sustava.

Za neuroznanost je to važna vijest. Za psihijatriju oprezno ohrabrujuća. Za javnost atraktivna. A za mozak – pa, recimo samo da je ponekad i njemu korisno da nakratko prestane biti dosadno uredan činovnik i dopusti si malu, strogo statistički obrađenu, serotoninsku improvizaciju.

Literatura

[1] Girn M, Doss MK, Roseman L, et al. An international mega-analysis of psychedelic drug effects on brain circuit function. Nature Medicine. 2026.

[2] Siegel JS, Liston C, Nicol GE, Carhart-Harris RL, Bogenschutz MP. The science of psychedelic medicine. Nature Medicine. 2026.

[3] Gumpper RH, Jain MK, Gonzalez S, English JG, Lin X, Zhou X, et al. The structural diversity of psychedelic drug actions revealed. Nature Communications. 2025.

[4] Vargas MV, Dunlap LE, Dong C, Carter SJ, Tombari RJ, Jami SA, et al. Psychedelics promote neuroplasticity through the activation of intracellular 5-HT2A receptors. Science. 2023;379(6633):700–706.

[5] National Institute on Drug Abuse. Psychedelic and Dissociative Drugs.

[6] Encyclopaedia Britannica. Albert Hofmann.

P.S.

Ako se pitati od kud je citat u nadnaslovu - poslušajte Hali Gali Halida.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.