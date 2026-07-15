Mali korak za čovjeka, ali velik skok za slanutak

Ako ljudi žele trajno živjeti na Mjesecu, morat će ondje naučiti uzgajati hranu. Novi pokusi sa slanutkom, gljivama i simuliranim lunarnim tlom pokazuju koliko će to biti teško – ali ne i nemoguće

Kada se govori o budućem životu na Mjesecu, obično zamišljamo rakete, svemirska odijela, rovere, solarne panele, napuhavajuće baze i astronaute koji dramatično gledaju prema Zemlji dok im u kacigama tiho svira neka vrlo skupo producirana glazba. Rijetko tko prvo pomisli na slanutak. Jer, Mjesečeva prašina nije zemlja, slanutak nije svemirska superhrana, a gljive nisu čarobni energetsko-proteinski štapić. No, zajedno bi mogli biti prvi korak prema budućoj Mjesečevoj bašti, komadiću lunarnog povrtnjaka spremnog za prvu svemirsku berbu.

Što ima za jesti kad stignemo?

Ako čovječanstvo zaista želi na Mjesecu ostati dulje nego što je potrebno da se uslika nekoliko povijesno važnih astronautskih selfija, morat će riješiti jedno krajnje prizemno pitanje: „Što ćemo tamo jesti?“, a da pritom odgovor: „Pa, ponijet ćemo sendviče!“ smatramo otprilike ozbiljnim kao i izjava: „Pa, ponijet ćemo vode u kanisterima!“ ako planiramo krenuti u pošumljavanje Sahare.

Posade kratkoročnih misija mogu preživjeti na unaprijed pripremljenoj hrani, ali dugoročna lunarna baza ne može zauvijek ovisiti o svemirskoj Glovo/Wolt-dostavi sa Zemlje, osobito ako dostava ne vozi vikendom, praznikom i tijekom solarne oluje.

NASA-in program Artemis više nije samo nostalgična repriza programa Apollo, nego pokušaj da se na Mjesecu uspostavi dugotrajnija ljudska prisutnost, osobito u području južnog pola, gdje bi se moglo doći do leda i drugih korisnih resursa [1]. A kada se krene govoriti o „održivoj prisutnosti“, vrlo brzo nije dovoljno samo riješiti problem kako sletjeti; treba se upitati i kako tamo disati, piti, reciklirati, grijati se i kako uzgojiti nešto što nije dehidrirani obrok s okusom piljevine koja samo po izgovoru nalikuje na piletinu.

Mjesec nema zemlju, nego regolit

Svemirska poljoprivreda nama laicima zvuči kao nešto između ozbiljne znanosti i rubrike „Vjerovali ili ne“, ali NASA već godinama razvija sustave za uzgoj biljaka u svemiru: od komora s LED rasvjetom na Međunarodnoj svemirskoj postaji ISIS do hidroponskih i aeroponskih sustava koji bi mogli hraniti posade na dugim misijama [2].

No, lunarna kolonizacija donosi poseban problem: Mjesec nije Zemlja, niti na Mjesecu ima zemlje.

U redu, znamo da se tamo nalazi regolit. Ali regolit nije zemlja u smislu u kojem vrtlar, agronom ili čovjek koji sadi rajčicu iza garaže podrazumijeva pojam zemlje: u regolitu nema humusa, nema korisnih mikroorganizama, nema glista, nema fine strukture koja zadržava vodu i propušta zrak. Mjesečev regolit je usitnjena mineralna prašina nastala milijardama godina bombardiranja meteorima i mikrometeorima. Regolit je ono što dobijete kada svemir beskonačno dugo melje kamenje u prah, bez ijedne gliste da to prožvače, probavi i popravi.

Problem nije samo u tome što je regolit siromašan životom. On je i fizički neugodan. Čestice su mu oštre, abrazivne i sitne. Lijepe se, zavlače u opremu, grebu površine, mogu oštećivati svemirska odijela, a udisanje takve prašine u zatvorenom habitatu ne bi bilo nešto što bih kao liječnik preporučio pored uobičajenog „pijte više tekućine i odmarajte“. Kada se takav prah pokuša zalijevati, može se ponašati više kao cement nego kao vrtna gredica. Korijen biljke u takvom okruženju ne kaže: „Hvala, baš mi je ugodno“, nego više: „Tko me mrzi i zašto?“

A i (bio)kemijski gledano, regolit je upitna i dvosmislena stvar, jer s jedne strane sadrži neke elemente koji biljkama trebaju: kalcij, magnezij, kalij, fosfor, željezo i tragove drugih minerala, ali s druge strane biljke nisu pasivne vrećice koje se napune mineralima i zatim sretno rastu. Važna je dostupnost tih elemenata, pH i struktura supstrata, voda, mikrobi, organska tvar i odsutnost toksičnih koncentracija metala. U regolitu se, primjerice, može naći mnogo aluminija i željeza u oblicima koji biljkama stvaraju stres. Drugim riječima: ima tamo „hrane“, ali servirane kao da vam netko posluži gustu juhu u obliku drobljene cigle.

Biljke mogu niknuti, ali nisu sretne

Da biljke uopće mogu niknuti u pravom lunarnom regolitu, pokazao je 2022. tim sa Sveučilišta Floride, koristeći male uzorke donesene u misijama Apollo 11, 12 i 17. U njima je uzgajana modelna biljka Arabidopsis thaliana, onaj laboratorijski „zamorčić“ biljnog svijeta. Biljke su niknule, što je bilo izvanredno postignuće. Ali – nisu bile sretne. Rasle su sporije i izgledale „namučeno“, a na molekularnoj razini pokazivale znakove reakcije na solni, metalni i oksidacijski stres [3]. Prevedeno s biljnog jezika na ljudski: da, može se živjeti u studentskom domu bez tekuće vode na katu i bez ikakvog grijanja u zgradi, ali nemojmo takav smještaj zvati wellnessom.

Zato je noviji istraživački rad sa slanutkom zanimljiviji nego što na prvu zvuči. Istraživači su pokušali napraviti ono što priroda na Zemlji radi već stotinama milijuna godina: uvesti biljku u savez s mikroorganizmima. Umjesto okrutnog, sterilnog pristupa: „Evo ti kamen, nek' ti kušin bude stina!“, upotrijebili su simulirani lunarni regolit, vermikompost i arbuskularne mikorizne gljive (sve ćemo odmah razjasniti, bez brige!).

Simulirani lunarni regolit nije pravi mjesečev materijal, nego zemaljski materijal napravljen tako da kemijski i mineralno oponaša ono što očekujemo na Mjesecu. Dakle, još ne govorimo o slanutku koji je rastao u originalnoj Apollo prašini, nego o pokusu koji testira koliko bi se takav koncept mogao razvijati.

Glista, gljiva i slanutak ulaze u svemirski program

Vermikompost je, jednostavno rečeno, proizvod rada glista. One razgrađuju organski otpad i pretvaraju ga u materijal bogat hranjivima i mikroorganizmima. Glista je, dakle, u ovoj priči nešto između reciklažnog centra, mikrobiološkog inkubatora i vrlo pomalo ljigavog, ali produktivnog građevinskog inženjera. Ako jednom budemo imali lunarnu bazu, organski otpad neće biti smeće, nego sirovina. Ostaci hrane, biljni materijal, možda čak i neke tekstilne komponente ili higijenski materijali na bazi pamuka, sve bi to moglo ulaziti u kruženje tvari.

Na Zemlji se to zove kompostiranje. Na Mjesecu će se vjerojatno zvati „kritični element bioregenerativnog sustava za održavanje života“, jer u svemiru sve odmah mora zvučati kao natječajni projekt od 40 milijuna dolara.

Treći član tog saveza su mikorizne gljive. One žive u vezi s korijenjem biljaka i šire njihov doseg kroz supstrat u kojem rast. Biljka im daje ugljikohidrate, a gljive joj pomažu u usvajanju vode i minerala, smanjuju stres i mogu ograničiti ulazak nekih teških metala. To je drevni biološki ugovor: biljka kaže „evo ti šećer“, gljiva kaže „evo tebi fosfor i malo manje panike“.

A zašto baš slanutak? Zato što na Mjesecu nema smisla uzgajati zelenu salatu jer bi koristila samo kao dekoracija za instagramske foodie-fotke s Mjeseca. Salata jest fina, ali astronaut koji cijeli dan buši regolit, popravlja solarne panele i pokušava ne unijeti mjesečevu prašinu u dnevni boravak neće dugo živjeti od tri lista nečega hrskavog što se sastoji od 90% vodice i 0.5% vitaminčića. Trebaju mu i proteini.

Slanutak je mahunarka bogata proteinima i ugljikohidratima, relativno je otporna, ne traži stalno maženje i paženje, a prirodno ulazi u dobre odnose s mikroorganizmima. Ukratko: među biljkama, slanutak je onaj frend koji dođe kad je selidba iz garsonijere u novi stan, popije jedno malo pivo, odnese frižider i dvosjed sam uz stubište do trećeg kata i još zabavlja ekipu dobrim vicevima.

Od humusa do hummusa

U pokusu objavljenom 2026. u Scientific Reports, slanutak je uzgajan u mješavinama simuliranog lunarnog regolita i vermikomposta, uz dodatak mikoriznih gljiva ili bez njih. Rezultati su bili ohrabrujući, premda ne i očaravajući. Biljke su uspjele proizvesti sjeme rastući u supstratnim mješavinama koje su sadržavale do 75 posto simuliranog regolita kada su bile inokulirane mikoriznim gljivama. Kako je udio regolita rastao, broj sjemenki se smanjivao, iako je veličina sjemena ostala stabilna. U stopostotnom simuliranom regolitu biljke nisu postale sretni mali lunarni grmovi, ali su one s gljivama preživjele dulje nego one bez njih [4].

Dakle, ovo ipak nije bajkovita pripovjetka o tome kako ćemo sutra na Mjesecu otvoriti prvi „Lunar Falafel & Hummus Bar“, ali jeste realistična priča o tome da se ekstremno neprijateljski mineralni materijal može biološki popravljati u smjeru supstrata za uzgoj. Pritom se ne uzgaja samo biljka; istovremeno se pokušava uzgojiti i buduće tlo.

Tu dolazimo do vjerojatno najzanimljivije ideje: ako biljke, gljive i organski otpad mogu postupno mijenjati fizikalna i kemijska svojstva regolita, onda Mjesec nije samo pasivna podloga na kojoj gradimo bazu. On postaje sirovina koju se može obrađivati biološkim procesima. Regolit ne mora odmah biti „plodna zemlja“, ali možda može – nakon slijeda dobro planiranih biotehnoloških intervencija – postati nešto nalik funkcionalnom supstratu. A to je ogromna razlika.

Staklenik pod radijacijom

Naravno, ne treba se prerano radovati: problema i nakon toga ostaje dovoljno. Nabrojmo samo neke: Mjesec ima slabiju gravitaciju (oko jednu šestinu Zemljine); ima drukčiji režim svjetla i tame, s dugim lunarnim danima i noćima; ima veću izloženost zračenju nego niska Zemljina orbita. A voda će uvijek biti dragocjena i morat će se reciklirati gotovo opsesivno.

Biljke će vjerojatno rasti u zatvorenim, kontroliranim staklenicima, odvojenima od prostora u kojem ljudi žive, jer nitko normalan ne želi regolitsku prašinu u ventilaciji, plućima i aparatu za kavu. Trebat će provjeriti i sigurnost same hrane: nakupljaju li sjemenke aluminij ili druge nepoželjne elemente, kakav im je nutritivni sastav, koliko je prinos stabilan i može li se sustav ponavljati kroz više generacija [5].

Uzgoj hrane u svemiru nije samo pitanje kalorija. Biljke proizvode kisik, troše ugljikov dioksid, pomažu recikliranju vode, daju posadi svježu hranu i možda imaju psihološki učinak koji nije zanemariv. Tko je ikada pokušao održati fikus (ili barem kupovni bosiljak) na životu u dnevnoj sobi zna da biljka nije samo biljka, nego mali komad normalnosti. U svemirskoj bazi, gdje je sve metal, plastika, filtar, ventilator i procedura, zelena biljka može biti podsjetnik da čovjek ipak nije rođen da živi u konzervi s pročistačima zraka i reciklažom vode iz vlastitog urina.

Civilizacija počinje tek kad netko skuha ručak

U tom smislu, slanutak nije randomizirani izbor. On je simbol pomaka od herojskog modela svemirskog istraživanja u kojem astronauti zabiju zastavu i odu kući, prema kućanskom modelu istraživanja u kojem netko mora zaliti biljke, reciklirati otpad, paziti na gljive i nadati se da večera neće sadržavati previše aluminija. To možda zvuči manje glamurozno od lansiranja rakete, ali civilizacija zapravo počinje tek kada netko negdje skuha ručak i svi sjednu za isti stol.

Mali korak za čovjeka? Možda. Ali ako jednoga dana na Mjesecu nikne stabilan staklenik, ako se iz otpada napravi kompost, a iz regolita supstrat, iz mikroba saveznik, a iz slanutka večera, to će biti ogroman korak za svemirsku svakodnevicu. Jer astronauti mogu biti hrabri, rakete mogu biti impresivne, a roveri fotogenični. Ali netko će na kraju ipak pitati: „Dobro, a što ima za jesti?“

I ako odgovor bude: „Falafel i hummus od domaće uzgojenog slanutka“, znat ćemo da je čovječanstvo stvarno stiglo daleko.

Literatura

[1] NASA. Moon Base Phases.

[2] NASA Science. Space Crops – Biological & Physical Sciences.

[3] Paul, A. L. et al. Plants grown in Apollo lunar regolith present stress-associated transcriptomes that inform prospects for lunar exploration. Communications Biology, 2022.

[4] Atkin, J. et al. Bioremediation of lunar regolith simulant through mycorrhizal fungi and plant symbioses enables chickpea to seed. Scientific Reports, 2026.

[5] Kamran, M. et al. Optimising plant form and function for controlled environment agriculture and space farming. Modern Agriculture, 2023.