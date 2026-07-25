Meowzempic: lijekovi za mršavljenje uskoro stižu i mačkama

GLP-1 lijekovi su promijenili ljudsko liječenje pretilosti, a sele se i u veterinu: iza naizgled simpatične zamisli o „Ozempicu za mace“ stoje ozbiljna pitanja o zdravlju, vlasnicima i novom farmako-tržištu

Debela mačka na internetu obično je simpatična slika: sjedi kao vreća krumpira, pokušava se provući kroz premalen otvor na vratima ili s aristokratskim prijezirom promatra praznu zdjelicu. U stvarnom životu, međutim, mačji višak kilograma nije baš tako simpatičan motiv za meme, nego izravan čimbenik rizika za dijabetes, artritis, slabiju pokretljivost i kraći život našeg kućnog ljubimca. Zato dvije američke biotehnološke tvrtke već neko vrijeme ispituju GLP-1 terapije namijenjene mačkama. Ozempic za mace još ne postoji, ali „Meowzempic“ više nije samo dosjetka.

Kućni tigar ili kućni jastuk?

U pričama o mačjoj debljini gotovo uvijek postoji isti nesporazum. Vlasniku mačka izgleda „krupno“, „dobro uhranjeno“ ili jednostavno „pahuljasto“, dok veterinar vidi životinju kojoj se rebra teško napipavaju, struk je nestao, a trbušni masni jastučić (belly pouch) sve uvjerljivije glumi viseću fotelju.

Prema podacima američke Association for Pet Obesity Prevention, među životinjama koje su 2022. procijenili veterinari čak je 61 posto mačaka i 59 posto pasa bilo preteško ili pretilo. Još je zanimljiviji jaz između stručne procjene i vlasničke percepcije: mnogi vlasnici prekomjernu težinu svojih životinja jednostavno ne prepoznaju. Kako se prosječna mačka širi, širi se i predodžba o tome kako „normalna“ mačka izgleda.

Pretilost pritom nije estetska dijagnoza. Povezana je s inzulinskom rezistencijom i dijabetesom, bolestima zglobova, smanjenom pokretljivošću te lošijom kvalitetom i kraćim trajanjem života. Problem je stvaran čak i kada počinje naizgled nevinim, simpatičnim pogledom prema kuhinji.

Mačke nisu mali ljudi s repom

Razjasnimo neke stvari odmah: činjenica da neki lijek djeluje kod ljudi ne znači automatski da će se isti recept moći jednostavno prepisati na životinju, samo što ćemo zbog razlike u kilogramima dozu podijeliti s deset. Mačke nisu minijaturni ljudi s repom, nego metabolički osebujni obligatni karnivori (principijelni mesožderi) s vlastitom farmakdinamikom, fiziologijom i vrlo jasnim mišljenjem o svemu što im se pokušava staviti u usta.

GLP-1, odnosno glukagonu sličan peptid-1, hormon je koji se prirodno oslobađa nakon jela. U ljudskom organizmu pojačava lučenje inzulina kada je glukoza povišena, smanjuje lučenje glukagona, usporava pražnjenje želuca i preko mozga pojačava osjećaj sitosti. Lijekovi poput semaglutida (tzv. GLP-1 agonisti) oponašaju taj signal znatno dulje od prirodnog hormona. Rezultat je manja glad, manji unos hrane i, kod mnogih ljudi, znatan gubitak tjelesne mase.

Slični metabolički putovi postoje i kod mačaka, ali smanjiti im apetit nije isto što i uspješno liječiti pretilost. Treba pokazati koliko će životinja smršavjeti, gubi li mast ili i mišiće, što se događa nakon prestanka terapije te koliko će nuspojave biti česte.

Kod mačke je potpuni gubitak apetita posebno nezgodan. Pretile mačke koje naglo prestanu jesti mogu razviti hepatičku lipidozu, ozbiljno nakupljanje masti u jetri koje bez pravodobnog liječenja može završiti smrću. Zbog toga veterinarsko mršavljenje ne smije biti natjecanje u brzini. Uobičajeni cilj je postupan gubitak približno 0,5 do 2 posto tjelesne mase tjedno, uz nadzor hrane, težine i mišićne mase.

Jedna injekcija tjedno

Prvi od dva trenutačno najzanimljivija kandidata zove se AKS-562c, a razvija ga američka tvrtka Akston Biosciences. Riječ je o dugodjelujućem GLP-1 agonistu prilagođenom mačkama, zamišljenom za potkožnu primjenu jednom tjedno. Slično kao i Ozempic u ljudi.

Cornell University provodi kliničko ispitivanje na približno 70 kućnih mačaka s prekomjernom težinom ili pretilošću, uz mogućnost proširenja istraživanja na 140 životinja. Tijekom jedanaest tjedana istraživači prate dovodi li tjedna terapija do gubitka kilograma i koje se nuspojave pojavljuju.

Prethodno je AKS-562c iskušan na 16 mladih, zdravih i normalno teških mužjaka. Tijekom 12 tjedana smanjio je njihov unos hrane i spriječio očekivani porast tjelesne mase, ali mačke nisu mršavjele – što je kod životinja koje nisu bile pretile bilo i poželjno. Nisu zabilježeni znakovi toksičnosti, niti pojave protutijela na lijek ili bilo kakve značajne reakcije na mjestu uboda. To je ohrabrujuće, ali još nije dokaz da terapija djeluje u pretilih kućnih mačaka.

Pravi test tek počinje. Život u laboratoriju i život u kući s još dvije mačke, automatskom hranilicom, djecom i bakom koja potajno ispod stola dijeli šunku nisu ista eksperimentalna okolina.

Kontrolirana dijeta uglavnom dobro djeluje ondje gdje netko precizno važe svaki gram hrane. U stvarnom svijetu mačka može dovršiti obrok sporijeg sustanara, otvoriti nezaštićenu vreću granula ili svojeg vlasnika umilnim pogledom i srceparajućim mjaucima pet puta dnevno uvjeriti kako nije jela od prošlog Božića. Zato potencijalna vrijednost lijeka nije samo u biologiji, nego i u tome što bi mogao ublažiti dio problema ljudske nedosljednosti.

AKS-562c zasad je eksperimentalni lijek: nije odobren, nema utvrđenu cijenu i još nije poznato koliko bi dugo terapija morala trajati ni što se događa nakon njezina prekida.

Dva kandidata za „Meowzempic“ AKS-562c – proizvođač: Akston Biosciences

– oblik: potkožna injekcija jednom tjedno

– trenutačni cilj: mršavljenje preteških i pretilih kućnih mačaka

– istraživanje: oko 70 životinja tijekom približno jedanaest tjedana, uz mogućnost proširenja OKV-119 – proizvođač: OKAVA Pharmaceuticals

– oblik: mali potkožni implantat

– djelatna tvar: eksenatid, GLP-1 agonist poznat iz humane medicine

– cilj: kontinuirano otpuštanje lijeka tijekom više mjeseci

– trenutačni status: eksperimentalno kliničko ispitivanje MEOW-1 Nijedan proizvod još nije odobren za rutinsku veterinarsku uporabu.

Implantat protiv svakodnevne mačje diplomacije

Drugi pristup možda je još zanimljiviji. OKAVA Pharmaceuticals razvija OKV-119, mali implantat koji veterinar postavlja pod kožu, a iz njega se postupno oslobađa eksenatid. Krajnji je cilj da jedna ugradnja djeluje do šest mjeseci.

U ranijim pokusima implantat se mogao relativno jednostavno ugraditi i ukloniti. U studiji objavljenoj 2024. pet laboratorijski uzgojenih mačaka dobilo je prototip koji je otpuštao eksenatid najmanje 84 dana. Četiri od pet životinja tijekom prvog mjeseca smanjile su unos hrane i izgubile najmanje pet posto tjelesne mase, a učinak se održao do završetka 112-dnevnog praćenja. Broj životinja bio je, naravno, premalen za velike zaključke, ali je pokazao da tehnologija može raditi mjesecima, a ne samo nekoliko dana.

Praktična privlačnost implantata očita je svakome tko je ikada pokušao mački dati tabletu. Postupak davanja oralnog lijeka mački obično počinje nježnim obraćanjem, nastavlja se pokušajem zamotavanja bijesne životinje ručnikom, prelazi u hrvanje grčko-rimskim stilom s krvavim posljedicama po ruke vlasnika životinja, a sve redovito završava pronalaskom netaknute tablete na podu pored noge stola. Implantat uklanja svakodnevnu terapijsku diplomaciju i dio problema s pridržavanjem terapije prebacuje s vlasnika na uređaj.

No, lijek koji se oslobađa mjesecima mora biti predvidljiv, a implantat lako uklonjiv ako se pojave nuspojave. Tek treba ispitati lokalne reakcije, optimalnu dozu i učinak kod starijih mačaka s bolestima bubrega, jetre ili gušterače. Nekoliko zdravih laboratorijskih životinja nije isto što i šarolika populacija veterinarskih pacijenata.

Problem obično nije u mački

Mačka može imati genetsku sklonost debljanju, nižu potrošnju energije nakon sterilizacije ili ograničenu pokretljivost zbog artritisa. Ipak, njezin prehrambeni okoliš organizira čovjek: kupuje hranu, određuje obroke, dijeli poslastice i odlučuje hoće li životinja loviti hranu i igrati se ili će joj najveći dnevni pothvat biti silazak s kauča.

Hrana pritom nije samo gorivo. Ona je valuta odnosa. Mačka mijaukom zatraži pažnju, a vlasnik odgovori hranom jer je to brzo, mjerljivo i očito prihvaćeno. Poslastica smiruje grižnju savjesti zbog dugog radnog dana, nadoknađuje izostanak igre i potvrđuje da je životinja voljena. Što mačka uspješnije trenira vlasnika, to zdjelica postaje punija.

O tome bi puno toga imala za reći i već poslovična MPB – Moja Pokojna Baba™ – kao tipična predstavnica stare srednjoeuropske škole (balkanski odsjek), prema kojoj je dobro nahranjeno biće vidljiva potvrda majčinske (ili babine, ili mačko-vlasničke) ljubavi. Dijete koje odbije drugi puta zagrabiti graha sa slaninom (nakon tri tanjura juhe, a prije dve komada čokoladne torte) očito je bolesno, baš kao što za neke vlasnike mačka koja se udalji od zdjelice vjerojatno samo skuplja snagu za desert.

Takva je ljubav možda dobronamjerna, ali je kalorijski nemilosrdno egzaktna. Problem nije u jednoj kriški šunke, nego u stotinama malih gesta koje tijekom godina postanu kalorijsko-metabolička politika kućanstva. Lijek poput GLP-1 agonista zato može utišati glad, ali ne može sam promijeniti navike ljudi koji hrane životinju.

Debljina kao kronična bolest

Pretilost kućnih ljubimaca sve se češće opisuje kao kronična, multifaktorijalna bolest, a ne kao privremena posljedica prevelike zdjelice. Za to postoje dobri medicinski razlozi. Masno tkivo nije samo pasivno skladište energije, nego metabolički aktivan organ; višak masnog tkiva mijenja osjetljivost na inzulin, opterećuje zglobove, ograničava kretanje i može održavati začarani krug daljnjeg debljanja.

Nazvati pretilost bolešću može smanjiti banaliziranje problema. Umjesto savjeta „dajte joj malo manje hrane“, slijede procjena tjelesne i mišićne kondicije, plan prehrane, vaganje, prilagodba okoliša i dugoročno praćenje.

Ali promjena jezika mijenja i tržište. Stanje koje se nekada rješavalo manjom mjericom hrane postaje dijagnoza s kontrolama, terapijskom prehranom, laboratorijskim testovima, lijekovima i pretplatama. To ne znači da je bolest izmišljena. Znači da je stvarni zdravstveni problem dobio komercijalni ekosustav.

Granica između opravdane medicine i medikalizacije neće uvijek biti jasna. Teško pretila mačka s dijabetesom i bolnim zglobovima očito nije samo kandidat za novu mačju igračku s perjem. Ali treba li lijek svakoj životinji koja je deset posto iznad idealne težine? Treba li terapija trajati mjesecima, godinama ili doživotno? Hoće li se lijek propisivati kao dodatak promjeni prehrane ili kao skuplja zamjena za nju? Odgovori će ovisiti o rezultatima ispitivanja, ali i o načinu na koji će proizvođači, veterinari i vlasnici definirati uspjeh.

Debela mačka, veliko tržište U američkim veterinarskim procjenama iz 2022. čak 61 posto mačaka svrstano je među preteške ili pretile.

Ukupna američka potrošnja na kućne ljubimce procijenjena je na približno 196 milijardi dolara u 2025.

Do 2030. mogla bi premašiti 240 milijardi dolara.

Samo američko tržište hrane za ljubimce tijekom 2026. procjenjuje se na oko 65 milijardi dolara.

GLP-1 lijekovi ne bi zamijenili posebnu hranu, dijagnostiku i veterinarske programe, nego bi im dodali još jedan dugotrajan i naplativ sloj. Brojke objašnjavaju zašto se oko mačje zdjelice odjednom guraju biotehnološke tvrtke, proizvođači hrane, veterinarski lanci, osiguravatelji i internetske trgovine.

Od premijumizacije do medikalizacije

Industrija kućnih ljubimaca godinama je rasla na premijumizaciji: obična hrana postala je „Premium“, označava se kao prirodna, funkcionalna, personalizirana, gastronomska (!?), s proizvodima deklarativno namijenjenim za probavu, zglobove, kožu, bubrege i „zdravo starenje“ – a sve to najčešće po cijenama zbog kojih bi se zabrinuo i ljudski umirovljenik.

A sada se sve više uvodi i propagira medikalizacija: vlasnici kućne ljubimce sve češće doživljavaju kao članove obitelji i spremniji su platiti naprednu dijagnostiku, operacije, kronične lijekove i skrb koja produljuje život. Farmaceutske tvrtke u tome vide golemu neispunjenu potrebu, ali i tržište čiji se kupci ne odlučuju samo racionalnom analizom troška i koristi. Vodeće drogerije koje u svojoj ponudi objedinjuju kućne kemikalije, sredstva za čišćenje, parfeme, kozmetiku, zdravu prehranu, dodatke prehrani (suplemente) i hranu za pse i mačke, nezanemarivo visok postotak profita ostvaruju prodajom upravo posljednje dvije skupine artikala: vitaminskih preparata za ljude i hrane za kućne ljubimce.

GLP-1 terapija savršeno se uklapa u taj prijelaz na medikalizaciju. Pretilost kućnih ljubimaca je česta, dugotrajna, povezana s drugim bolestima i teško se kontrolira samo savjetom. Uspije li lijek, neće prodavati samo gubitak kilograma, nego obećanje duljeg, pokretljivijeg i zdravijeg života. To je medicinski vrijedan cilj i marketinški gotovo idealna poruka.

Ipak, eksploziju ljudskog tržišta neće biti lako preslikati na veterinu. Većinu troškova vlasnici plaćaju iz vlastitog džepa, a mačka ne može izvijestiti o subjektivnim nuspojavama, mučnini, promjeni okusa, osjećaju slabosti ili gubitku zadovoljstva u hrani. Cijena, način praćenja i spremnost vlasnika na redovite veterinarske kontrole vjerojatno će odrediti hoće li „Meowzempic“ postati standardna terapija ili luksuzna niša.

Lijek za apetit, ne i za ljubav

Najpošteniji zaključak ove priče je možda pomalo dosadan, ali je s pozicije znantsvene procjene važan: eksperimentalni GLP-1 lijekovi za mačke obećavaju, no još ne znamo jesu li dovoljno učinkoviti i sigurni za široku uporabu. Prve studije su male, proizvodi nisu odobreni, a dugoročne posljedice tek treba utvrditi.

Ako uspiju, mogli bi pomoći životinjama kod kojih prehrana i promjena okoliša nisu dovoljne, osobito kada pretilost pogoršava dijabetes, artritis ili pokretljivost. Implantat bi pritom riješio jedan od tvrdokornijih veterinarskih problema: kako redovito liječiti pacijenta koji smatra da je suradnja karakterna mana.

No, ni najbolji lijek neće promijeniti činjenicu da mačka živi u okolišu koji je za nju uredio čovjek. Možda ćemo joj moći farmakološki stišati glad, usporiti pražnjenje želuca i utišati pogled prema zdjelici. Mnogo će teže biti utišati ljudsku potrebu da ljubav izražava hranom – od MPB™ i trećeg tanjura juhe do današnjeg vlasnika koji na svaki prijekorni mijauk odgovara još jednom poslasticom.

Farmacija bi uskoro mogla dobiti lijek protiv mačjeg apetita. Ali, lijek protiv ljudskog hranjenja iz ljubavi još nije ni u pretkliničkoj fazi.

Literatura