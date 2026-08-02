Meteorit iz New Jerseya otkriva tajne nastanka života na Zemlji

Istraživanje meteorita koji je pao na kuću u New Jerseyu otkriva visok udio organskih spojeva i aminokiselina čiji je nastanak u ranom Sunčevom sustavu vjerojatno potaknula kemija slanih tekućina

Pad meteorita kroz krov kuće u Hillsboroughu, koji se dogodio 16. srpnja 2024. godine, omogućio je znanstvenicima izniman uvid u rane procese nastanka Sunčeva sustava. Događaj je to koji pamti sjeveroistok SAD-a, budući da je trag meteorita bio vidljiv usred dana. On je tada bio "prozujao" pored Kipa slobode, snimljen je od New Yorka do Connecticuta, Rhode Islanda i Pennsylvanije, da bi pao na jednu privatnu kuću u saveznoj državi New Jersey te probio krov spavaće sobe. Vlasnik kuće potom je pažljivo prikupio sve fragmente i sačuvao ih od kontaminacije, što se sada znanstvenicima pokazalo kao iznimno važno.

Jedan od najvrjednijih

Naime, ovaj meteorit, danas poznat pod imenom Hillsborough, drugi je dosad zabilježeni pad rijetkoga i primitivnog ugljikovodičnog hondrita tipa CM1/2, zbog čega se smatra jednim od najvrjednijih primjeraka ikad pronađenih. Njegovo besprijekorno očuvano stanje, za koje je zaslužna brza reakcija vlasnika kuće, omogućilo je stručnjacima proučavanje osjetljivih minerala i organskih spojeva koji se rijetko viđaju u pronađenim meteoritima.

Istraživači su u uzorku otkrili sačuvane čestice s površinskih slojeva matičnog asteroida, gdje je materijal bio izložen koncentriranim slanim tekućinama – što je proces koji dosad nije zabilježen kod ove vrste asteroida. Visoka koncentracija soli u tim tekućinama održava fosfate u otopini te katalizira kemijske reakcije između organskih tvari i taloženih minerala, čime se stvaraju molekule presudne za nastanak života.

Doprema organskih tvari

Raznolikost topljivih organskih spojeva u meteoritu Hillsborough potvrđuje da je uzorak bio pod znatno jačim utjecajem vode u usporedbi s većinom ostalih hondrita CM-tipa, a smatra se da je velik udio spojeva nastao u reakciji organske kemije i minerala. Znanstvenici koji su analizirali uzorak ističu da njihova izotopska proučavanja ugljika i dušika potvrđuju kako su upravo takvi primitivni hondriti donijeli organsku tvar na ranu Zemlju. Zaključili su da je doprema aminokiselina, karboksilnih kiselina i ostalih topljivih organskih molekula putem tijela CM-tipa mogla obogatiti prebiotički organski inventar prije pojave života na Zemlji.

Pad meteorita i šteta koju je načinio SETI

Rezultati ovog međunarodnog istraživanja objavljeni su u časopisu Science Advances, a dio fragmenata ovog važnog meteorita bit će pohranjen u Američkom muzeju prirodne povijesti u New Yorku.