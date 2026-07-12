Znanost

Mozak na čokoladi i čipsu: kako funkcionira comfort food

Igor Berecki nedjelja, 12. srpnja 2026. u 06:30

Kad stres upali sve unutarnje alarme, mozak ne traži brokulu, nego čokoladu, čips i burek. Ugodna hrana preko hipotalamičkog sustava nagrade stišava tjeskobu, što je blagoslov i prokletstvo u istom obroku

Postoje neki dani u tjednu (zapravo, većina njih) kada čovjek ne jede zato što je gladan, nego zato što mu je inbox zatrpan glupostima i obvezama, šef se ponaša kao meteorološka nepogoda veća od El Niña, djeca su dosegla nove zvučne frekvencije vrištanja po kući, a život je mušičav kao program koji je prerano izašao iz beta-verzije i odbija svaku suradnju.

U takvom trenutku će malo tko posegnuti za brokulom kuhanom bez soli i reći: „E, sad će mi ova divna hrana uspostaviti emocionalnu homeostazu.“

Naravno da ne! Umjesto toga, mozak zapovijeda, a ruka poseže prema čokoladi, čipsu, keksima, bureku, sladoledu ili bilo čemu što šušti u vrećici i ima kalorijski sadržaj dostatan za tjedan dana teretane.

Utjeha koju nam pruža takva hrana nije samo posljedica nedostatka karaktera, niti je „slaba volja“, što je omiljena dijagnoza koju nam pripisuju oni koji nikada nisu ostali sami s kutijom čokoladnih napolitanki nakon 24-satnog dežurstva. Nova istraživanja sve jasnije pokazuju da tzv. comfort food ­– hrana za utjehu ­– ima realnu, vrlo konkretnu neurobiološku podlogu. Mozak, naime, posjeduje vještinu pretvaranja prehrambene nagrade u kratkoročni amortizer za stres.

I sve bi to bilo u redu da, kao i obično, pritom ne čita i sitna slova ugovora o nutritivnom zdravlju.

Nisam gladan, samo me život živcira

U svakodnevnom jeziku „comfort food“ je neuspješni eufemizam za „pojeo sam pola frižidera jer sam se iznervirao“. U neuroznanosti je međutim to daleko ozbiljnija stvar. Riječ je o hrani koja snažno aktivira sustave nagrade: slatka je, masna, slana, kremasta, hrskava (ili sve navedeno odjednom), jer prehrambena industrija nas ne pokušava usmrtiti ćorcima, nego nas obasipa streljivom teškog kalibra. [4] Takva hrana nije samo gorivo: ona je signal koji našem mozgu podmuklo šapuće: „Evo nečega dobrog, i evo ga brzo i odmah, bez suvišnog čekanja da život sam od sebe postane bolji.“

Svaki oblik stresa – bio on tjelesni ili psihički – uključuje unutarnju orkestraciju složenih neuro-hormonalnih mreža: u priču su umiješani hipotalamus, hipofiza, nadbubrežne žlijezde, kortizol, autonomni živčani sustav, krvni tlak, srce, pažnja, tjeskoba... Ukratko, tijelo nam se pod stresom ponaša kao da se sprema bježati od sabljozubog tigra, iako taj tigar najčešće ima  obličje Excel-tablice, jutarnjeg briefinga na poslu, obiteljske poruke u WhatsAppu ili hejterskog komentara na Facebooku.

Zato nije čudno što pod stresom tražimo brze nagrade i utjehu. U tim trenucima sasvim sigurno nećete doživjeti da vam mozak kaže: „Dugoročno bi mi koristila mediteranska prehrana, kvalitetan san i strukturirana psihoterapija.“ Umjesto toga će vas ugnjaviti jednostavnim pitanjem: „A ima li što slatko?“

Što su znanstvenici zapravo našli

Studija objavljena u časopisu Advanced Science bavi se upravo tim pitanjem: kako ugodna, nagrađujuća hrana može smanjiti stresom izazvanu tjeskobu? Rađeni su pokusi na miševima, što treba odmah naglasiti prije nego pomislite da je dragovoljnim ispitanicima znanost propisala terapijsku dozu kremšnita. A miš nije čovjek, iako po nekad pred otvorenim hladnjakom osjećamo kao eksperimentalna životinja.

Istraživači su miševe izlagali kroničnom stresu (što bi odgovaralo ljudskom svakodnevnom odlasku na posao ili svakojutarnjem buđenju pored osobe za koju nam odavno nije jasno kako smo se vezali za čitav život), te pratili njihovo ponašanje klasičnim bihevioralnim testovima, ali i naprednim trodimenzionalnim mapiranjem pokreta, te istodobno bilježili aktivnost pojedinih neuronskih skupina.

Pokazalo se da kronični stres pojačava aktivnost CRF neurona u paraventrikularnoj jezgri hipotalamusa, odnosno u jednom od važnih čvorišta stresnog odgovora. CRF je kortikotropin-oslobađajući faktor, jedan od signala kojim mozak pokreće daljnju hormonalnu stresnu kaskadu.

A onda dolazi zanimljiv dio: kada su životinje dobile ukusnu, nagrađujuću hranu, ta se pretjerana aktivnost stresnog čvora smanjila, a smanjila su se i ponašanja nalik tjeskobi [1]. Drugim riječima, comfort food nije samo psihološka metafora: u pokusnom modelu ona je stvarno pritisnula neku vrstu neuronske tipke za stišavanje alarma

A gdje je ta tipka?

Autori istraživanja su opisali taj neuronsko-hormonalni put tako da zvuči kao šifra za lansiranje rakete: PFC D1R peri-PVN CRFR1PVN CRF. U prijevodu sa znanstvenog na prizemni ljudski jezik: dio mozga koji sudjeluje u planiranju, kontroli i procjeni (prefrontalni korteks) putem dopaminskih D1 receptora aktivira krug koji preko posredničke regije oko hipotalamusa stišava CRF neurone u paraventrikularnoj jezgri.

Ako i to zvuči komplicirano, može se zamisliti ovako: hipotalamus je podrumska kotlovnica stresa. Tamo se loži, para se diže, sigurnosni ventili panično šište. Prefrontalni korteks je kontrolna soba na katu u kojoj nadzorni sustavi registriraju da je kazaljka stresa otišla u crveno. I tada dopamin, kemijski glasnik nagrade, donosi poruku: „Stiglo je nešto ugodno“. No, budući da neuroni iz prefrontalnog korteksa koji se aktiviraju preko D1 receptora djeluju stimulirajuće, oni ne mogu izravno „ugasiti“ stresne neurone, jer požar se ne gasi ako se na nj viče: „Hajde, gori još jače!“. Zato postoji međustanica: peri-PVN regija s CRFR1 neuronima, među kojima se nalaze i oni važni, inhibicijski GABA-ergički neuroni. Oni su nešto poput smirenog tehničara u kotlovnici koji ne paničari, nego samo podesi kotačić regulatora. Prefrontalni korteks ne stišava stres izravno, nego aktivira nekoga tko zna gdje je prekidač.

To je neurobiološki dokaz da nagrada ne djeluje samo kao subjektivni osjećaj koji zadovoljno uzdahne: „Malo mi je bolje nakon trostruke porcije sladoleda“, nego kao konkretan neuralni krug koji povezuje sustav nagrade i sustav stresa.

Ali, zašto baš hrana?

Zato što je hrana najstarija, najdostupnija i evolucijski najlogičnija nagrada. U prirodi je slatko i masno oduvijek značilo energiju, a energija je značila preživljavanje. Mozak koji je znao prepoznati „ovo je dobro za snagu i izdržljivost, pojedi još” imao je prednost u svijetu u kojem nije bilo dostave, pekarnica i buregdžinica na svakom uglu, a ni obiteljskih pakiranja sladoleda i keksa s akcije.

Problem je što je moderni okoliš hakirao taj stari sustav: danas ne živimo u oskudici slatkog i masnog, nego u njihovoj stalnoj ofenzivi. U takvom svijetu comfort food postaje neurobiološki prečac: brz, učinkovit, jeftin i svugdje dostupan. A to što taj prečac i dalje djeluje kao u prethistorijskoj oskudici – to više nije dobra vijest. No, baš zato što djeluje, lako postane navika.

Kratkoročna pomoć, dugoročna zamka

Ranija istraživanja su već pokazala da ugodna hrana može ublažiti neke stresne odgovore. Još prije više od desetljeća opisivano je kako ograničen unos slatkog napitka u životinjskim modelima može smanjiti neuroendokrine, kardiovaskularne i bihevioralne reakcije na stres [2]. Dakle, ideja da nagrada može stišati stres nije iznenadno otkriće, nego su se dokazi o tome postupno prikupljali kroz višegodišnja istraživanja.

Jednako je važan i ostatak priče o utješnoj hrani. Pokazalo se da kronični stres u kombinaciji s visokokaloričnom hranom može trajno promijeniti kontrolu apetita, pojačati žudnju za slatkim i ukusnim, te potaknuti dodatni unos hrane i debljanje. U jednoj studiji iz 2023. opisano je da stres može nadjačati prirodne signale sitosti i održavati sustav nagrade uključenim kao pokvarenu lampicu za gorivo u automobilu koja trepti: „Još, još, još!“, iako je spremnik odavno pun [3].

To je podmukla biološka zamka. Kratkoročno nam slatki komad čokoladne torte zaista pomaže smiriti živce. No ako njime i sličnim poslasticama dugoročno smirujemo napetost i stres, nemilosrdno će nam poslati račun na naplatu – i to ne samo u kalorijama, nego u metaboličkom riziku, mogućem poremećaju prehrambenog ponašanja i sve većoj ovisnosti o vanjskom, brzom podražaju za unutarnju regulaciju.

Nije moral, nego mehanizam

Najkorisniji dio ovakvih istraživanja nije u tome da znanstvenici objasne kako masni čips nije svježa zelena salata, jer to vrlo dobro znaju i oni koji pohlepno jedu čips; nisu glupi, samo su pohlepni. Korisnije je poslati poruku da emocionalno prejedanje slatkom i masnom brzom hranom nije samo slabost karaktera, nego ponašanje koje ima čvrsto utemeljenu biološku logiku. Stres stvara neugodno stanje, nagrada ga privremeno smanjuje, a mozak brzo zapamti tu spasonosnu rutu, pa je u situaciji kada se stres ponovi put do police sa slatkišima već zacrtan, utaban, asfaltiran i dobro osvijetljen.

To ne znači da je rješenje prepustiti se, nego znači da optuživanje i moraliziranje rijetko kada i rijetko kome zaista pomažu. Ako je problem regulacija stresa, onda rješenje ne može biti samo zabrana hrane, nego moraju postojati i drugi načini za regulaciju, kompenzaciju i amortizaciju: san, kretanje, socijalni kontakt, odmor, terapija, strukturiranje dana, smanjivanje izvora kroničnog stresa kad je to moguće. Dosadno, znam... ali biologija rijetko nudi rješenja s okusom karamele.

Utješna hrana zaista smiruje stres – i baš zato je opasna

Ova studija ne govori da živce treba smirivati kolačima, ali ne tvrdi ni da kolači nisu učinkovit ublaživač stresa. Ona govori da mozak ima stvarni, mjerljivi krug kojim nagrada može prigušiti stres. Hrana je u tom krugu moćan okidač jer je evolucijski stara, kemijski jasna i svakodnevno dostupna.

Zato comfort food nije glupost, ali nije ni rješenje. Ona je hitna intervencija, ali ne i dugoročna terapija. Kao da požar gasite čašom vode: na trenutak se manje dimi, ali kuća i dalje gori.

Idući put kada pod stresom posegnete za slatkom utjehom, ne morate se odmah osjećati kao moralni poraz u ljudskom obliku. Možete samo pomisliti: “Aha, moj PFC D1R upravo pokušava preko peri-PVN CRFR1 stišati PVN CRF.” To neće smanjiti kalorije koje ćete unijeti u sebe, ali barem zvuči dovoljno strogo i znanstveno da vas uvjeri da otvorite samo jednu čokoladicu.

Dobro... možda dvije.

Literatura

[1] Y. Hong i sur., Palatable-Food–Driven Top-Down Circuit Inhibits PVNCRF Activity to Mitigate Stress Via Peri-PVNCRFR1 Neurons, Advanced Science, 2026.
[2] Y. M. Ulrich-Lai i sur., Pleasurable Behaviors Reduce Stress via Brain Reward Pathways, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010.
[3] C. K. Ip i sur., Critical Role of Lateral Habenula Circuits in the Control of Stress-Induced Palatable Food Consumption, Neuron, 2023.
[4] I. C. de Macedo i sur., The Influence of Palatable Diets in Reward System Activation: A Mini Review, Advances in Pharmacological Sciences, 2016.

 

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.

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