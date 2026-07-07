Na istoj valnoj duljini: znanost o ljudskoj povezanosti

Kad za dvoje ljudi kažemo da su „na istoj valnoj duljini”, samo po sebi se podrazumijeva da se međusobno dobro slažu, uzajamno razumiju bez puno riječi i imaju usklađene stavove i mišljenja.

Taj kompatibilni odnos dvaju tijela i duša svima je razumljiv i prepoznatljiv sam po sebi. „Odmah se vidjelo da su kliknuli, srca su im tukla istim ritmom” ili neki sličan slikoviti izraz opisuje subjektivni doživljaj takve povezanosti, ali sve donedavno nikome nije palo na pamet da tu pojavu kvantificira, izmjeri i znanstveno, činjenično dokaže. Za takve dokaze trebalo bi ljude koji su povezani „nekom kemijom” posjesti u laboratorij, zalijepiti im elektrode na glavu, staviti pametne narukvice na zapešća i pustiti algoritme da među njima traže mjerljive znakove međuljudske kompatibilnosti.

Ljubav ipak nije bežična komunikacija

Upravo se nešto slično počelo događati u suvremenoj socijalnoj neuroznanosti. Ne u smislu da su znanstvenici konačno dokazali koja je frekvencija potrebna za postojanje srodnih duša, nego u mnogo prizemnijem, ali znanstveno zanimljivijem smislu: tehnologija nam danas omogućuje da mjerimo fiziološke tragove društvene povezanosti. Ono što smo dosad opisivali kao „kemiju”, „dobru atmosferu”, „klik” ili „osjećaj da se kužimo”, sve se češće može pratiti kroz srčani ritam, moždane valove, pokrete, govor, pažnju i reakcije autonomnog živčanog sustava. Drugim riječima: možda ljubav ipak ne ide preko Bluetootha, ali ljudsko tijelo očito ima više bežičnih fizičkih i socijalnih protokola nego što smo mislili. Tim protokolima smo nadjenuli zajednički naziv: sinkronija.

Jedan od svježijih primjera dolazi iz rada objavljenog u časopisu PNAS Nexus, u kojem su istraživači pratili srčanu sinkroniju u stvarnim, svakodnevnim društvenim situacijama. Sedamdeset i dvoje studenata sudjelovalo je u višednevnim putovanjima u New York u sklopu audio-inženjerskog natjecanja. Nisu sjedili u laboratoriju, gledali umjetne podražaje na ekranu i razgovarali s nepoznatom osobom kroz staklo. Umjesto toga su živjeli svoje svakodnevne živote: kretali su se gradom, slušali predavanja, igrali grupne igre, večerali, boravili u bučnim prostorima i ponašali se približno onako kako se ljudi inače ponašaju kad ih netko s doktoratom ne promatra kao laboratorijske zamorčiće [1].

Tijekom promatranja nosili su Garmin narukvice koje su bilježile puls, mobitele koji su bilježili GPS položaj i male uređaje za praćenje akustičkog okoliša. Prikupljeni podaci su pokazali neke vrlo zanimljive obrasce: njihovi srčani ritmovi bili su usklađeniji kada su bili fizički blizu (osobito unutar dvadesetak metara), kada su dijelili zajedničku pažnju (primjerice slušali isto predavanje) ili kada su se poznavali od ranije.

Srce kao društveni metronom

Činjenica uzajamnog poznavanja nije bila samo društveni ukras; parovi koji su se već znali pokazivali su višu razinu fiziološke (npr. srčane) sinkronije nego oni koji se nisu znali, čak i kada su istraživači kontrolirali samu fizičku blizinu.

Srčana sinkronija ne znači da se srca dvoje poznanika odjednom usklade u romantičnom duetu kao tenor i mezzosopran u operetnoj ariji. Srčana sinkronija ovdje znači da se promjene srčanog ritma postupno počinju pratiti sličnije trendove: ubrzanja, usporavanja, sitne oscilacije i autonomne reakcije počinju pokazivati zajednički obrazac.

Premda znamo da srce nije izvorište emocija, ono jest njihov važan pokazatelj. Srce nije samo mehanička pumpa koja neumorno odrađuje svoj posao dok mozak glumi direktora vodovoda: srčana frekvencija stalno se usklađuje s vlastitim emocijama, pažnjom, stresom, pokretima, razgovorom, slušanjem, iščekivanjem i socijalnim kontekstom. Ako dvoje ljudi dijeli isti događaj i obrađuju ga na sličan način, njihovi autonomni sustavi mogu početi plesati sličan ples; možda ne baš elegantan kao bečki valcer, ali onaj u kojem postoji jasan zajednički ritmički obrazac.

Usklađivanje umova

Drugi dio priče dolazi iz područja moždane sinkronije. U radu objavljenom u Trends in Cognitive Sciences istraživači raspravljaju o konceptu „multi-brain neurofeedbacka” - praćenja i potencijalnog usmjeravanja moždane aktivnosti više osoba u stvarnom vremenu [2]. U osnovi je riječ o nastavku desetljeća istraživanja u kojima se pomoću prijenosnih EEG uređaja pokušava mjeriti kako se moždani ritmovi više ljudi usklađuju tijekom stvarne komunikacije, učenja, zajedničkog slušanja, umjetničkog stvaranja ili grupnih aktivnosti.

EEG je osobito zgodan mjerni alat jer je relativno jeftin, prenosiv i dovoljno neugledan da ga se može iznijeti iz laboratorijskog okružja među žive ljude. A to je za socijalnu neuroznanost isto što je za zoologiju izlazak iz taksidermijskog muzeja u prašumu: subjekt istraživanja se u stvarnosti ponaša nepredvidivije, neurednije, ali i daleko zanimljivije nego u kontroliranim uvjetima.

Suzanne Dikker i suradnici su još 2017. objavili rad u kojem su pratili moždanu aktivnost učenika u stvarnoj učionici tijekom jednog školskog polugodišta. Koristili su prijenosni EEG i pokazali da se moždana sinkronija među učenicima mijenjala ovisno o angažmanu, nastavnom stilu i socijalnoj dinamici. Kod učenika čiji su moždani obrasci bili usklađeniji, ta je sinkronija češće registrirana u situacijama većeg angažmana u nastavi, a ovisila je i o boljem dojmu o nastavniku i većoj socijalnoj bliskosti s drugim učenicima u razredu [3].

Ritam mozga

Sličan obrazac lako je prepoznati i u svakodnevnim radnim okruženjima odraslih, gdje veća međusobna sinkronija unutar tima često prati veću produktivnost i uspješnost u radu. Budući da takva usklađenost uvelike ovisi o socijalnoj bliskosti i kvaliteti međuljudskih odnosa, ulaganje u timski duh i međusobno povjerenje može izravno doprinijeti boljim poslovnim rezultatima. E, sad... ostaje otvoreno pitanje jesu li rafting na Kupi ili uzajamno napucavanje na paintballu prije roštiljanja i opijanja zaista učinkovit oblik team buildinga, ali o tome možemo neki drugi put.

Ti primjeri pokazuje kako se nešto što inače doživljavamo kao metaforu može izravno povezati s mjerljivim, stvarnim procesima u mozgu, pa fraza „na istoj valnoj duljini” nije samo metafora za rubriku „ljubav i odnosi”.

Jer, mozak jeste ritmički organ. On ne radi jednoličnim ritmom kao uredska fotokopirka koja neumorno izbacuje isprintane papire, nego kao fleksibilan dinamički sustav koji stalno predviđa, uspoređuje, podešava i usklađuje unutarnje modele svijeta. Kada više ljudi gleda isti film, sluša istu priču, prati isto predavanje ili razgovara licem u lice, njihovi mozgovi primaju slične vremenske strukture podražaja. Ako su pritom sudionici zaista uključili mozgove (jer uvijek se nađe onaj koji je fizički prisutan, ali mu duh bludi), njihovi obrasci moždane aktivnosti postaju znatno sličniji i usklađeniji.

Zajednička pažnja vjerojatno je ključni most između srca i mozga. Ona nije samo kulturna pristojnost po tipu „gledam te dok govoriš, a zapravo razmišljam o poništenom golu protiv Portugala”, jer zajednička pažnja znači da dvije ili više osoba istodobno usmjeravaju kognitivne i emocionalne resurse prema istom događaju, predmetu, razgovoru ili problemu. Tada se usklađuju senzorni ulazi, očekivanja, ritam govora, mikroreakcije lica, držanje tijela, autonomna pobuđenost i moždani obrasci obrade informacija.

Upravo zato je zanimljivo da se srčana sinkronija u spomenutom PNAS Nexus istraživanju pojavljivala podjednako tijekom interakcija licem u lice kao i tijekom situacija u kojima su sudionici zajedno pratili isti vanjski podražaj. Grupna igra, razgovor, predavanje, zajedničko slušanje - sve to može biti „dirigent” fiziološkog orkestra.

Buka kao šum u društvenom signalu

Posebno je zgodan nalaz kada se u kontekstu sinkronije proučava buka. Istraživači su pokazali da je akustički okoliš važan: povoljniji uvjeti slušanja, s nižom ili umjerenom glasnoćom i boljim odnosom signala i šuma, bili su povezani s većom srčanom sinkronijom. U jako bučnim okruženjima sinkronija je padala na razine slične onima u raspršenim, slabije angažiranim društvenim situacijama.

To je mala, ali značajna znanstvena potvrda onoga što iz osobnog iskustva zna svatko tko je ikada pokušao smisleno razgovarati u restoranu u kojem glazba trešti na granici legalno dopuštene razine decibela. Buka nije samo neugodnost. Ona jede kognitivne resurse. Mozak mora ulagati dodatni napor da izdvoji govor iz pozadinskog šuma, popuni rupe, predvidi riječi i shvati ton sugovornika. Ako sav mentalni kisik ode na dekodiranje rečenice „dodaj mi sol”, manje ga ostaje za fine socijalne signale. A bez socijalnih signala nema ni sinkronije.

To ima vrlo praktične posljedice. Škole, bolnice, uredi otvorenog tipa, restorani, domovi za starije, konferencijske dvorane i sve one akustički okrutne prostorije u kojima ljudi sjede ispod tvrdih stropova i glume da čuju jedni druge - sve su to prostori u kojima zvuk može pomagati ili sabotirati društvenu povezanost. Možda interijer nije samo pitanje dizajna, nego i pitanje fiziologije zajedništva. Drugim riječima, ako želite potaknuti timski duh, možda da prvo pokušate obuzdati decibele.

Srodne duše

A gdje se tu uklapa poslovično romantična „srodna duša”? Ako taj pojam prevedemo na jezik znanosti, ne govorimo o nekoj mističnoj vezi, nego o tome koliko se dvoje ljudi u stvarnoj interakciji međusobno „uhvate” u istom ritmu - pažnje, emocija i tjelesnih reakcija. Postoje istraživanja koja pokazuju da je takva fiziološka sinkronija povezana s privlačnošću. Primjerice, u studijama u kojima se nepoznati ljudi kratko upoznaju i razgovaraju jedan na jedan (tzv. „speed dating”), pokazalo se da se kod parova koji si se više sviđaju njihovi srčani ritmovi i reakcije kože na uzbuđenje počinju usklađivati [4].

Slični obrasci pojavljuju se i u sasvim drukčijim situacijama. U istraživanjima kolektivnih rituala, poput hodanja po vatri, zabilježeno je da se srčani ritmovi sudionika usklađuju ne samo međusobno, nego i s ritmovima bliskih promatrača koji ih gledaju sa strane [5]. Drugim riječima, fiziološka povezanost ne nastaje samo u intimnim odnosima, nego i u snažnim zajedničkim iskustvima.

To ne znači da tijelo „prepoznaje srodnu dušu” u nekom sudbinskom smislu. Ali znači da, kada se dvoje ljudi doista uključi jedno u drugo - kroz razgovor, pažnju i emocije - njihovi se unutarnji procesi mogu početi usklađivati. Fiziološka sinkronija zato nije dokaz sudbine ni kozmičke predodređenosti, nego mjerljiv znak da su ljudi u istom trenutku na sličan način angažirani, pobuđeni i povezani. Ona ne govori tko je „onaj pravi”, ali može pokazati kada se između dvoje ljudi zaista nešto događa.

Nije svaka sinkronija dobra

Valja naglasiti da sinkronija nije sama po sebi dobra stvar. Ljudi se mogu uskladiti pjesmom i plesom na rock-koncertu, ali i u agresivnim ispadima u navijačkoj rulji. Mogu uhvatiti zajednički ritam u terapijskom razgovoru, ali i u paničnom stampedu. Mogu zajedno slušati predavanje, ali i zajedno povjerovati u glupost. Mogu besprijekorno pjevati klapske pjesme ili savršeno usklađeno urlati nacističke parole.

To pokazuje da grupno mišljenje također ima svoj ritam, samo što taj ritam ponekad vodi ravno u slijepu ulicu. Cilj znanstvene analize sinkronije nije ustvrditi: „Što više usklađenosti, to bolje”, nego razumjeti koja se sinkronija pojavljuje, u kojem kontekstu, s kojim mehanizmom i s kakvim posljedicama. Drugim riječima, nije svaka usklađivanje poželjno samo zato što su se ljudi u nečemu međusobno sinkronizirali.

Zato su potencijalne terapijske primjene zanimljive, ali još nedovoljno zrele za praksu. Ideja multi-brain neurofeedbacka jest da bi se u budućnosti možda moglo pratiti i povratno prikazivati razinu neuralne sinkronije između terapeuta i pacijenta, učitelja i učenika, članova tima ili sudionika neke grupne intervencije. Ako se pokaže da određeni obrasci sinkronije prate bolji terapijski odnos, veću uključenost ili bolju suradnju, možda će ih biti moguće koristiti kao dodatni alat. Ne kao zamjenu za stručnost, empatiju i iskustvo, nego kao koristan instrument na kontrolnoj ploči uzajamne .

Metafore na senzorima

To je zasad obećavajuće područje, ali ne i gotov proizvod. Kad god netko kaže da će „tehnologija mjeriti povezanost među ljudima”, treba provjeriti drži li u ruci znanstveni rad ili prezentaciju za investitore. Razlika zna biti malena, ali presudna.

Ipak, šira poruka je optimistična: ljudi nisu izolirani biološki otoci. Naša tijela stalno reagiraju na druge ljude. Srce, mozak, disanje, pokreti, glas i pažnja neprestano se podešavaju prema okolini i društvu. Kada razgovor teče, kada publika zajedno prati koncert, kada razred stvarno sluša predavača, kada terapeut i pacijent izgrade dobar odnos ili kada dvoje ljudi „klikne”, nešto od toga ostaje zapisano u fiziologiji.

Ne treba zbog toga romantiku ili prijateljstvo pretvoriti u graf srčane varijabilnosti. Ali lijepo je znati da neke stare metafore nisu bile baš sasvim izmišljene. „Na istoj valnoj duljini” možda doista nije samo pjesnički opis, „dišemo kao jedno” možda nije samo fraza iz lošeg ljubavnog romana, a „kemija među ljudima” možda nije kemija u uskom smislu, nego šarolika kombinacija neurofiziologije, autonomnog živčanog sustava, zajedničke pažnje i dobro pogođenog društvenog trenutka.

Znanstvenici, dakle, nisu dokazali da postoje srodne duše u tradicionalnom smislu tog izraza, niti da je Ujevićevo "Pobratimstvo lica u svemiru" utemeljeno na neuroznanstvenim činjenicama. Ali su pokazali da se ljudi, kad su zaista zajedno, ponekad stvarno počnu fiziološki usklađivati. Srce uhvati ritam, mozak uhvati obrazac, tijelo uhvati kontekst.

To nije Bluetooth, nije telepatija i nije ljubavni horoskop. Ali sasvim je dovoljno čudesno.

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