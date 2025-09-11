NASA potvrdila: Perseverance na Marsu otkrio najbolji trag nekadašnjeg života dosad

Uzorak stijene prikupljen u krateru Jezero sadrži jedinstvenu kombinaciju minerala i organskog ugljika koja bi mogla predstavljati otisak drevnog mikrobiološkog života na Crvenom planetu

Sandro Vrbanus četvrtak, 11. rujna 2025. u 11:57

NASA-in rover Perseverance možda je pronašao dokaz drevnog života na Marsu, a otkriće prvi put objavljeno prošle godine sada je dobilo i dodatnu znanstvenu potvrdu. To je u NASA-i procijenjeno kao dovoljno velikom viješću, pa su organizirali i izvanrednu tiskovnu konferenciju kako bi se pohvalili novim znanstvenim radom.

Znanost kroz prizmu budžeta

On je objavljen srijedu u časopisu Nature, temelji se na istraživanjima rovera Perseverance, a navodi da uzorak prikupljen prošle godine iz stijene nazvane "Cheyava Falls" sadrži potencijalni biopotpis. Uzorak, imenovan "Sapphire Canyon", potječe iz drevnog isušenog korita rijeke u krateru Jezero i ukazuje na tvar ili strukturu koja bi mogla imati biološko podrijetlo.

Otprilike isto to smo znali i lani, no NASA je trenutačno u procesu budžetiranja za naredne godine, pri čemu bi mogla ostati bez značajnih sredstava, pa je svaka "bombastična" vijest vjerojatno dobar alat da se na njih skrene pozornost i da im se omogući barem nešto blaže "rezanje" proračunskih sredstava. Stoga naglašavaju i da su za donošenje konačnih zaključaka oko ovog pitanja potrebna daljnja istraživanja.

Minerali kao potpis

No, vratimo se znanstvenoj strani priče. Rover je na lokaciju "Cheyava Falls" naišao u srpnju 2024. godine. Riječ je o stjenovitim izdancima drevne riječne doline Neretva, koja je nekoć vodom napajala krater Jezero. Znanstveni instrumenti na roveru utvrdili su tada da su sedimentne stijene na lokaciji sastavljene od gline i mulja, materijala koji na Zemlji izvrsno čuvaju tragove nekadašnjeg mikrobiološkog života. Stijene su također bogate organskim ugljikom, sumporom, željeznim oksidom i fosforom. Kombinacija kemijskih spojeva koju je tamo pronađena, dakle mogla je biti bogat izvor energije za metabolizam mikroba.

📷 NASA/JPL-Caltech/MSSS
NASA/JPL-Caltech/MSSS

Instrumenti Persecerancea na stijeni su detektirali specifične uzorke minerala nazvane "leopardovim pjegama". Analiza je pokazala da se radi o vivijanitu (hidratiziranom željezovom fosfatu) i greigitu (željezovom sulfidu). Na Zemlji se vivijanit često povezuje s raspadajućom organskom tvari, dok greigit mogu proizvoditi određeni mikroorganizmi. Smatra se da je kombinacija ovih minerala potencijalni otisak mikroba koji su kemijske reakcije koristili za proizvodnju energije.

Možda jest, a možda i ne

Unatoč optimizmu, znanstvenici ističu kako se ovi minerali mogu formirati i abiotički, odnosno bez prisutnosti života, primjerice pri visokim temperaturama ili u kiselim uvjetima. Međutim, stijene na formaciji "Bright Angel" ne pokazuju dokaze za takve uvjete. "Astrobiološke tvrdnje, osobito one vezane za potencijalno otkriće izvanzemaljskog života, zahtijevaju izvanredne dokaze", naglasila je Katie Stack Morgan, znanstvenica na projektu Perseverance. "Iako su abiotička objašnjenja manje vjerojatna s obzirom na nalaze, ne možemo ih isključiti."

Otkriće je iznenađujuće i zato što potječe iz jedne od mlađih sedimentnih stijena koje je misija istraživala. Prethodne hipoteze sugerirale su da bi se znakovi drevnog života trebali tražiti u starijim formacijama. Ovaj nalaz upućuje na to da je Mars mogao biti nastanjiv dulje ili kasnije u svojoj povijesti nego što se dosad mislilo, te da i starije stijene možda kriju znakove života koje je jednostavno teže detektirati.



