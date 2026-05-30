Nije volt nego volta: Italija pokrenula diplomatsku inicijativu za promjenu naziva mjerne jedinice

Talijanska vlada predlaže da se međunarodna mjerna jedinica za električni napon preimenuje u "volta" kako bi se, dva stoljeća nakon smrti, odala počast izumitelju Alessandru Volti

Sandro Vrbanus subota, 30. svibnja 2026. u 13:00
📷 R. Henrik Nilsson / Wikimedia
Volt, međunarodno prihvaćena mjerna jedinica za električni napon, dio je Međunarodnog sustava mjernih jedinica (SI) kao jedna od gotovo 30 izvedenih mjernih jedinica. Ime je dobila u čast Alessandra Volte, talijanskog fizičara koji je izumio galvanski članak, prvu kemijsku bateriju. U ožujku sljedeće godine obilježava se dva stoljeća od njegove smrti, a tim povodom iz Italije stiže zanimljiv prijedlog.

Nepostojano "a"

Vlada premijerke Giorgije Meloni pokrenula je službenu inicijativu kojom želi promijeniti međunarodni naziv mjerne jedinice iz "volt" u "volta" – jer je tako glasilo i ime znanstvenika po kojem je nazvana: Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio – Volta. Cilj vladinog prijedloga je odati počast talijanskom pioniru elektrotehnike te ispraviti anglizirani oblik njegova prezimena koji se danas koristi širom svijeta. Vratiti izvorno slovo "a" u naziv mjerne jedinice bit će, smatraju, prigodna gesta kojom bi se obilježilo 200 godina od smrti Volte.

Prijedlog je također dio širih napora talijanskih vlasti, usmjerenih prema promicanju znanstvene baštine te istaknuti povijesnu i suvremenu ulogu Italije u velikim međunarodnim inicijativama za tehnološke inovacije. Diplomatski napori za ostvarenje ove ideje intenzivirali su se nedavno u Parizu, gdje je talijanski državni tajnik za digitalizaciju Alessio Butti održao službeni sastanak s Annette Koo, generalnom direktoricom Međunarodnog ureda za mjere i utege (Bureau international des poids et mesures, BIPM) te joj službeno predstavio talijanske argumente.

Diplomacija u akciji

U službenoj izjavi nakon tog sastanka, Butti je rekao da talijanski prijedlog nadilazi isključivo lingvističko pitanje te da predstavlja duboku želju za davanjem važnog povijesnog priznanja jednom od očeva moderne znanosti. Dodao je kako je Voltin rad radikalno promijenio odnos čovječanstva prema električnoj energiji i tehnološkom napretku. Italija također upozorava na nedosljednost u praksi jer većina drugih mjernih jedinica nazvanih po znanstvenicima, poput herca, njutna ili vata, u potpunosti zadržava izvorna prezimena bez ikakvih kratica.

Alessandro Volta (1745. - 1827.)
Da bi ova promjena postala stvarnost, službena procedura nalaže da se izmjena naziva najprije provede i implementira na nacionalnoj razini unutar same Italije. Nakon domaćeg usvajanja, Rim planira snažno lobirati na međunarodnoj razini kako bi osigurao potrebnu podršku ostalih država. Krajnji cilj talijanske diplomacije jest stavljanje ovog prijedloga na formalno glasovanje pred Opću konferenciju BIPM-a u listopadu ove godine.

