Pandemijski déjà vu: Nipah virus i još jedan nepotrebni medijski hype

Dva slučaja u Indiji i „Covid style“ termalne kamere po azijskim aerodromima nisu početak nove pandemije – ali jesu podsjetnik da priroda uvijek ima potencijala za neugodna iznenađenja

Ako smo zadnjih godina išta naučili iz nekolicine pandemija, onda je to da se vijest o „novom virusu“ širi svijetom brže od samog virusa. Nekad su se pandemije najavljivale zvonjavom crkvenih zvona i zatvorenim gradskim vratima, a danas se najavljuju push-notifikacijama i društvenim mrežama okićenim fotografijama aerodromskih termalnih skenera, istih onih rekvizita koji su 2020. postali globalni simbol zbunjene nemoći i panične improvizacije.

Neugodna (pod)sjećanja

A upravo se tako u svjetskim medijima opisuje i prikazuje aktualna priča iz Indije: u Zapadnom Bengalu su ovih dana potvrđena dva slučaja zaraze Nipah virusom, a zdravstvene vlasti navode da je praćeno još 196 kontakata i da su svi testirani negativno.

Istovremeno se u dijelu zemalja u toj regiji – osobito onim s jakim turističkim i poslovnim prometom – poseže za onim što se najbrže može provesti: pojačanim nadzorom putnika, termalnim skenerima, medijskim priopćenjima, izjavama zdravstvenih vlasti i ciljanim provjerama na ulazu u državu.

U Tajlandu se spominje više od 1700 pregledanih putnika iz Kolkate, uz tri bolnice stavljene u pripravnost i laboratorijsku obradu „unutar osam sati“. Malezija uvodi logističke mjere poput posebnih parkirnih pozicija za zrakoplove iz pogođenih područja i obaveznih zdravstvenih deklaracija prije prolaska kroz imigraciju.

Sve to zvuči dramatično, ali u ovoj priči drama nije u brojkama zaraženih putnika. Drama je u biološkom i epidemiološkom profilu virusa o kojem je riječ i o ljudskoj sklonosti oprezu (štoviše - panici) kada se suočava s manje poznatim situacijama... premda se ovdje ne radi o nepoznanici, nego o još jednoj tipično ljudskoj sklonosti - o zaboravljivosti. Naime, Nipah je već prije 6-7 godina bio „breaking news“ (tada smo o njemu pisali i na portalu BUG), da bi tada ubrzo pao u zaborav kao i svaka druga prenapuhana senzacija.

Ipak - evo ga opet na svim naslovnicama i medijskim portalima! U zadnjih dan-dva o slučajevima dvoje oboljelih od Nipah virusa piše svatko (i njegov pas) - od Reutersa, Fox Newsa i BBC-a preko MedicalXpressa i The Independenta, do Washington Posta i Euronewsa, pa ćemo i mi ponovo (ali malo temeljitije i smirenije od clickbaitanih vijesti) proći ono što je trebalo biti već usvojeno gradivo.

3D rekonstrukcija elektronskomikroskopskog izgleda Nipah virusa

Virus s omotačem i ozbiljnim ambicijama

Nipah virus (NiV) pripada rodu Henipavirus u porodici paramiksovirusa. To je RNK virus s ovojnicom i nesegmentiranim genomom – što je klasična virološka arhitektura koja ne govori u prilog stabilnosti genetičke strukture virusa, nego o sposobnosti prilagodbe (čitaj: mutacije). Omotač mu daje osjetljivost na okoliš (što znači da - srećom - dezinficijensi i sapun mogu dobro odraditi svoj posao), ali i pomaže u ulasku u stanice. No pravi razlog zašto se o Nipahu govori povišenim glasom nije njegov omotač, nego – receptor.

NiV se veže na ephrin‑B2 i ephrin‑B3, molekule koje nisu rijetkost u tkivima čovjeka. Nalaze se na stanicama krvnih žila i u živčanom sustavu, pa virus ima dva „autoputa“ prema katastrofi: vaskularno oštećenje i neuroinvaziju. Kad se sve posloži, dobiva se klinička slika koja zna biti okrutno brza: vrućica i opći simptomi, zatim respiratorna komponenta kod nekih bolesnika, pa encefalitis (upala mozga) koji može eskalirati u nekoliko dana. Nipah nije virus „blagog kašlja“ – kad uđe u mozak i žile, ponaša se kao netko tko je došao s jasnim planom i bez namjere da ga pregovara.

Prirodni rezervoar Nipaha su najčešće voćni šišmiši roda Pteropus, u popularnoj kulturi poznati kao „leteće lisice“, „flying foxes“. Oni virus u sebi nose bez velikih posljedica (ne obolijevaju), što je u ekološko-epidemiološkom smislu idealan aranžman: virus dugo ostaje živ, a domaćin je vrlo pokretan (i pritom sklon razbacivanju inficiranih izlučevina „bombardiranjem iz zraka“), što rezultira brojnim i raznovrsnim prilikama za prelazak virusa na druge vrste.

Pteropus - voćni šišmiš, "leteća lisica": prirodni rezervoar Nipah virusa Wiki Common

Od letećih lisica do palminog soka

Do čovjeka Nipah tipično dolazi na nekoliko načina. Prvi je direktan ili indirektan kontakt s izlučevinama šišmiša – kontaminirano voće, površine ili hrana koja je bila izložena. Drugi je prijenos preko posrednih domaćih životinja: povijesno najpoznatiji primjer su svinje u Maleziji krajem 1990‑ih, gdje je velika epidemija bila povezana s intenzivnim uzgojem i kontaktom ljudi sa zaraženim životinjama.

Treći put prijenosa je najvažniji iz perspektive širenja straha: s čovjeka na čovjeka. Nipah to može, ali ne radi to „automatski“ i to se ne događa lako ni redovito. Najčešće se radi o bliskom kontaktu, njegovateljima, obiteljskim klasterima i – vrlo često – bolničkim situacijama.

Kod Bangladeša i dijela Indije stalno se spominje još jedna, gotovo antropološki zanimljiva ruta: sirovi sok datuljine palme. Šišmiši se hrane noću, ostave slinu ili urin u posudama, a ljudi ujutro dobiju „autentično, prirodno“ piće s neplaniranim virusnim dodatkom. Priroda ima čudan smisao za ironiju – osobito kad se romantizira „prirodno, neprocesuirano, sirovo, bez aditiva i konzervansa“.

Od prehlade do encefalitisa u par koraka

Nipah infekcija kod ljudi ima širok raspon – od asimptomatske ili blage bolesti do teškog, fatalnog encefalitisa. Problem je u tome što je postotak „sretnika“ s blagom kliničkom slikom prilično malen: Nipah je u načelu teška, često i smrtonosna bolest.

Početak zna izgledati banalno: vrućica, glavobolja, bolovi u mišićima, mučnina, povraćanje, ponekad respiratorni simptomi. U toj fazi klinička slika i nalazi ne govore „ovo je Nipah“ – kao i kod mnogih drugih RNK-infekcija, početak se najčešće protumačio kao „gripa“, „viroza“ ili „sto drugih stvari“.

Početni simptomi infekcije Nipah virusom su općeg, nespecifičnog karaktera BBC/Doc

No, već za dan-dva dolazi ono zbog čega se Nipah pamti: kod težih oblika pojavljuju se pospanost, smetenost, neurološki ispadi i napadaji, a dio bolesnika razvija težak poremećaj svijesti i ubrzo pada u komu. Respiratorni oblik može biti vrlo izražen i tada postaje epidemiološki posebno nezgodan: kad ima puno sekreta i kašlja, raste rizik prijenosa na bliske kontakte.

Smrtnost je razlog zašto se Nipah u javnosti opisuje kao „jedan od najopasnijih virusa“. U literaturi i službenim procjenama najčešće se navodi raspon oko 40 do 75 posto, uz velike varijacije ovisno o epidemiji (i do 90%), dostupnosti intenzivne skrbi i brzini prepoznavanja slučajeva. Nije isto liječiti encefalitis u ruralnom području bez respiratora i u velikom centru s intenzivnom medicinom. Virus je isti, ali medicina nije.

Inkubacija se obično kreće 4–14 dana, no zabilježeni su slučajevi gdje je trajala do nekoliko tjedana. Upravo ta elastičnost inkubacije čini putnički promet epidemiološki zanimljivim: osoba može biti inficirana i biti po dva ili više tjedana prividno zdrava i putovati, a simptomi se pojave kad je već odavno na drugom kraju svijeta.

Ima li lijeka? Specifična terapija: nema registriranog antivirusnog lijeka koji pouzdano „zatvara priču“.

Što stvarno pomaže: kvalitetna suportivna skrb (respiratorna i hemodinamska potpora, kontrola napadaja, liječenje komplikacija).

Eksperimentalno: ribavirin se povijesno spominjao, a istražuju se i drugi antivirotici te monoklonska protutijela – ali u praksi ishod najviše ovisi o ranom prepoznavanju, izolaciji i zaštiti osoblja.

Cjepivo: postoji više kandidata u razvoju, a neki (temeljenii na mRNK sustavima) su već u ranim fazama kliničkih ispitivanja.

Kratka povijest: Malezija, Singapur, Kerala i Bangladeš

Nipah je prvi put šire prepoznat krajem 1990‑ih u Maleziji, i to ne kao egzotična priča iz džungle, nego kao epidemija koja je udarila ravno u srce tadašnjeg svinjogojstva. Između rujna 1998. i svibnja 1999. prijavljeno je 265 slučajeva akutnog encefalitisa u ljudi, uz 105 smrtnih ishoda – dakle smrtnost reda veličine četrdesetak posto, i to u epidemiji koja je u početku pogrešno vođena kao japanski encefalitis.

U pozadini su bile zaražene svinjogojske farme i kretanje životinja između farmi i regija: svinje su bile pojačivač prijenosa, a ljudi su se najčešće zarazili u kontaktu sa zaraženim životinjama i njihovim tkivima. Da bi se lanac prekinuo, u Maleziji je tada provedeno masovno uklanjanje svinja – približno 1,1 milijun životinja. Ubrzo se virus pojavio i u Singapuru, ponajviše među radnicima u klaonicama koji su rukovali svinjama uvezenima iz Malezije, nakon čega je uvoz svinja zabranjen i rezervoar zaraze je ugašen. Potom se težište preselilo prema Bangladešu i Indiji, gdje se od tada naovamo povremeno ponavljaju manje, ali vrlo ozbiljne lokalne epidemije.

U Indiji se, osim ranijih epizoda u Zapadnom Bengalu (2001. i 2007.), posebno pamti Kerala, gdje je 2018. zabilježena velika epidemija s visokim mortalitetom: tijekom tog izbijanja zabilježeno je 18 laboratorijski potvrđenih slučajeva bolesti, uz 17 smrtnih ishoda – što znači iznimno visoku smrtnost gotovo na razini 90%. Kasnije su se pojavljivali sporadični slučajevi i manji endemski klasteri.

Važna razlika u odnosu na neke druge zoonoze jest patogeni i epidemiološki obrazac: Nipah rijetko pokazuje sklonost dugotrajnom, stabilnom širenju u zajednici. Tipičnije su kratke eksplozije malih epidemija – obitelj, bolnica, lokalna zajednica – pa ga javno zdravstvo najčešće uspijeva „ugasiti“ prije nego što postane nešto veće.

Zašto Nipah nije Covid 2.0 – ali nije ni za podcjenjivanje

Usporedbe s ranije viđenim i proživljenim pandemijama su neizbježne. Ptičja gripa, svinjska gripa, SARS, MERS, Covid‑19 – sve su to priče o prelijevanju uzročnika bolesti iz životinjskog svijeta u ljudski.

Nipah ima sličan početak: rezervoar u prirodi, kontakt s čovjekom, sporadične epidemije. Ali ima i dvije bitne razlike. Prva je prenosivost. SARS‑CoV‑2 se pokazao kao virus koji se širi učinkovito i često prije nego što je čovjek svjestan da je zaražen. Nipah, barem u dosadašnjim epidemijama, najčešće traži bliski kontakt i dobro mu dođe situacija u kojoj ljudi njeguju bolesnika bez zaštite. To je ozbiljno, ali nije isto kao virus koji se širi na udaljenosti između dva stola u kafiću.

Druga razlika je težina bolesti. Nipah često uzrokuje tešku kliničku sliku. Paradoksalno, patogen koji brzo i teško onesposobi domaćina ponekad si smanjuje šanse za masovno širenje – jer bolesnik završi u krevetu ili bolnici prije nego što „prošeta“ gradom, regijom i svijetom. Naravno, hospitalizacija oboljelih nije posvemašnja zaštita, nego tek jedan od faktora u epidemiološkoj jednadžbi.

Upravo stoga, Nipah se stalno nalazi na listama „prioritetnih patogena“ - i to nije paranoja u glavama epidemiologa. Razlog je jednostavan: RNK virusi rado evoluiraju (mutiraju), čime im im se povećava potencijal širenja, baš kao i zbog sve veće gustoće stanovništva, urbanizacije i brzih putovanja na velike udaljenosti.

Malene brojke, velik oprez

Nipah zasad ne pokazuje obrazac visoke prenosivosti, ali ima sve biološke preduvjete da barem ponekad to pokuša. Poučeni iskustvom vlastite nespremnosti na takve „virusne mutante“ koji u kratkom vremenu izmijene svoj zloćudni obrazac širenja, postali smo oprezniji i reagiramo ranije nego što smo to činili onda kada su nam zoonozne pandemije nanijele nepopravljivu zdravstvenu, ekonomsku i političku štetu.

U aktualnoj epizodi u Zapadnom Bengalu službene informacije govore o dva potvrđena slučaja i velikom broju praćenih kontakata.

Uz takve brojke, javnozdravstveni odgovor ima dvije razine. Prva je lokalna, klasična: izolacija oboljelih, traženje i praćenje kontakata, laboratorijska potvrda, informiranje zdravstvenih ustanova, kontrola bolničkih (intrahospitalnih) prijenosa. Druga razina je regionalna i psihološka: aerodromske mjere su vidljiv znak da država „nešto radi“. Termalni skeneri i obrasci nisu savršeni, ali su brzi i politički razumljivi.

Tajland je tu dobar primjer. U nekoliko dana pregledano je više od 1700 putnika iz Kolkate, a tri bolnice su dobile nalog da pripreme izolacijske kapacitete i timove. Naglašava se i mogućnost testiranja u roku od osam sati ako se pojavi sumnjiv slučaj. Paralelno se u službenim izjavama pokušava smiriti javnost: Nipah se ne ponaša isto kao Covid, rizik za putnike na istom letu procjenjuje se kao nizak ako nema simptoma i jasne izloženosti, ali nadzor ostaje.

Reuters prenosi i upozorenje indijskih vlasti da kruže „spekulativne i netočne“ brojke o broju slučajeva – što je moderna verzija one stare rečenice da epidemija uvijek ima dvije krivulje: krivulju virusa i krivulju glasina.

Kako "uloviti" Nipah u osam sati? Obećanje o rezultatima testiranja unutar osam sati temelji se na modernoj molekularnoj logistici: Brza RT-PCR dijagnostika: Koristi se standardna metoda koja u uzorku traži specifične gene virusa. Moderni automatizirani sustavi mogu obraditi desetke uzoraka istovremeno, čime se eliminira usko grlo ručne pripreme.

Koristi se standardna metoda koja u uzorku traži specifične gene virusa. Moderni automatizirani sustavi mogu obraditi desetke uzoraka istovremeno, čime se eliminira usko grlo ručne pripreme. Mobilni BSL-3 laboratoriji: Umjesto slanja uzoraka u udaljene institute, koriste se kontejnerski laboratoriji visoke sigurnosne razine (s negativnim tlakom i posebnim filtrima) postavljeni odmah uz zračne luke.

Umjesto slanja uzoraka u udaljene institute, koriste se kontejnerski laboratoriji visoke sigurnosne razine (s negativnim tlakom i posebnim filtrima) postavljeni odmah uz zračne luke. Logistički pipeline: Sama strojna obrada traje oko dva sata. Ostatak vremena troši se na sigurnu trijažu i kemijsku inaktivaciju virusa, kako bi on postao bezopasan za laboratorijsko osoblje prije same analize.

Sama strojna obrada traje oko dva sata. Ostatak vremena troši se na sigurnu trijažu i kemijsku inaktivaciju virusa, kako bi on postao bezopasan za laboratorijsko osoblje prije same analize. Multiplex testiranje: Novi uređaji u jednom prolazu provjeravaju uzorak na Nipah, gripu i druge prijetnje, što omogućuje brzo razvrstavanje pacijenata.

Hrvatska je daleko, ali ne izvan kadra

Hrvatska nije prirodno područje za širenje i stvaranje infektološkog rezervoara Nipah virusa: glavni rezervoari povezani s klasičnim prijenosom nalaze se u dijelovima južne i jugoistočne Azije. To je velika razlika u odnosu na, primjerice, gripu ili koronaviruse, koji imaju šire globalne niše i drugačiju ekologiju.

Nipah je ranije bio u većoj mjeri vezan uz indijsko i malezijsko svinjogojstvo (pa je tada radi prekida prijenosa provođeno i masovno uklanjanje svinjogojskih farmi – danas svinje više nisu središnji pojačivač epidemije, pa je takav scenarij tipa u praksi vrlo teško ponovljiv čak i u Aziji, a u Hrvatskoj praktički nerealističan.

No, globalizacija ima jednu epidemiološki nepovoljnu osobinu: pretvara „drugi kraj svijeta“ u jedan desetosatni let s presjedanjem. Realan scenarij za Hrvatsku nije ni pandemija među ljudima ni lokalna endemska bolest domaćih životinja, nego uvozni slučaji – osobe koje su boravile u regiji gdje postoji epidemija, po povratku ili u tranzitu razvile simptome, pa „padnu s neba“ u lokalni zdravstveni sustav.

U tom smislu ključ nije u paničnim mjerama, nego u kapacitetu sustava da prepozna i zbrine rijedak, ali visoko rizičan slučaj. Hrvatska tu nije bez alata. Postoji nacionalna infrastruktura za zbrinjavanje vrlo kontagioznih bolesnika, uključujući strogu izolaciju u referentnim ustanovama, a europski okvir (ECDC) godinama razvija operativne checkliste upravo za situacije „uvoza“ rijetkih, ali opasnih uzročnika.

Epidemiološki gledajući, za Europu i Hrvatsku je bitno da se febrilne bolesnike s respiratornim ili neurološkim simptomima ne zaboravi pitati osnovno anamnestičko pitanje: gdje se putovalo i s kim se bilo u kontaktu. Nakon što se oboljele hospitalizira, bolnički prijenos infekcije se treba spriječiti standardnim mjerama: izolacija, zaštita osoblja, kontrola kontakata. I možda najbitnije od svega - javna komunikacija treba biti racionalna, uz izbjegavanje bilo kakvog žutila u medijima: Nipah jeste ozbiljan i potencijalno smrtonosan virus, ali epidemiološki ne predstavlja tip infekcije koja bi se „kao bauk širila Europom“ u smislu u kojem se širio SARS‑CoV‑2.

Prevencija i obrana

Nipah je, po svim dosadašnjim pokazateljima, manje prijetnja, a više podsjetnik da su zoonoze stalno prisutne i stabilne unutar svojih rezervoara u prirodi, ali se ljudski svijet neprestano, agresivno (i ne baš previše razumno i oprezno) širi prema njihovom prostoru.

U tom smislu, povratak termalnih detektora na aerodrome nije prijeteća najava još jedne pandemije, već znak da je svijet postao svjestan vlastite ranjivosti – i da će, kad god se pojavi virus s „lošom reputacijom“, instinktivno posegnuti za svim poznatim rekvizitima prevencije i obrane. Čak i kad pritom korištena sredstva i postupci više služe smirivanju javnosti nego što realno „hvataju“ viruse i blokiraju njihovo širenje.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.