Post, doručak i mozak: kad si gladan, jesi li još uvijek svoj?

Velika metaanaliza pokazuje da kratkotrajni post kod zdravih osoba ne narušava kognitivnu izvedbu, što znači da je mozak ipak otporniji i prilagodljiviji nego što to sugerira suvremena prehrambena mitologija

Jedan od marketinških slogana za čokoladice koji su odavno izašli iz reklamnog bloka i ušli u svakodnevni govor glasi „Kad si gladan, nisi svoj”. Njegova popularnost ne počiva samo na šećeru, kikirikiju i karameli nego na vrlo prepoznatljivom osjećaju da glad čovjeka pretvara u lošiju, nervozniju, nestrpljiviju i manje društveno upotrebljivu verziju samoga sebe. Ukratko, u biće koje više nije sasvim osoba, nego privremeni biološki projekt s deficitom glukoze, manjkom živaca i viškom srdžbe.

Glad nije mentalni raspad

Znanost, kao što joj je i posao, ima nezgodnu naviku kvariti dobre slogane. Ne zato što želi uništiti radost marketinga – ta radost ionako ima vlastiti budžet – nego zato što razlikuje nekoliko stvari koje se u svakodnevnom govoru lako spoje u jednu. Glad može utjecati na raspoloženje. Glad može pojačati razdražljivost. Glad može učiniti da miris svježe pečenog bureka iz susjedne pekarnice izazove osjećaj gotovo ravan religijskom ukazanju. Ali to još ne znači da glad automatski rastura pažnju, pamćenje, izvršne funkcije i opću sposobnost mišljenja.

Upravo o tome govori nova metaanaliza Christopha Bamberga i Davida Moreaua, objavljena u rujnu 2025. u časopisu Psychological Bulletin. Autori su analizirali 63 znanstvena članka koja su obuhvatila čak 71 neovisnu studiju s ukupno 3.484 sudionika i 222 različita načina testiranja kognitivne izvedbe. Medijan trajanja posta u tim studijama bio je 12 sati. Ukratko: nije riječ o malom eksperimentu u kojem je nekoliko studenata preskočilo slanac (ili burek) prije psihologijskog testa, nego o sustavnom prikupljanju respektabilne količine dostupnih eksperimentalnih podataka.

Glavni rezultat metaanalize je da kod zdravih odraslih osoba kratkotrajni post (glad) u trajanju od oko 12 sati ne izaziva statistički značajno ometanje kognitivne izvedbe u usporedbi sa stanjem sitosti. Efekt je bio gotovo savršeno nezanimljiv, a upravo zato znanstveno zanimljiv (slijedi malo statističkog preser... pretjeravanja): g = 0,02, uz 95-postotni vjerodostojni interval od −0,05 do 0,10 i nisku heterogenost među studijama, što prevedeno na normalan jezik znači: na razini ukupnog učinka – gladovanje nema mjerljivog efekta na testirane kognitivne performanse, uključujući pažnju, radno pamćenje, inhibitornu kontrolu, kognitivnu fleksibilnost i dugoročno pamćenje [1].

E, ovo je dobar trenutak za pauzu... ali ne onu nutritivnu. Jer zaključak metaanalize nije da je post svemoguća metabolička mantra koja bistri um, topi salo, pomlađuje mitohondrije, vraća kosu i otvara pristup višim razinama svijesti. Zaključak je uži, trezveniji i mnogo korisniji: kod većine zdravih odraslih osoba nekoliko sati bez hrane ne čini mozak bitno lošijim instrumentom za rješavanje standardiziranih kognitivnih zadataka. Nije dokazano da post „poboljšava pamet”, nego da je ne kvari onoliko koliko se to često pretpostavlja [2].

Post prije nutricionizma

Post je mnogo stariji od kalorijskih tablica, od aplikacija za praćenje makronutrijenata i od onih kuhinjskih vaga koje ljude pretvaraju u računovođe za salate i pileća prsa. U povijesti civilizacije post je najčešće bio religijska, moralna, društvena ili medicinska praksa, a tek je relativno nedavno postao „protokol”. U mnogim religijskim tradicijama post je služio kao oblik samodiscipline, pročišćenja, pokore, suzdržavanja ili pripreme za svetkovinu. Kršćanski post, islamski ramazan, židovski Jom kipur, budističke i hinduističke prakse odricanja – sve su to kulturno različiti, ali antropološki srodni obrasci: tijelo se privremeno ograničava kako bi se uredio odnos prema sebi, zajednici, Bogu, svijetu ili barem vlastitim nagonima [4].

U predmodernim društvima post nije bio samo izbor. Često je bio i sezonska činjenica. Hrana nije bila stalno dostupna, hladnjaci nisu postojali, globalni lanci opskrbe nisu dovozili jagode u siječnju, a priroda nije imala pretplatu na dostavu. Izmjena razdoblja obilja i oskudice bila je normalan ritam života. Ljudi nisu „prakticirali intermittent fasting” u današnjem smislu, nego su živjeli u uvjetima u kojima stalna sitost nije bila zadano stanje. Suvremeni čovjek tek je relativno nedavno postao biće kojemu je kalorija dostupna gotovo uvijek, gotovo svugdje i često u obliku koji ne zahtijeva ni žvakanje s ozbiljnom namjerom [3].

Zato povijest posta ima dva lica. S jedne strane, to je povijest odricanja kao duhovne i moralne prakse, a s druge je to povijest ljudskog metabolizma naviknutog na činjenicu da obroci nisu uvijek dolazili u urednim razmacima, zapakirani u tri glavna i dva međuobroka. U tom smislu ljudski mozak se nije evolucijski razvijao u okolišu u kojem svaka manja nelagoda u želucu zahtijeva hitnu intervenciju karamelnom čokoladicom.

Doručak kao dogma

Suprotna strana priče jest moderna sakralizacija doručka. Izreka da je doručak „najvažniji obrok u danu” toliko se puta ponovila da zvuči kao prirodni zakon, negdje između gravitacije i nužnosti punjenja mobitela prije spavanja. No povijest tog „doručkovnog” slogana nije ujedno i povijest nutricionističke znanosti: u uzdizanju modernog doručka na taj pijedestal sudjelovali su higijenski pokreti 19. stoljeća, religijsko-moralne ideje o urednom životu, industrijska proizvodnja žitarica, reklame, prehrambena industrija, pa i javnozdravstvene poruke [5].

John Harvey Kellogg i njegov sanatorij u Battle Creeku važan su dio te priče. Rane žitne pahuljice nisu nastale samo kao praktična hrana, nego kao dio šireg moralno-zdravstvenog programa koji je zagovarao jednostavnu, blagu, vegetarijansku prehranu, suzdržavanje od stimulansa i prilično osebujne ideje o tijelu, spolnosti i samokontroli. Kellogg je, u duhu viktorijanskog zdravstvenog čistunstva, masturbaciju smatrao štetnom navikom, a blagu prehranu jednim od načina smirivanja tjelesnih nagona. Bilo bi možda malo pretjerano ustvrditi da su žitne pahuljice „izmišljene protiv masturbacije”, ali stoji činjenica da su nastale u takvom sanatorijskom i moralno-higijenskom okruženju. Iz tog je okruženja kasnije izrasla komercijalizacija žitarica koja je (kroz marketing) od doručka napravila ne samo obrok nego i identitetski ritual: dobra obitelj, dobra djeca, dobra školska izvedba, dobar početak dana – sve to u zdjelici nečega hrskavog.

Naravno, to ne znači da je doručak sam po sebi loš. To bi bio jednako pogrešan zaključak kao i tvrdnja da je doručak obavezan za svaku osobu, svaki dan, u svim okolnostima. Doručak može biti koristan, osobito kod djece, adolescenata, trudnica, osoba s određenim metaboličkim ili kroničnim bolestima, ljudi koji uzimaju lijekove uz hranu ili osoba kojima jutarnji obrok jednostavno bolje odgovara. Problem nastaje kada se prehrambeni običaj nameće kao univerzalno pravilo.

Od „jedi često” do „ne jedi često”

Suvremeni nutricionizam dugo je oscilirao između dviju simpatično suprotstavljenih dogmi. Jedna je govorila da treba jesti često, manje obroke, kako se metabolizam ne bi „usporio”, šećer „pao”, a čovjek postao opasan za uredsku okolinu. Druga, novija, kaže da treba produljiti razdoblja bez hrane, smanjiti „prozor hranjenja”, rasteretiti inzulin, potaknuti metaboličku fleksibilnost i – ako se slušaju najglasniji internetski svećenici posta – živjeti dugo, vitko i produktivno.

Povremeni post, odnosno intermittent fasting, posljednjih je desetak do petnaest godina iz alternativnog prehrambenog kutka došao pod svjetla glavnih reflektora popularnog nutricionizma. Najpoznatiji oblici uključuju 16:8, gdje se jede unutar osmosatnog prozora, 5:2 pristup s dva dana znatno smanjenog unosa kalorija tjedno, ili različite oblike vremenski ograničenog hranjenja.

Pregledi literature opisuju time-restricted eating kao pristup koji ograničava unos hrane na određeni dnevni prozor, često 4 do 10 sati, uz post tijekom ostatka dana. Popularnost mu je razumljiva: jednostavnije je reći „jedi između podneva i osam navečer” nego svakodnevno računati kalorije, proteine, vlakna, zasićene masti i vlastitu egzistencijalnu krivnju nakon keksa.

Ali jednostavnost nije isto što i argumentirana nadmoć. Pregledi istraživanja uglavnom sugeriraju da povremeni post može pomoći nekim ljudima u smanjenju tjelesne mase i poboljšanju metaboličkih parametara, ali najčešće zato što olakšava smanjenje ukupnog kalorijskog unosa, a a ne zato što zaobilazi zakone biologije i matematike. Uspoređen s klasičnim kalorijskim restrikcijama, intermittent fasting često nije spektakularno bolji, nego je za neke ljude praktičniji, podnošljiviji ili psihološki jednostavniji.

Mozak nije stari moped na šećernu mješavinu

U toj klimi dolazi spomenuta metaanaliza o postu i kogniciji. Njezina vrijednost nije u tome što „dokazuje da je post zdrav”, nego u tome što vrlo konkretno propituje jednu čestu pretpostavku: treba li mozgu stalan dotok hrane kako bi normalno radio? Popularna slika kaže da mozak traži glukozu i da svako preskakanje obroka znači mentalnu maglu. Fiziologija je, kao i obično, manje karikaturalna. Mozak koristi glukozu, ali organizam ima mehanizme održavanja glikemije, mobiliziranja energetskih zaliha i, kod duljeg posta, postupnog povećanja korištenja ketonskih tijela. Zdrav odrasli organizam nije aparat za kavu koji se ugasi čim se isprazni spremnik.

Bamberg i Moreau nisu našli značajan ukupni pad kognitivne izvedbe tijekom kratkotrajnog posta. Kognitivne domene poput pažnje, pamćenja i izvršnih funkcija nisu se raspale čim je prošlo nekoliko sati od zadnjeg obroka. To je važan korektiv za svakodnevnu paniku oko preskakanja doručka kod odraslih osoba. Ne mora svaki jutarnji sastanak bez prethodnog sendviča završiti kognitivnim slomom, iako se za mnoge sastanke to, nažalost, ne može pripisati isključivo prehrani.

No metaanaliza donosi i nijanse. Autori bilježe da učinci mogu ovisiti o trajanju posta, dobi sudionika, dobu dana i vrsti zadatka. Kod mlađih sudionika, osobito djece i adolescenata, rezultati su osjetljiviji. Kod duljih postova i kasnijeg testiranja tijekom dana mogu se pojaviti nepovoljniji učinci. A zadaci koji uključuju hranu kao podražaj posebna su kategorija: gladan mozak možda neće lošije rješavati sve zadatke, ali će vjerojatno s puno više entuzijazma primjećivati slike hrane, riječi povezane s hranom i sve što nalikuje jestivoj prilici.

„Nisi svoj” ne znači „nisi pametan”

Tu se vraćamo reklamnom sloganu s početka teksta. On ne govori primarno o kognitivnoj izvedbi u laboratorijskim testovima. On govori o ponašanju, raspoloženju, socijalnoj podnošljivosti i onom trenutku kada čovjek zbog praznog želuca postane verzija sebe koju bi i sam rado preskočio. Zato slogan može biti psihološki prepoznatljiv, a da istodobno ne bude dokaz da glad objektivno narušava pažnju, radno pamćenje ili izvršnu kontrolu.

Drugim riječima, moguće je biti gladan, razdražljiv i još uvijek sasvim sposoban riješiti test. Isto kao što je moguće biti sit, ljubazan i intelektualno beskoristan prije druge kave. Raspoloženje i kognicija se dodiruju, ali nisu isto. Glad može promijeniti ton glasa, strpljenje, motivaciju i emocionalnu reaktivnost. No pitanje iz ove metaanalize bilo je uže: što se događa s mjerljivom kognitivnom izvedbom kod zdravih odraslih osoba u kratkotrajnom postu? Odgovor glasi: iznenađujuće malo.

To je važna poruka u vremenu u kojem se prehrambene rasprave brzo pretvaraju u plemenske ratove. Jedni doručak brane kao civilizacijsku svetinju, drugi ga proglašavaju zavjerom industrije pahuljica. Jedni jedu svakih nekoliko sati da „održe metabolizam”, drugi gledaju na svaki zalogaj izvan prozora hranjenja kao na metabolički poraz. A biologija, nezahvalna prema ideološkoj urednosti, obično kaže: ovisi.

Djeca nisu mali odrasli, a post nije igračka

Najopasnija pogreška bila bi prenijeti nalaze sa zdravih odraslih osoba na sve ljude. Djeca i adolescenti nisu samo manji ljudi s većim školskim torbama. Njihov metabolizam, rast, hormonska regulacija, potrebe za energijom i odnos prehrane prema učenju nisu isto što i kod odraslih.

Ako kratkotrajni post ne ruši kognitivnu izvedbu odrasle osobe, iz toga ne slijedi da je preskakanje doručka dobra ideja za školarce, sportaše u razvoju ili mlade osobe s već postojećim prehrambenim problemima.

Isto vrijedi za osobe s dijabetesom, trudnice, starije osobe s krhkošću, bolesnike na terapiji koja zahtijeva hranu, osobe s poremećajima hranjenja ili ljude koji rade poslove gdje hipoglikemija, slabost ili pad koncentracije mogu imati ozbiljne posljedice. U takvim okolnostima „post” prestaje biti lifestyle trik i postaje medicinsko pitanje.

Post kao alat, ne kao oltar

Najbolje čitanje nove metaanalize nije pobjeda jednog prehrambenog tabora nad drugim. Ona ne kaže da je doručak nepotreban, ne kaže da su tri obroka dnevno zastarjela, ne kaže da je intermittent fasting univerzalni recept za zdravlje, a ne kaže ni da je glad uvijek bezazlena. Kaže nešto mnogo preciznije: kratkotrajni post kod zdravih odraslih osoba, u prosjeku, ne narušava kognitivnu izvedbu na način koji bi opravdao opću paniku od nekoliko sati bez hrane.

To je zapravo dobra vijest. Ne zato što sada svi trebaju preskakati doručak, nego zato što čovjek ne mora živjeti u strahu da mu mozak prestaje raditi čim želudac pošalje prvi dopis upravi. Glad nije uvijek znak hitne kognitivne katastrofe. Ponekad je samo glad.

A onaj slogan? I dalje ostaje sjajan komad marketinga. Samo ga treba čitati pravilno. „Kad si gladan, nisi svoj” možda dobro opisuje trenutak kada se inače pristojna osoba pretvori u nervoznog sudionika vijeća stanara u zgradi. Ali prema najboljem dostupnom zbroju eksperimentalnih podataka, kratkotrajno gladan odrasli mozak najčešće je još uvijek sasvim svoj. Samo možda malo češće misli na ručak.

