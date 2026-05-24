Sveobuhvatno restrukturiranje NASA-e uz smanjenje birokracije i spajanje odjela

Direktor NASA-e Jared Isaacman najavio je velike strukturne promjene s ciljem smanjenja birokracije, spajanja odjela i izravnog financiranja terenskih centara radi lakšeg povratka ljudi na Mjesec

Sandro Vrbanus nedjelja, 24. svibnja 2026. u 13:25
📷 @rookisaacman / X
U dugom pismu upućenom zaposlenicima agencije ovoga petka, prvi čovjek NASA-e Jared Isaacman predstavio je opsežne strukturne promjene koji čekaju tu agenciju. Glavni ciljevi ovih reformi su povećanje učinkovitosti i uklanjanje prepreka za ostvarivanje ključnih svemirskih misija. Isaacman je naglasio kako je nužno usmjeriti resurse prema najvažnijim ciljevima Nacionalne svemirske politike te osloboditi stručnjake suvišne birokracije.

Bez otpuštanja

Iako plan Trumpove administracije predviđa značajno smanjenje proračunskih sredstava za rad NASA-e u narednim godinama, u pismu se izričito ističe da u sklopu ovih promjena nitko neće izgubiti posao niti će se zatvarati terenski centri. Namjera je isključivo poboljšati operativnu učinkovitost i usredotočiti se na temeljne misije, što se može protumačiti kao pozitivan razvoj događaja te "pobjeda" Isaacmana i NASA-inih ljudi.

Među glavnim prioritetima u radu navedeni su provedba programa Artemis, izgradnja trajne baze na Mjesecu, osnivanje ureda za svemirske reaktore u svrhu razvoja nuklearne energije u svemiru, poticanje gospodarstva u niskoj orbiti Zemlje te razvoj novih eksperimentalnih zrakoplova i lansiranje znanstvenih misija.

Reorganizacija uprave

Dosadašnjih šest glavnih misijskih uprava, koje su nadgledale ključna područja poput istraživanja svemira i aeronautike, spajaju se u četiri. Prema službenim navodima, ova odluka donesena je kako bi se pojednostavnili procesi za voditelje pojedinih programa, koji će sada morati prolaziti kroz manje kanala pri donošenju odluka i traženju resursa. Čelnici novih uprava izvještavat će izravno Isaacmanu, čime će organizacijska struktura biti pojednostavljena.

U sklopu spajanja, Odjel za svemirske operacije i Odjel za razvoj sustava istraživanja postaju jedinstvena Uprava za misije ljudskih svemirskih letova. Unutar te uprave, primarne divizije bit će Niska Zemljina orbita, Baza na Mjesecu i Artemis. S druge strane, uprave za istraživanje aeronautike i svemirske tehnologije spajaju se u Upravu za istraživanje i tehnologiju. Ta će uprava obuhvaćati divizije za aeronautiku, napredno istraživanje i tehnologiju, Ured za svemirske reaktore te Svemirske komunikacije i navigaciju. Uprava za znanstvene misije i Uprava za potporu misijama ostaju nepromijenjene, ali će se funkcije unutar potpore pojednostavniti.

Jačanje terenskih centara

Dva neimenovana bivša djelatnika NASA-e, upoznata s unutarnjim neučinkovitostima, izjavila su za Ars Technicu kako su ove promjene iznimno pozitivne te da umjesto očekivane centralizacije vlasti u sjedištu, reforme donose stvarnu korist misijama. Jedan od ključnih segmenata Isaacmanova plana upravo je davanje veće moći i neovisnosti terenskim centrima, čime se nastoji preokrenuti desetljećima prisutan trend rasta birokracije.

