Tajna drevnih Maja: "resetirali" su kalendar da bi predviđali pomrčine 700 godina unaprijed

Nova znanstvena studija otkriva da majanska tablica pomrčina nije bila samo mistični alat, već matematički koherentan i koristan sustav temeljen na lunarnom kalendaru, s preciznim predviđanjima

Civilizacija Maja, poznata po svojim naprednim postignućima u astronomiji i matematici, razvila je iznimno točne kalendare i detaljne zapise o kretanjima nebeskih tijela i pojava. Međutim, znanstvenici dugo nisu bili u stanju u potpunosti razumjeti detalje njihovih izračuna. Upravo objavljeno istraživanje baca novo svjetlo na to kako su Maje predviđale buduće pomrčine Sunca s, za to doba, nevjerojatnom preciznošću.

Sustav preklapajućih tablica

Studija objavljena u časopisu Science Advances analizira Dresdenski kodeks, najpoznatiji sačuvani zapis majanske astronomije. Istraživači su se usredotočili na tablicu predviđanja pomrčina koja obuhvaća 405 lunarnih mjeseci (11.960 dana), a nova otkrića ruše dugogodišnju pretpostavku da je tablica stvorena isključivo za predviđanje pomrčina. Autori navode da je ona primarno osmišljena kao lunarni kalendar usklađen s majanskim astrološkim kalendarom od 260 dana (46 x 260 = 11.960). Model za predviđanje pomrčina izrastao je izravno iz njihovog modela praćenja Mjeseca.

Istraživanje je također riješilo misterij kako su Maje uspjele biti tako precizne u svojim predviđanjima kroz stoljeća. Prethodno se smatralo da bi, nakon završetka jedne tablice, jednostavno započeli novu (iz toga su se početkom stoljeća pojavljivale i razne "teorije" o smaku svijeta 2012. godine). Međutim, ova studija pokazuje da su Maje, kako bi održale točna predviđanja više od 700 godina, koristile sustav preklapajućih tablica.

Dresdenski kodeks Wikimedia

Umjesto pokretanja potpuno nove tablice, oni bi "resetirali" sljedeću tablicu u preciznim intervalima od 223 ili 358 mjeseci prije nego što bi prethodna završila. Time su ispravljali male astronomske pogreške koje se nakupljaju tijekom vremena. Znanstveni tim došao je do ovog zaključka matematičkim modeliranjem predviđanja tablice u usporedbi s povijesnom bazom podataka stvarnih pomrčina Sunca vidljivih Majama, između 350. i 1150. godine.

Drevna prediktivna znanost

Ažuriranje tablice na ovaj način osiguralo je da ona može predvidjeti svaku vidljivu pomrčinu Sunca, stoljećima unaprijed. Novi nalazi pokazuju da majanska tablica pomrčina nije bila mistični relikt, već matematički koherentan sustav ukorijenjen u stoljećima promatranja. Sinkronizirajući cikluse Mjeseca, Sunca i vlastitih kalendarskih sustava, Maje su postigle izvanredan uspjeh: prediktivnu znanost koja je spajala empirijsku preciznost s duhovnim značenjem.